Incendio obliga a cerrar 11 estaciones de la Línea B del Metro y desata el caos en plena hora pico; así opera

Este miércoles 4 de noviembre se registró un incendio en el exterior del tramo entre las estaciones Oceanía y Deportivo Oceanía de la línea B del Metro CDMX, el cual provocó que parte del cableado eléctrico se haya visto afectado.
El suceso se registró cerca de las 6:00 de la mañana, obligando a las autoridades a suspender el servicio de manera provisional en 11 estaciones que comprenden el tramo de Ciudad Azteca a Oceanía, afectando a miles de personas que se trasladan a sus escuelas y trabajos.