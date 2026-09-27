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México

Ejército mexicano cambia de sede su museo militar tras críticas por impacto ambiental en Chapultepec

Sedena replanteó la sede del museo militar que proyectaba junto al Bosque de Chapultepec tras las preocupaciones por posibles afectaciones ambientales; el nuevo sitio aún no ha sido definido.
dom 27 septiembre 2026 11:00 AM
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En la imagen se observan cientos de personas en el Bosque de Chapultepec.
Miles de personas visitan cada semana el Bosque de Chapultepec. (Foto: Daniel Augusto/Cuartoscuro )

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) decidió cambiar la ubicación del museo militar que tenía previsto construir en un campo militar aledaño al Bosque de Chapultepec, en la Ciudad de México, ante las preocupaciones expresadas por parte de ciudadanos y políticos posibles afectaciones ambientales.

En un comunicado, la dependencia informó que el proyecto será trasladado a otro campo militar que ya cuente con construcciones , con el objetivo de evitar afectaciones a áreas verdes. Sin embargo, señaló que la nueva ubicación todavía está por determinarse.

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¿Se construirá el museo militar de la Defensa?

El predio considerado originalmente es utilizado desde 1969 por unidades de la 1/a. Zona Militar para actividades de adiestramiento. De acuerdo con Sedena, se trata de un espacio delimitado y sin acceso al público debido a las labores que se realizan en su interior.

La dependencia explicó que el proyecto contempla reunir y exhibir parte del acervo histórico de las Fuerzas Armadas, integrado durante más de dos siglos. La colección incluye documentos, pinturas, armas, uniformes, vehículos, aeronaves y otros objetos relacionados con la historia militar de México.

Vista aérea del Bosque de Chapultepec con el Castillo de Chapultepec al fondo, rodeado de vegetación y con la Ciudad de México y las montañas en el horizonte.
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El museo también tendría entre sus contenidos episodios históricos relacionados con la defensa de la soberanía nacional, entre ellos las batallas del Monte de las Cruces, Calpulalpan, el 5 de Mayo en Puebla, así como las tomas de Ciudad Juárez y Zacatecas.

Según la Sedena, la construcción del recinto se planteó como parte de las acciones cívicas y sociales contempladas en la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, además de buscar ampliar la oferta cultural y museística de la capital del país.

No obstante, la dependencia decidió replantear el sitio originalmente elegido luego de las preocupaciones sobre el impacto que la obra pudiera tener en el entorno de Chapultepec. La nueva sede deberá ser un campo militar con infraestructura existente para evitar la afectación de áreas verdes.

La Sedena también destacó sus acciones de reforestación y señaló que, desde 1993, sus 32 viveros forestales militares han producido más de 2,300 millones de árboles destinados a campañas nacionales de reforestación.

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Secretaría de la Defensa Nacional Equipamiento militar Militares

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