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CDMX

Noche de las Estrellas 2026 en CDMX: habrá telescopios y talleres gratis en el Museo de Historia Natural

El Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental tendrá observaciones astronómicas, talleres científicos, danza y música el sábado 14 de noviembre.
mar 10 noviembre 2026 06:14 PM
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Visitantes observan el cielo nocturno a través de telescopios durante una actividad de divulgación astronómica.
El Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental de CDMX será sede de la Noche de las Estrellas 2026, con observaciones astronómicas mediante telescopios y talleres gratuitos el sábado 14 de noviembre. (Foto: Cortesía)

¿Te gustaría descubrir los secretos del universo y contemplar las estrellas a través de un telescopio? La Ciudad de México tendrá una jornada para observar el universo y acercarse a la ciencia sin costo que se llevará a cabo el sábado 14 de noviembre, en el Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental (MHNCA) , reciento que será sede de la Noche de las Estrellas 2026, con observaciones a través de telescopios, talleres y actividades culturales gratuitas.

La programación, organizada por la Secretaría del Medio Ambiente ( Sedema ), se realizará de las 18:00 a las 21:30 horas y estará abierta a personas de todas las edades, aunque el acceso tendrá cupo limitado. Aquí te contamos los detalles.

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¿Qué es la Noche de las Estrellas?

Cada año, al llegar el otoño en el hemisferio norte, llega la Noche de las Estrellas . Un día dedicado a la ciencia y la cultura que culmina con la gran observación astronómica con telescopios.

Este proyecto nació en 2009 como parte de las celebraciones del Año Internacional de la Astronomía. Desde entonces, alrededor de 8,000 voluntarias y voluntarios, llevan talleres científicos, conferencias, música, telescopios y mucho más, a todo el público de manera completamente gratuita en plazas públicas, escuelas, observatorios y planetarios, museos, etc.

En el caso de la CDMX, la Noche de Estrellas tendrá como sedes el MHNCA, Utopía Mixiuhca, Las Islas de Ciudad Universitaria de la UNAM, UACM - San Lorenzo Tezonco y el Bosque de Tláhuac.

¿Qué actividades habrá en la Noche de las Estrellas 2026 en el

MHNCA?

En el caso de la sede del Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental (MHNCA), que se ubica en la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec, la Sedema tiene programada la observación astronómica con telescopios de las 18:00 a las 21:00 horas.

En esta sede, la jornada también incluirá actividades artísticas:

  • 18:30 horas: presentación de danza “Bailando en las estrellas”, en el Conjunto de Dos Bóvedas.
  • 20:00 a 21:00 horas: presentación musical “Pinceladas en silencio”, a cargo del baterista y percusionista Juan Carlos del Río.

En las actividades participarán proyectos y colectivos de divulgación científica como LAMAT, Cosmokat, Iuani Divulgación, Regulus, EMS Legacy y Chema Tierra.

La edición de este año conmemora el 75 aniversario del descubrimiento de la radiación de 21 centímetros del hidrógeno, los 20 años de la redefinición del concepto de planeta y el 115 aniversario del nacimiento de la astrónoma Paris Pişmiş, la primera mujer que obtuvo un doctorado en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Estambul.

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¿Cuánto cuesta entrar a la Noche de las Estrellas?

La entrada a las actividades de la Noche de las Estrellas será gratuita, aunque el cupo será limitado.

El domingo habrá una charla sobre la extinción de especies

La programación continuará el domingo 15 de noviembre con la charla “¿Qué ocurre cuando una especie desaparece de un ecosistema?”, a las 14:00 horas, en el Biolaboratorio.

La actividad, organizada en colaboración con LAMAT, contará con la participación de Bárbara Vargas Miranda y abordará las consecuencias de la extinción y sus efectos sobre el equilibrio de los ecosistemas.

A diferencia de las actividades del sábado, esta charla requiere pagar el boleto de acceso al museo:

  • Entrada general: 39 pesos.
  • Estudiantes, docentes y menores de 12 años: 19 pesos.
  • Personas con credencial INAPAM, personas con discapacidad y niñas y niños menores de tres años: entrada gratuita.

Con esta programación, el Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental busca acercar la astronomía, la divulgación científica y la conservación de la biodiversidad al público capitalino.

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Bosque de Chapultepec Sedema Ciudad de México

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