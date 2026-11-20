Horarios ampliados en las líneas 1, 2, 3 y 9 del Metro

De acuerdo a la información compartida, del viernes 20 al domingo 22 de noviembre, las líneas 1, 2, 3 y 9 del Metro CDMX ampliarán sus horarios de servicio hasta la 01:30 de la mañana, con el objetivo de ofrecer un medio de transporte seguro para las personas que asistan al Corona Capital y el partido de la NFL .

En el caso del festival Corona, que se llevará a cabo en el Autódromo Hermanos Rodríguez los días 20, 21 y 22 de noviembre, la estación más cercana es Ciudad Deportiva de la línea 9, que va de Pantitlán a Tacubaya y que conecta con la línea 1 en las estaciones Pantitlán y Tacubaya, 2 en Chabacano y 3 en Centro Médico.

Por su parte, la estación Tasqueña de la línea 2 del Metro conecta directamente con el Tren Ligero que va a Xochimilco, y que es el principal medio de transporte para los asistentes que acudan al Estadio Banorte para el partido de la NFL.

Además, esta línea también tiene conexión con la línea 1 en la estación Pino Suárez, 3 en la estación Hidalgo y 9 en la estación Chabacano.

De acuerdo a la información compartida, los últimos trenes saldrán de las estaciones terminales a la 01:00 de la mañana, por lo que se solicita a las personas a que planifiquen sus traslados con anticipación.

#AvisoMetro: Los días viernes 20, sábado 21 y domingo 22 de noviembre, las Líneas 1, 2, 3 y 9 ampliarán su horario hasta la 1:30 horas, en apoyo a la movilidad de quienes asistirán al festival musical y al partido de fútbol americano en la Ciudad de México. Las últimas corridas… pic.twitter.com/jwCAJXW22X — MetroCDMX (@MetroCDMX) November 20, 2026





Rutas especiales del Trolebús para el partido de la NFL

Para las personas que acudan al Estadio Banorte el próximo domingo 22 de noviembre, el Servicio de Transportes Eléctricos de la CDMX ha dado a conocer que implementará dos rutas especiales de transporte que estarán disponibles antes y después del partido.

Estas rutas son:

-Plaza Carso - Estadio Banorte. Con salida en la calle Presa Falcón.

-Estadio Olímpico Universitario - Estadio Banorte. Con salida en la Terminal C.U. de la línea 7 del Trolebús sobre avenida Universidad.

El horario de servicio será de 15:00 a 19:00 para llegar al estadio y de 22:00 a 01:00 horas para el regreso, y el costo del pasaje será de 150 pesos por persona, pagando a través de la Tarjeta de Movilidad Integrada.