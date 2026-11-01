La competencia es especial, pues Sergio ‘Checo’ Pérez, el piloto mexicano con más reconocimiento en el mundo, celebró sus 300 Grandes Premios al regresar como parte de la escudería Cadillac.

Este domingo 1 de noviembre acudieron 155,325 personas para presenciar la carrera de 71 vueltas a la pista, por lo que se convirtió en el día más concurrido. El sábado 31 de octubre, en la clasificación de los pilotos, asistieron 147,889 espectadores; mientras que el viernes 30 de octubre fueron 102,122 personas.

CDMX, la cuarta sede del Gran Premio F1 con más asistentes

El Gran Premio de la Ciudad de México se coloca en cuarto lugar entre las ediciones de mayor asistencia en el mundo.

1. Silverstone, Gran Bretaña: 564,000 asistentes

2. Melbourne, Australia: 484,000 asistentes

3. Austin, Estados Unidos: 467,000 asistentes

4. CDMX, México: 405,000 asistentes



La continuidad del Gran Premio en México está en negociación pues el Grupo CIE (Corporación Interamericana de Entretenimiento), promotor y organizador oficial de la Fórmula 1 en la Ciudad de México, busca ampliar el contrato con Liberty Media más allá de 2028.

La Fórmula 1 llegó a la capital mexicana por primera vez en 2015, con una asistencia de 336,174 personas y se ha realizado cada año desde entonces con un público cada vez más numeroso, con excepción de 2020 cuando se suspendió por la pandemia de covid.