Sin estacionamiento en el Autódromo: cómo llegar en las rutas oficiales de camiones (y en Metro) al GP de México 2026

Ticket2Ride GP México 2026: rutas, horarios y precios

Del 30 de octubre al 1 de noviembre se celebrará el Gran Premio de México en la capital mexicana y, para facilitar la llegada de las y los amantes del deporte de motor, se cuenta con el servicio de Ticket2Ride GP México 2026.

Se trata de 13 rutas en diferentes puntos de la Ciudad de México y el Estado de México exclusivas para aficionados de la Fórmula 1.

Sin embargo, ten cuidado: debes asegurar tu entrada a la competencia antes, pues el boleto de Ticket2Ride te dará solo el viaje de ida y regreso, pero tu lugar dentro del Autódromo es un boleto diferente.

Los autobuses estarán disponibles para abordar a partir de las 8:00 horas y hasta las 8:30 horas.

El boleto cuesta 350 pesos por día (30, 31 de octubre y 1 de noviembre) y el abono –para los tres días de la Fórmula 1– 945 pesos en el sitio oficial de Ticketmaster.





Las rutas del Ticket2Ride GP México 2026

Auditorio Nacional: en la bahía del auditorio, Bosque de Chapultepec I Sección, Miguel Hidalgo.

Coapa: calzada de Tenorios esquina Calzada Del Hueso, frente a Sears.

Condesa: calle Parque España, esquina Avenida Veracruz, Hipódromo Condesa. En la glorieta del parque frente a Hotel Condesa.

Estadio Banorte: avenida del Imán 437, Cantil del Pedregal, Coyoacán.

Hipódromo: Av. Industria Militar, frente a la Glorieta del Caballito, Lomas de Sotelo, Hipódromo de las Américas, Miguel Hidalgo.