La CDMX tendrá un tranvía turístico gratis: esta es la alcaldía donde podrás subir y conocer sus rutas

“Queremos inaugurar y presentarles el camioncito que nos va a llevar a conocer lo que es Benito Juárez, desde un lado histórico, popular, desde la tradición y las buenas costumbres. Este camioncito nos va a llevar a conocer todas esas partes y todos esos lugares tan históricos, emblemáticos y tan importantes para nosotros”, destacó el alcalde Luis Mendoza.

“Este camioncito va a hacer la ruta del pan, hecho en casa; va a ser la ruta del pan y muchas rutas más, la ruta del taco, la ruta gastronómica más importante porque, como decía Juan Gabriel, lo que se ve no se juzga, créanme que conozco muchos lugares de Benito Juárez, donde comer rico”, añadió.

La iniciativa del tranvía se concretó con el apoyo de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, que donó el vehículo, y forma parte de las acciones para fortalecer la identidad cultural, fomentar la convivencia comunitaria y ampliar las opciones de recreación y turismo en la demarcación.

Además de promover el patrimonio local, “ Tranvía BJ” busca generar beneficios para la economía de la demarcación mediante la difusión de los establecimientos comerciales y negocios locales que forman parte de su identidad.

El alcalde panista aseguró que en la demarcación siempre hay lugares nuevos por descubrir, por lo que reiteró el llamado tanto a vecinos como a turistas para usar este servicio de movilidad y turístico.