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CDMX

Cambia tu basura por productos de la despensa en este Mercado de Trueque de la CDMX y aprovecha la jornada

En las sedes, las personas observan cuánto pesan sus residuos y así observar cuántos kilos de residuos están generando, y con ello, analizar sus hábitos de consumo.
vie 16 octubre 2026 04:55 PM
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Dos mujeres frente a frente en una carpa al aire libre, una revisa con guantes un recipiente. Otra con chamarra negra lo entrega.jpg
Los asistentes al Mercado del Trueque que se lleva a cabo en distintas alcaldías de la CDMX pueden llevar los objetos que ya no usan en bolsas separadas por tipo de material. (Foto: Facebook Mercado de Trueque - Ciudad de México)

Uno de los programas que la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema) mantiene a lo largo del año es el Mercado de Trueque en el que las personas interesadas en cuidar el medio ambiente y evitar que algunos componentes que ya no sirven vayan directo a los rellenos sanitarios y hacen la separación de diferentes materiales, y que pueden intercambiar por algunos productos de la despensa, plantas u otros productos que entrega la dependencia a los participantes.

La próxima edición se llevará a cabo a finales de este 2026 en la alcaldía Gustavo A. Madero, por lo que es importante que conozcas la fecha, horario y qué tipo de materiales aceptarán.

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¿Cuándo será el Mercado del Trueque?

De acuerdo con la agenda de la Sedema, se llevará a cabo el próximo domingo 8 de noviembre en el Bosque de San Juan de Aragón en un horario de las 08:00 a 13:00 horas.

El Mercado de Trueque cambia de sede cada mes y puede haber ajustes en el calendario, por lo que Sedema recomienda revisar sus avisos para confirmar dónde y cuándo será la próxima jornada.

¿Qué reciben en el Mercado del Trueque?

La dependencia capitalina explicó que las personas pueden llevar cartón, papel, pet, latas de aluminio y fierro, Tetrapak y botellas de vidrio, que no sean de perfume o medicamentos, limpios, aplastados y ordenados.

Al entregar sus residuos, se pesan, con el objetivo de que los asistentes observen cuántos residuos están generando, y analicen modificar su consumo. Te daremos puntos verdes que puedes canjear por diversos productos.

También puedes llevar tu aceite de cocinar usado y evitar tirarlo al drenaje.

Todos los residuos deben estar limpios, aplastados y ordenados.

No se reciben focos, cartón de huevo, tapitas, unicel, ropa y juguetes.

El mínimo de residuos por persona es de 1 kg a 5 kg como máximo. Al entregarlos, el personal de la Sedema lo pesará y entregará billetes de “ Puntos Verdes” , lo que te permite elegir entre los productos ofrecidos durante el mercado.

Los puntos verdes podrán ser canjeados por productos de canasta básica, objetos útiles elaborados con materiales reciclados, plantas u hortalizas frescas cultivadas por trabajadores de la Sedema.

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El Mercado de Trueque es itinerante y se realiza el segundo domingo de cada mes en diferentes zonas de la ciudad.

La última fecha establecida para este 2026 se llevará a cabo el 13 de diciembre de 2026 en el Parque Tezozómoc ubicado en la alcaldía Azcapotzalco.

A través de este programa, se busca que la separación y el reciclaje formen parte de las actividades cotidianas de las familias capitalinas, con beneficios para el cuidado de los recursos naturales, la conservación de los ecosistemas y la construcción de una ciudad más sustentable.

En la edición del 11 de octubre que se llevó a cabo en el Parque Ecológico Xochimilco también se recibió como donaciones aceite de cocina usado, tapitas y cápsulas de café; y no se aceptó focos, ropa, residuos voluminosos, unicel, cartón de huevo y juguetes.

Aunque la dinámica suele resumirse como “cambiar basura por despensa”, es importante saber que la información oficial describe un canje por productos; no anuncia una despensa con contenido fijo para cada asistente.

En la edición más reciente, se intercambiaron alimentos frescos y productos sustentables elaborados en la Ciudad de México.

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Sin embargo, las fechas y sedes del Mercado del Trueque pueden estar sujetas a cambios. Te recomendamos estar pendiente de las redes sociales de la Sedema

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