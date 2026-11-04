Incendio obliga a cerrar 11 estaciones de la Línea B del Metro y desata el caos en plena hora pico; así opera

Servicio de apoyo con RTP

Para brindar apoyo en el traslado de los usuarios, se implementó el servicio de apoyo provisional gratuito con unidades RTP en el tramo que va de Oceanía a Villa de Aragón en ambos sentidos. Además, se confirmó que el servicio de trenes se mantiene funcionando de manera normal en el tramo que va de Oceanía a Buenavista en ambos sentidos.

#MetroAlMomento: Unidades de @RTP_CiudadDeMex continúan brindando servicio de apoyo para el traslado de las personas usuarias de la Línea B, entre las estaciones Oceanía y Villa de Aragón, en ambos sentidos.



El Metro mantiene servicio provisional de Buenavista a Oceanía, en… pic.twitter.com/v0u3YQor1L — MetroCDMX (@MetroCDMX) November 4, 2026

En su reporte más reciente, el STC Metro dio a conocer que tanto la línea B como las líneas 3, 7 y 12 mantienen un alto volumen de pasajeros, razón por la cual los tiempos de traslado podrían verse afectados.

Ante esta situación, se recomienda a los usuarios anticipar sus salidas y mantenerse al tanto de la información actualizada a través de los canales de comunicación del Metro para conocer en qué momento se podrá restablecer el servicio en su totalidad.

