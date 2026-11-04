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CDMX

Incendio obliga a cerrar 11 estaciones de la Línea B del Metro y desata el caos en plena hora pico; así opera

De acuerdo a la información compartida por el Sistema de Transporte Colectivo Metro, el incendio se debió a la quema de basura de personas sin hogar.
mié 04 noviembre 2026 07:42 AM
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Incendio registrado en el exterior de la línea B del Metro
El incendio habría sido provocado por la quema de basura de personas sin hogar. (Foto: @MetroCDMX en X)

Este miércoles 4 de noviembre se registró un incendio en el exterior del tramo entre las estaciones Oceanía y Deportivo Oceanía de la línea B del Metro CDMX, el cual provocó que parte del cableado eléctrico se haya visto afectado.

El suceso se registró cerca de las 6:00 de la mañana, obligando a las autoridades a suspender el servicio de manera provisional en 11 estaciones que comprenden el tramo de Ciudad Azteca a Oceanía, afectando a miles de personas que se trasladan a sus escuelas y trabajos.

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Quema de basura incendia el cableado de la Línea B del Metro

De acuerdo a un aviso especial compartido a través de redes sociales, el Sistema de Transporte Colectivo dio a conocer que debido a un incendio reportado fuera de las instalaciones del Metro, el cableado eléctrico en el tramo interestación Oceanía–Deportivo Oceanía de la línea B se ha visto afectado, obligando a suspender el servicio de manera provisional.

Según apunta el informe, el incendio se debió a la quema de basura por parte de personas sin hogar. Además, se dio a conocer que personal especializado del Metro ya realiza las labores necesarias para reparar los daños y restablecer el servicio lo antes posible.

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Sin servicio de Ciudad Azteca a Oceanía

Debido al incidente ocurrido durante las primeras horas del día, se ha confirmado que de manera provisional el servicio de trenes quedará suspendido en el tramo que va de Deportivo Oceanía a Ciudad Azteca en ambos sentidos, permaneciendo cerradas las siguientes estaciones:

  • Ciudad Azteca.
  • Plaza Aragón.
  • Olímpica.
  • Ecatepec.
  • Muzquiz.
  • Río de los Remedios.
  • Impulsora.
  • Nezahualcoyotl.
  • Villa de Aragón.
  • Bosque de Aragón.
  • Deportivo Oceanía.
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Servicio de apoyo con RTP

Para brindar apoyo en el traslado de los usuarios, se implementó el servicio de apoyo provisional gratuito con unidades RTP en el tramo que va de Oceanía a Villa de Aragón en ambos sentidos. Además, se confirmó que el servicio de trenes se mantiene funcionando de manera normal en el tramo que va de Oceanía a Buenavista en ambos sentidos.

En su reporte más reciente, el STC Metro dio a conocer que tanto la línea B como las líneas 3, 7 y 12 mantienen un alto volumen de pasajeros, razón por la cual los tiempos de traslado podrían verse afectados.

Ante esta situación, se recomienda a los usuarios anticipar sus salidas y mantenerse al tanto de la información actualizada a través de los canales de comunicación del Metro para conocer en qué momento se podrá restablecer el servicio en su totalidad.

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Metro Transporte Movilidad eléctrica

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