Elecciones 2027: oposición peleará por conservar las alcaldías con mayor recaudación de predial en CDMX

En la Ciudad de México, cuatro alcaldías concentran el 54.8% de la recaudación del impuesto predial, de las cuales tres –Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc y Benito Juárez – son gobernadas por la alianza opositora encabezada principalmente por el PAN y solo una, Álvaro Obregón, es liderada por la coalición Morena-PT-PVEM.
La oposición deberá pelear en las elecciones de 2027 por conservar su demarcaciones, pues pese a perder terreno frente a Morena en 2024, que ganó 11 de las 16 alcaldías, Acción Nacional tiene territorios clave por su peso económico.
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Con 5,384 millones de pesos, Miguel Hidalgo –gobernada por Mauricio Tabe, del PAN– es la alcaldía donde se recauda más predial, concentrando el 18.6% de los ingresos por este impuesto en 2025, pese a que representa solo el 4.9% del total de las y los habitantes de la ciudad, de acuerdo con datos de la Encuesta Intercensal 2025 del INEGI.
Le sigue Cuauhtémoc que aporta el 12.9% del predial de la ciudad, con Alessandra Rojo de la Vega (PAN) al frente. En tercer sitio se coloca Álvaro Obregón, con 12.2% de la recaudación, encabezada por Javier López Casarín (Morena-PT-PVEM).
En cuatro lugar se ubica con el 11.1% del predial la alcaldía Benito Juárez, con Luis Mendoza (PAN) como alcalde, un bastión de Acción Nacional pues ha mantenido el gobierno desde el año 2000.
Las elecciones de 2027 serán una lucha para la oposición por mantener sus territorios, pues aunque existen espacios de posible expansión –como Álvaro Obregón, Xochimilco y Tlalpan– el escenario es complicado ante Morena, señala Gustavo López Montiel, profesor de Ciencia Política en la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tec de Monterrey.
“Va a ser una disputa para mantener lo que se tiene. Benito Juárez es un espacio más suave en términos de la capacidad que pueda tener el PAN para mantener. Coyoacán es un espacio mucho más complicado y obviamente también está Cuauhtémoc”, explica en entrevista con Expansión Política.
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En la Ciudad de México es el Gobierno central quien recauda el predial, a través de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF). Esto a diferencia de otras entidades del país, donde cada municipio cobra y administra estos recursos.
Aunque las alcaldías no reciben de forma directa el dinero por este impuesto, sino que forma parte de los ingresos de la ciudad, el peso contrastante de cada demarcación en el predial –que representa el 28.8% de todos ingresos por impuestos en la Ciudad de México– refleja la importancia económica de alcaldías como Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Álvaro Obregón y Benito Juárez.
Alcaldías de mayores recursos votan por la oposición en CDMX
Algunas de las alcaldías con más recursos en la Ciudad de México han tendido a votar gobiernos de oposición, en especial al PAN, pese a que la capital ha sido gobernada por partidos de izquierda a lo largo de tres décadas: por el PRD de 1997 a 2018 y por Morena de 2018 a la actualidad.
La concentración de riqueza y el nivel de ingresos de los habitantes son uno de los factores que incluyen en las preferencias electorales en las alcaldías, por lo cual el PAN tiene más estabilidad en territorios como Benito Juárez y Miguel Hidalgo, apunta López Montiel.
“Benito Juárez es un alcaldía con uno de los niveles de vida más altos en México y por ese perfil de votantes, al final de cuentas es muy complicado que Morena los sume.
“Miguel Hidalgo es una alcaldía con mucha diversidad, pero en donde también confluyen una parte importante de zonas habitadas con un perfil de ingresos y calidad de vida muy altos”, explica el académico del Tec de Monterrey.
Cuauhtémoc: la plataforma de Rojo de la Vega por la CDMX
La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, se está posicionando por la oposición como el perfil más fuerte por la candidatura a la Jefatura de Gobierno en 2027.
Sin embargo, para Morena y sus aliados el recuperar Cuauhtémoc será una de sus prioridades, por su importancia como epicentro político de la ciudad, su relevancia económica y a la par con el fin de desarticular la posible candidatura de Rojo de la Vega, señala el académico del Tec de Monterrey.
“Como es unaoposición un poco más desarticulada, entonces ahí las figuras que son relevantes en el contexto de la ciudad son quienes se disputan la candidatura y en este caso las figuras son los alcaldes y las alcaldesas, porque son los que tienen recursos", indica el especialista.
De acuerdo con GobernArte , Rojo de la Vega tiene el primer lugar en aprobación entre 16 alcaldes y alcaldesas en la Ciudad de México con 63.9%, según el estudio de opinión realizado del 1 al 4 de noviembre con 585 encuestas en cada alcaldía.
“Rojo de la Vega ha logrado generar una imagen no únicamente de cercanía, sino también de eficiencia en muchos espacios y de confrontación con el Gobierno de la Ciudad de México. Eso la ubica en una posición de ventaja con respecto a los grupos de la oposición”, sostiene López Montiel.
El PAN confirmó que tres de sus cinco alcaldes competirán por ser reelectos en 2027: Rojo de la Vega en Cuauhtémoc; Luis Mendoza en Benito Juárez y Carlos Orvañanos en Cuajimalpa.
En Miguel Hidalgo y Coyoacán se deberán elegir nuevos candidatos, pues Mauricio Tabe y Giovani Gutiérrez están en su segundo periodo como alcaldes, por lo cual ya no pueden participar por un tercer periodo.
En Miguel Hidalgo aunque la mayoría de sus gobiernos ha sido encabezado por el PAN, también fue gobernada en tres ocasiones por la izquierda: dos por el PRD y la más reciente con Morena, de 2018 a 2021, indica López Montiel.
Un escenario más complicado es Coyoacán, donde el PRD gobernó durante varias administraciones con distintos políticos al frente y Morena no ha logrado ganar desde su consolidación como partido en 2015.
“En el caso de Morena sí hay varios candidatos y candidatas que han buscado de alguna manera generar fuerza (en Coyoacán), entonces es una alcaldía que también siempre ha estado en disputa”, señala el doctor en Ciencia Política por The New School for Social Research.
La Ciudad de México elegirá en 2027 a 16 alcaldes y alcaldesas, 66 diputaciones locales, así como 204 concejalías.