La Ciudad de México busca transformar su sistema de agua durante los próximos 20 años, según el proyecto del Plan General de Desarrollo 2027-2047 presentado por el Gobierno de la Ciudad de México el pasado 11 de noviembre, la meta es dejar atrás un modelo basado en la extracción intensiva de agua subterránea y la dependencia de fuentes externas, para avanzar hacia una gestión integral que combine infraestructura, recuperación ambiental, reúso y coordinación metropolitana.
De reparar fugas a redes inteligentes: así planea la CDMX transformar su sistema de agua hacia 2047
Y es que aunque más de 99% de las viviendas de la capital está conectado a la red pública, solo 76% cuenta con disponibilidad diaria de agua. Además, más de 40% del caudal se pierde por fugas en tuberías antiguas y deterioradas, un problema que se agrava por el hundimiento del suelo, estimado entre 10 y 30 centímetros anuales.
Ante este panorama, el plan establece tres ejes: garantizar el acceso universal al agua, impulsar una visión de cuenca y fortalecer el manejo sustentable del recurso.
Su horizonte es que para 2047 la capital avance hacia un modelo de "Ciudad Esponja", con mayor capacidad para captar, retener e infiltrar agua de lluvia, reutilizar aguas tratadas y proteger los ecosistemas que sostienen el abastecimiento.
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De reparar tuberías a operar redes inteligentes
El primer eje plantea modernizar la infraestructura hidráulica en tres etapas. Entre 2027 y 2033, la prioridad será sectorizar la red para controlar presiones, sustituir las líneas obsoletas en zonas críticas e instalar sistemas de monitoreo en tiempo real. También se propone ampliar la captación pluvial en escuelas y viviendas vulnerables.
Para el ingeniero César Herrera Toledo, coordinador del Comité de Infraestructura del Colegio de Ingenieros Civiles de México (CICM), la sectorización es una de las medidas que permitiría identificar con mayor precisión dónde se pierde el agua.
"Al comparar el agua que ingresa al sector contra el consumo medido, se identifica con exactitud el volumen desperdiciado y la ubicación de fugas", explica.
En la segunda etapa, de 2034 a 2040, el proyecto propone desplegar redes inteligentes mediante telemetría y micromedición para usuarios medios, además de consolidar sistemas descentralizados de abastecimiento.
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Herrera Toledo considera que el monitoreo debe permitir conocer en tiempo real el comportamiento de pozos y redes. "Esto permite visualizar al instante la producción de pozos y la distribución en toda la red para corregir deficiencias de inmediato", señala.
Diagnóstico Hidríco de la CDMX
Principales indicadores de sobreexplotación, fugas y déficit de abastecimiento en la capital.
|Indicador Hídrico
|Valor Registrado
|Impacto / Situación Operativa
|Explotación del Acuífero
|193% de la recarga
|Déficit de -480.42 hm³/año y hundimientos de 10 a 30 cm/año.
|Pérdidas por Fugas
|> 40% del caudal
|Deterioro de la red primaria y tomas domiciliarias.
|Disponibilidad Diaria
|76.9% viviendas
|El 23.1% restante depende de tandeo programado o pipas.
|Agua Entubada en Vivienda
|90.9% viviendas
|Conexión directa interna (cobertura física total > 99%).
|Grado de Presión Hídrica
|128.1%
|Extracción muy superior a la oferta renovable en la cuenca.
|Pobreza por Adecuación Sanitaria
|37.1% población
|Carencia o insatisfacción en el ciclo hídrico-higiénico.
La tercera etapa, prevista de 2041 a 2047, contempla infraestructura automatizada, presiones constantes y la eliminación de las brechas territoriales de acceso. Para ello, el especialista plantea contar con centros de control desde los que puedan operarse válvulas a distancia y redistribuir caudales según las necesidades de cada zona.
"Consiste en contar con una sala de control centralizada (...) desde la cual se operen válvulas de forma remota para redistribuir caudales según las necesidades", detalla.
Recuperar las zonas de recarga y avanzar hacia una Ciudad Esponja
El segundo eje del plan propone cambiar la relación de la ciudad con su entorno natural. En este sentido, entre las acciones de corto plazo está restaurar Áreas Naturales Protegidas, incluido el Bosque de Agua, que el documento identifica como una zona que abastece entre 70% y 73% del agua potable que consume la capital.
La propuesta contempla aplicar Soluciones basadas en la Naturaleza, fortalecer la participación social y desarrollar campañas territoriales de cultura del agua.
Para el periodo 2034-2040 plantea establecer acuerdos de gobernanza metropolitana para la gestión compartida de cuencas y consolidar observatorios ciudadanos. En la etapa final se proyectan corredores hidroecológicos e infraestructura verde.
