Checo Pérez toma Paseo de la Reforma como pista de carreras previo a la Fórmula 1 en CDMX

Sergio Pérez realizó las tradicionales donas y quemó llantas sobre una de las principales avenidas de la Ciudad de México en un monoplaza Fórmula 2 modificado de Cadillac, en un circuito que llegó hasta la Glorieta de la Diana Cazadora.

Miles de personas, se calcula cerca de 100 mil, lo acompañaron a lo largo de la pista para ver a uno de los mejores pilotos del mundo regresar a su país.

'Checo' Pérez recorrió con su monoplaza de Cadillac desde el Ángel de la Independencia hasta la Glorieta de la Diana Cazadora, en el corazón de la Ciudad de México. (Foto: Alfredo Estrella/AFP)



Tras unas vueltas de prueba, Checo Pérez reconoció que ser parte de la Fórmula 1 es un reto, pero el cariño de las y los mexicanos lo motivan a continuar.

“Estar innovándote todo el tiempo como piloto porque en la Fórmula 1 estás compitiendo con los mejores pilotos que hay en el mundo.

“Estoy muy contento de estar aquí en mi país, que tanto los había extrañado el año pasado”, afirmó.



En la última vuelta, Checo Pérez –con su traje verde, blanco y rojo– bajó del monoplaza, se quitó los guantes y el casco para saludar de cerca a las y los amantes del automovilismo, con quienes se tomó fotografías, firmó playeras, gorras y posters, además de chocar puños.

Miles de personas aguardaron por horas, incluso desde una noche antes, para ver a Sergio 'Checo' Pérez en Paseo de la Reforma previo a su participación en el Gran Premio de la Fórmula 1 en la Ciudad de México. (Foto: Manuel Velasquez/Getty Images)



La jefa de Gobierno, Clara Brugada, aseguró que ‘Checo’ Pérez es el piloto más exitoso en la historia de México y su exhibición en Paseo de la Reforma es una oportunidad para democratizar el automovilismo.

“Hoy Paseo de la Reforma se convierte en un circuito de alta velocidad y que paseo de la Reforma no tiene hoy límite de velocidad para ti y no te vamos a infraccionar.

“Miles de familias están inspiradas en ti, que te quieren ver en las calles. Sale este gran evento de los autódromos para encontrarse con el pueblo aquí en Paseo de la Reforma”, dijo la mandataria capitalina.