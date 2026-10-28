Checo Pérez toma Paseo de la Reforma como pista de carreras previo a la Fórmula 1 en CDMX

Checo Pérez, el piloto mexicano más reconocido por los aficionados al automovilismo, convirtió Paseo de la Reforma en una pista de carreras para celebrar sus 300 participaciones en el Gran Premio de la Fórmula 1.
“Estos momentos son irrepetibles y los quiero disfrutar muchísimo más por todo lo que significa, todo el esfuerzo que hace la gente para estar aquí desde temprano, desde ayer en la noche y eso significa para mí mucha motivación”, dijo el piloto al pie del Ángel de la Independencia.
Publicidad
Sergio Pérez realizó las tradicionales donas y quemó llantas sobre una de las principales avenidas de la Ciudad de México en un monoplaza Fórmula 2 modificado de Cadillac, en un circuito que llegó hasta la Glorieta de la Diana Cazadora.
Miles de personas, se calcula cerca de 100 mil, lo acompañaron a lo largo de la pista para ver a uno de los mejores pilotos del mundo regresar a su país.
Tras unas vueltas de prueba, Checo Pérez reconoció que ser parte de la Fórmula 1 es un reto, pero el cariño de las y los mexicanos lo motivan a continuar.
“Estar innovándote todo el tiempo como piloto porque en la Fórmula 1 estás compitiendo con los mejores pilotos que hay en el mundo.
“Estoy muy contento de estar aquí en mi país, que tanto los había extrañado el año pasado”, afirmó.
En la última vuelta, Checo Pérez –con su traje verde, blanco y rojo– bajó del monoplaza, se quitó los guantes y el casco para saludar de cerca a las y los amantes del automovilismo, con quienes se tomó fotografías, firmó playeras, gorras y posters, además de chocar puños.
La jefa de Gobierno, Clara Brugada, aseguró que ‘Checo’ Pérez es el piloto más exitoso en la historia de México y su exhibición en Paseo de la Reforma es una oportunidad para democratizar el automovilismo.
“Hoy Paseo de la Reforma se convierte en un circuito de alta velocidad y que paseo de la Reforma no tiene hoy límite de velocidad para ti y no te vamos a infraccionar.
“Miles de familias están inspiradas en ti, que te quieren ver en las calles. Sale este gran evento de los autódromos para encontrarse con el pueblo aquí en Paseo de la Reforma”, dijo la mandataria capitalina.
Publicidad
Las fechas del Gran Premio de México 2026
El GP de México se realizará durante tres días, del 30 de octubre al 1 de noviembre. Las actividades tendrán como sede el Autódromo Hermanos Rodríguez, ubicado en la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca, en la alcaldía Iztacalco.
Estas son las fechas principales:
- Viernes 30 de octubre: prácticas libres 1 y 2.
- Sábado 31 de octubre: práctica libre 3 y clasificación.
- Domingo 1 de noviembre: carrera del Gran Premio de México.