Al respecto, la investigadora Ana Cecilia Espinosa García, de la UNAM, considera que la infiltración debe ser una prioridad porque la capital depende principalmente del agua subterránea.
"Dado que la Ciudad de México se abastece principalmente de agua subterránea, es primordial impulsar y fortalecer la infiltración de agua al subsuelo", señala.
La especialista advierte que el modelo de Ciudad Esponja debe acompañarse de medidas para proteger el suelo de conservación y evitar que la expansión urbana reduzca la capacidad natural de recarga. También subraya que la captación de lluvia puede contribuir al abastecimiento doméstico, aunque para ciertos usos no potables no requiere el mismo tratamiento que el agua destinada al consumo humano.
El proyecto también reconoce que la pérdida de zonas de infiltración está relacionada con el crecimiento urbano en el sur y suroeste de la capital, por lo que la recuperación ambiental forma parte de la estrategia hídrica.
Reúso de agua tratada y menor dependencia de fuentes externas
El tercer eje está enfocado en el manejo sustentable del recurso. Para el periodo 2027-2033, el plan propone ampliar el reúso de agua tratada en actividades industriales y urbanas, además de aplicar medidas de "acupuntura hídrica" para aumentar la capacidad de regulación de lluvias mediante humedales urbanos, superficies permeables y espacios de almacenamiento, retención o conducción.
En la etapa de 2034 a 2040, plantea sustituir progresivamente fuentes externas por aguas tratadas y regeneradas que puedan integrarse a la red de distribución. También establece que deberá transparentarse ante la población la factibilidad hídrica de los grandes desarrollos inmobiliarios.
Para 2047, el objetivo es consolidar un modelo circular que maximice el reúso, reduzca las descargas a cuerpos receptores y garantice la sostenibilidad financiera del sistema.
Eduardo Vázquez Herrera, director ejecutivo de Agua Capital, coincide en que la gestión hídrica debe dejar de abordarse únicamente desde la infraestructura y considerar el funcionamiento de las cuencas y la coordinación entre territorios.
"La gestión del agua en la Ciudad de México requiere un enfoque integrado metropolitano y de cuenca", sostiene.
El especialista advierte que alrededor de 60% del agua que utiliza la capital proviene de acuíferos sobreexplotados, de los que se extrae más del doble del volumen que se recarga naturalmente. Por ello, considera necesario combinar acciones para reducir las pérdidas, recuperar los ecosistemas y diversificar las fuentes de abastecimiento.
El reto financiero y la coordinación metropolitana
El plan establece que el sistema hídrico deberá ser financieramente sostenible para garantizar su operación, mantenimiento e inversión de largo plazo. También plantea fortalecer el cumplimiento de la regulación mediante monitoreo y sanciones. Sin embargo, el documento no detalla cuánto costará ejecutar las acciones ni establece un esquema específico de financiamiento.
Vázquez Herrera refiere que un análisis elaborado con la UNAM y el Centro UNESCO de Seguridad Hídrica identificó 14 líneas de acción y un rango de inversión de 59,000 millones de pesos hacia 2040.
Ante la magnitud de los recursos requeridos, considera que será necesario ampliar las fuentes de financiamiento.
"Tendrá que haber mayor apertura a un portafolio de inversiones de diversas fuentes privadas e internacionales, lo cual no tiene nada que ver con privatización", afirma.
La coordinación metropolitana también será determinante. El abastecimiento de la capital depende de fuentes que rebasan sus límites administrativos, como el sistema Lerma-Cutzamala, por lo que las decisiones sobre extracción, conservación y distribución requieren acuerdos con otras entidades y municipios.
Las metas de acceso al agua hacia 2047
El proyecto establece indicadores para medir los avances. La meta es elevar la proporción de viviendas con disponibilidad diaria de agua, que tenía una línea base de 76.9% en 2024, a 89.1% en un escenario deseable o 94.2% en uno transformador.
También propone aumentar las viviendas con agua entubada al interior, de 90.9% en 2024 a 96.7% en el escenario deseable y 99.8% en el transformador.
Para Espinosa García, el cumplimiento de estas metas debe considerar las diferencias entre colonias y alcaldías, pues la conexión a la red no garantiza que las personas reciban agua de manera continua. La investigadora también advierte que cualquier revisión de tarifas debe estar respaldada por mejoras visibles en el servicio.
"La exigencia del cobro debe respaldarse primero con hechos y mejoras visibles", señala.
El proyecto del Plan General de Desarrollo fue entregado al Congreso de la Ciudad de México el 11 de noviembre y turnado a comisiones para su análisis. En tanto que apenas este miércoles la Junta de Coordinación Política aprobó la realización de foros y mesas de trabajo bajo el esquema de Parlamento Abierto, con el propósito de recibir propuestas de la ciudadanía, especialistas, organizaciones y sectores interesados.