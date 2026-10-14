Brugada destaca tarifa de Ecobici por debajo de sistemas de Nueva York, Londres y Chicago

La expansión permitirá que Ecobici llegue por primera vez a zonas de la periferia, con más bicicletas, estaciones y alcaldías incorporadas al servicio.

“Es muy relevante decir que vamos a tener el nivel de servicio internacional, como en Nueva York, Londres o Chicago al menor costo”, señaló.

Para ilustrar la diferencia de precios, comparó el costo diario de utilizar el sistema: “Mientras que aquí (CDMX) cuesta 1.6 pesos al día subirse a una Ecobici, en Nueva York cuesta 25 dólares, que equivale como a 425 pesos al día”.

El sistema Ecobici se amplía en zonas de la Ciudad de México. (Foto: Graciela López Herrera / Cuartoscuro.com)



La funcionaria también adelantó que la ampliación estará acompañada de mejoras tecnológicas. “Más bicicletas, más estaciones y más alcaldías que tendrán este servicio con la tarifa más baja y la mejor tecnología”, afirmó.

Actualmente, Ecobici cuenta con 9,308 bicicletas distribuidas en 689 cicloestaciones en seis alcaldías, de acuerdo con datos de la Secretaría de Movilidad (Semovi). Cada bicicleta registra un promedio de 8.3 viajes diarios, por encima de los 4.5 que se contemplaron inicialmente para el sistema.

La demanda también se refleja en los alrededor de dos millones de viajes mensuales y 330,000 usuarios que registra el servicio.

De acuerdo con datos de Ecobici y de la New York City Independent Budget Office, el sistema capitalino supera en viajes por bicicleta a Vélib’, de París; BIXI, de Montreal, y Citi Bike, de Nueva York.