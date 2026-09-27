Ejército mexicano cambia de sede su museo militar tras críticas por impacto ambiental en Chapultepec

¿Se construirá el museo militar de la Defensa?

El predio considerado originalmente es utilizado desde 1969 por unidades de la 1/a. Zona Militar para actividades de adiestramiento. De acuerdo con Sedena, se trata de un espacio delimitado y sin acceso al público debido a las labores que se realizan en su interior.

La dependencia explicó que el proyecto contempla reunir y exhibir parte del acervo histórico de las Fuerzas Armadas, integrado durante más de dos siglos. La colección incluye documentos, pinturas, armas, uniformes, vehículos, aeronaves y otros objetos relacionados con la historia militar de México.



El museo también tendría entre sus contenidos episodios históricos relacionados con la defensa de la soberanía nacional, entre ellos las batallas del Monte de las Cruces, Calpulalpan, el 5 de Mayo en Puebla, así como las tomas de Ciudad Juárez y Zacatecas.

Según la Sedena, la construcción del recinto se planteó como parte de las acciones cívicas y sociales contempladas en la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, además de buscar ampliar la oferta cultural y museística de la capital del país.

No obstante, la dependencia decidió replantear el sitio originalmente elegido luego de las preocupaciones sobre el impacto que la obra pudiera tener en el entorno de Chapultepec. La nueva sede deberá ser un campo militar con infraestructura existente para evitar la afectación de áreas verdes.

La Sedena también destacó sus acciones de reforestación y señaló que, desde 1993, sus 32 viveros forestales militares han producido más de 2,300 millones de árboles destinados a campañas nacionales de reforestación.