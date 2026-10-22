La CDMX tendrá un tranvía turístico gratis: esta es la alcaldía donde podrás subir y conocer sus rutas

En la alcaldía Benito Juárez se pondrá en marcha “Tranvía BJ”, una iniciativa presentada por el alcalde Luis Mendoza para descubrir la riqueza cultural e histórica de la demarcación a través de recorridos guiados y gratuitos, además de que busca impulsar el desarrollo turístico e incentivar la economía en la demarcación.
El objetivo de este nuevo proyecto que presentó el alcalde contempla siete rutas diseñadas para mostrar Benito Juárez: desde sus sitios históricos y espacios de valor cultural hasta sus tradiciones, su oferta gastronómica y su patrimonio religioso. Con ello, la alcaldía busca convertir sus atractivos locales en una experiencia accesible para habitantes y visitantes de la Ciudad de México.