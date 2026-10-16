Cambia tu basura por productos de la despensa en este Mercado de Trueque de la CDMX y aprovecha la jornada

¿Cuándo será el Mercado del Trueque?

De acuerdo con la agenda de la Sedema, se llevará a cabo el próximo domingo 8 de noviembre en el Bosque de San Juan de Aragón en un horario de las 08:00 a 13:00 horas.

El Mercado de Trueque cambia de sede cada mes y puede haber ajustes en el calendario, por lo que Sedema recomienda revisar sus avisos para confirmar dónde y cuándo será la próxima jornada.

¿Qué reciben en el Mercado del Trueque?

La dependencia capitalina explicó que las personas pueden llevar cartón, papel, pet, latas de aluminio y fierro, Tetrapak y botellas de vidrio, que no sean de perfume o medicamentos, limpios, aplastados y ordenados.

Al entregar sus residuos, se pesan, con el objetivo de que los asistentes observen cuántos residuos están generando, y analicen modificar su consumo. Te daremos puntos verdes que puedes canjear por diversos productos.

También puedes llevar tu aceite de cocinar usado y evitar tirarlo al drenaje.

Todos los residuos deben estar limpios, aplastados y ordenados.

No se reciben focos, cartón de huevo, tapitas, unicel, ropa y juguetes.

El mínimo de residuos por persona es de 1 kg a 5 kg como máximo. Al entregarlos, el personal de la Sedema lo pesará y entregará billetes de “ Puntos Verdes” , lo que te permite elegir entre los productos ofrecidos durante el mercado.

Los puntos verdes podrán ser canjeados por productos de canasta básica, objetos útiles elaborados con materiales reciclados, plantas u hortalizas frescas cultivadas por trabajadores de la Sedema.

