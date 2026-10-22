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CDMX

La CDMX tendrá un tranvía turístico gratis: esta es la alcaldía donde podrás subir y conocer sus rutas

La iniciativa contempla siete rutas turísticas del tranvía para acercar a la población al patrimonio cultural, gastronómico, religioso e histórico de esta demarcación.
jue 22 octubre 2026 11:29 AM
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Interior de un tranvía en donde viajan 14 personas sentadas y cuatro paradas. El color del tranvía es café.jpg
Las personas que estén interesadas en los recorridos del tranvía por una de las alcaldías de la CDMX podrán solicitarlo mediante un registro. (Foto: Alcaldía Benito Juárez)

En la alcaldía Benito Juárez se pondrá en marcha “Tranvía BJ”, una iniciativa presentada por el alcalde Luis Mendoza para descubrir la riqueza cultural e histórica de la demarcación a través de recorridos guiados y gratuitos, además de que busca impulsar el desarrollo turístico e incentivar la economía en la demarcación.

El objetivo de este nuevo proyecto que presentó el alcalde contempla siete rutas diseñadas para mostrar Benito Juárez: desde sus sitios históricos y espacios de valor cultural hasta sus tradiciones, su oferta gastronómica y su patrimonio religioso. Con ello, la alcaldía busca convertir sus atractivos locales en una experiencia accesible para habitantes y visitantes de la Ciudad de México.

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“Queremos inaugurar y presentarles el camioncito que nos va a llevar a conocer lo que es Benito Juárez, desde un lado histórico, popular, desde la tradición y las buenas costumbres. Este camioncito nos va a llevar a conocer todas esas partes y todos esos lugares tan históricos, emblemáticos y tan importantes para nosotros”, destacó el alcalde Luis Mendoza.

“Este camioncito va a hacer la ruta del pan, hecho en casa; va a ser la ruta del pan y muchas rutas más, la ruta del taco, la ruta gastronómica más importante porque, como decía Juan Gabriel, lo que se ve no se juzga, créanme que conozco muchos lugares de Benito Juárez, donde comer rico”, añadió.

La iniciativa del tranvía se concretó con el apoyo de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, que donó el vehículo, y forma parte de las acciones para fortalecer la identidad cultural, fomentar la convivencia comunitaria y ampliar las opciones de recreación y turismo en la demarcación.

Además de promover el patrimonio local, “ Tranvía BJ” busca generar beneficios para la economía de la demarcación mediante la difusión de los establecimientos comerciales y negocios locales que forman parte de su identidad.

El alcalde panista aseguró que en la demarcación siempre hay lugares nuevos por descubrir, por lo que reiteró el llamado tanto a vecinos como a turistas para usar este servicio de movilidad y turístico.

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¿Qué rutas tendrá el tranvía en la CDMX?

Como parte del arranque de este servicio, un grupo de vecinas y vecinos disfrutó del primer recorrido, correspondiente a la ruta especial Mixcoac-Insurgentes”, con lo que comenzaron las actividades de esta nueva alternativa turística y cultural.

Y como parte de las próximas festividades alusivas al Día de Muertos, el alcalde anunció un servicio especial con destino al Panteón Xoco, un recinto que ha sido intervenido para cambiar la tristeza por el color y la alegría y recordar a quienes ya no están con orgullo y tradición.

Hasta el momento no se han dado a conocer todas rutas que tendrá este servicio en la demarcación, aunque sí se informó que los recorridos guiados serán gratuitos.

Las personas interesadas en participar deberán consultar las redes oficiales de la alcaldía para conocer el procedimiento de registro, las fechas y la disponibilidad de los viajes.

Una tranvía en color azul con vivos blancos en una calle de la CDMX en donde hay árboles al lado.jpg
La ruta del tranvía contempla un punto a uno de los panteones de la CDMX en el marco de las festividades del Día de Muertos. (Foto: Especial )

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¿Cuántos servicios de movilidad hay en la CDMX?

Este servicio de tranvía en la alcaldía benito Juárez se suma a los distintos servicios de movilidad que hay en la CDMX y que son los siguientes:

  • Ecobici
  • Metro
  • Metrobús
  • Trolebús (y Trolebús Elevado)
  • Cablebús
  • RTP
  • Tren Ligero
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En la presentación del tranvía en la Benito Juárez participaron representantes del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco), la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México, entre otros invitados.

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Ciudad de México movilidad

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