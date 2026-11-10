Noche de las Estrellas 2026 en CDMX: habrá telescopios y talleres gratis en el Museo de Historia Natural

¿Qué es la Noche de las Estrellas?

Cada año, al llegar el otoño en el hemisferio norte, llega la Noche de las Estrellas . Un día dedicado a la ciencia y la cultura que culmina con la gran observación astronómica con telescopios.

Este proyecto nació en 2009 como parte de las celebraciones del Año Internacional de la Astronomía. Desde entonces, alrededor de 8,000 voluntarias y voluntarios, llevan talleres científicos, conferencias, música, telescopios y mucho más, a todo el público de manera completamente gratuita en plazas públicas, escuelas, observatorios y planetarios, museos, etc.

En el caso de la CDMX, la Noche de Estrellas tendrá como sedes el MHNCA, Utopía Mixiuhca, Las Islas de Ciudad Universitaria de la UNAM, UACM - San Lorenzo Tezonco y el Bosque de Tláhuac.

¿Qué actividades habrá en la Noche de las Estrellas 2026 en el

MHNCA?

En el caso de la sede del Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental (MHNCA), que se ubica en la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec, la Sedema tiene programada la observación astronómica con telescopios de las 18:00 a las 21:00 horas.

En esta sede, la jornada también incluirá actividades artísticas:

18:30 horas: presentación de danza “Bailando en las estrellas”, en el Conjunto de Dos Bóvedas.

20:00 a 21:00 horas: presentación musical “Pinceladas en silencio”, a cargo del baterista y percusionista Juan Carlos del Río.

En las actividades participarán proyectos y colectivos de divulgación científica como LAMAT, Cosmokat, Iuani Divulgación, Regulus, EMS Legacy y Chema Tierra.

La edición de este año conmemora el 75 aniversario del descubrimiento de la radiación de 21 centímetros del hidrógeno, los 20 años de la redefinición del concepto de planeta y el 115 aniversario del nacimiento de la astrónoma Paris Pişmiş, la primera mujer que obtuvo un doctorado en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Estambul.