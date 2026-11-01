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CDMX

Fórmula 1 rompe récord en CDMX: más de 400,000 personas llenan el Autódromo Hermanos Rodríguez

La edición 2026 del Gran Premio de México rompió récords de asistencia y se posicionó como la cuarta con mayor convocatoria en la historia de la Fórmula 1, marcada por el regreso de "Checo" Pérez.
dom 01 noviembre 2026 04:57 PM
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Aficionados en el Autódromo Hermanos Rodríguez muestran fotos para apoyar a sus pilotos favoritos, en especial del "Checo" Pérez, en el Gran Premio de la Fórmula 1 2026 en México.
El Gran Premio de la Fórmula 1 en la Ciudad de México marcó un nuevo récord con más de 405,000 aficionados en el Autódromo Hermanos Rodríguez durante los tres días de la competencia. (Galo Cañas Rodríguez / Cuartoscuro)

El Gran Premio de la Fórmula 1 impuso un nuevo récord con 405,363 asistentes en el Autódromo Hermanos Rodríguez en los tres días de la competencia.

Esta cifra supera el récord histórico de asistencia que se registró en 2024, cuando 404,958 aficionados acudieron al Gran Premio de la Ciudad de México.

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La competencia es especial, pues Sergio ‘Checo’ Pérez, el piloto mexicano con más reconocimiento en el mundo, celebró sus 300 Grandes Premios al regresar como parte de la escudería Cadillac.

Este domingo 1 de noviembre acudieron 155,325 personas para presenciar la carrera de 71 vueltas a la pista, por lo que se convirtió en el día más concurrido. El sábado 31 de octubre, en la clasificación de los pilotos, asistieron 147,889 espectadores; mientras que el viernes 30 de octubre fueron 102,122 personas.

CDMX, la cuarta sede del Gran Premio F1 con más asistentes

El Gran Premio de la Ciudad de México se coloca en cuarto lugar entre las ediciones de mayor asistencia en el mundo.

1. Silverstone, Gran Bretaña: 564,000 asistentes
2. Melbourne, Australia: 484,000 asistentes
3. Austin, Estados Unidos: 467,000 asistentes
4. CDMX, México: 405,000 asistentes

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(ObligatorioThird placed Sergio Perez of Mexico and Oracle Red Bull Racing celebrates on the podium during the F1 Grand Prix of Mexico at Autodromo Hermanos Rodriguez on October 30, 2022 in Mexico City, Mexico. (Photo by Jared C. Tilton/Getty Images)
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La continuidad del Gran Premio en México está en negociación pues el Grupo CIE (Corporación Interamericana de Entretenimiento), promotor y organizador oficial de la Fórmula 1 en la Ciudad de México, busca ampliar el contrato con Liberty Media más allá de 2028.

La Fórmula 1 llegó a la capital mexicana por primera vez en 2015, con una asistencia de 336,174 personas y se ha realizado cada año desde entonces con un público cada vez más numeroso, con excepción de 2020 cuando se suspendió por la pandemia de covid.

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¿Por qué le llaman ‘viejo sabroso’ al ‘Checo’ Pérez?

¡El viejo sabroso!” es el grito que corearon miles de aficionados al automovilismo en Paseo de la Reforma durante la exhibición del ‘Checo’ Pérez , donde, el pasado miércoles 28 de octubre, corrió en un circuito del Ángel de la Independencia a la Glorieta de la Diana Cazadora en un monoplaza de Cadillac.

Este sobrenombre es una muestra del cariño del público mexicano a su paisano y surgió a partir de un meme de Dragon Ball Z.

En uno de los capítulos, el Androide Número 17 pelea con Dr. Gero y le llama “viejo asqueroso”, pero la frase fue cambiada por usuarios por "viejo sabroso" como una forma de halagar a hombres maduros.

En 2021 –cuando 'Checo' Pérez se unió a la escudería de Red Bull– usuarios comenzaron a compartir imágenes y videos en redes sociales donde se referían al atleta como ‘viejo sabroso’.

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Todavía no soy tan viejo, todavía estoy chavo”, comentó el piloto al ser cuestionado en una conferencia de prensa sobre este apodo.

Sin embargo, lejos de molestarse, ‘Checo’ Pérez abrazó el sobrenombre e incluso registró “EVS El Viejo Sabroso” como una marca registrada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) el pasado 31 de octubre.

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Sergio Pérez GP de México 2026

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