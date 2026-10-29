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CDMX

Sin estacionamiento en el Autódromo: cómo llegar en las rutas oficiales de camiones (y en Metro) al GP de México 2026

Conoce las rutas, horarios y precios del servicio Ticket2Ride GP México 2026 y cómo llegar en transporte público o bicicleta.
jue 29 octubre 2026 12:22 PM
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Un auto de Fórmula 1 a la izquierda y un tren llegando en el Metro de la CDMX a la derecha.
Conoce cómo llegar al Autódromo Hermanos Rodríguez para el Gran Premio de México que tendrá lugar del 30 y 31 de octubre y 1 noviembre en la Ciudad de México. (Fotos: Moises Pablo y Graciela López / Cuartoscuro.com)

El Gran Premio de México está próximo a arrancar, pero si bien es la ‘fiesta del automovilismo’, debes saber que el Autódromo Hermanos Rodríguez no contará con estacionamiento y habrá operativos de tránsito para evitar que las personas se estacionen en las calles aledañas.

Si quieres llegar a la Fórmula 1, habrá rutas de Ticket2Ride GP México 2026 o puedes utilizar Metro , Metrobús o bicicleta.

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Ticket2Ride GP México 2026: rutas, horarios y precios

Del 30 de octubre al 1 de noviembre se celebrará el Gran Premio de México en la capital mexicana y, para facilitar la llegada de las y los amantes del deporte de motor, se cuenta con el servicio de Ticket2Ride GP México 2026.

Se trata de 13 rutas en diferentes puntos de la Ciudad de México y el Estado de México exclusivas para aficionados de la Fórmula 1.

Sin embargo, ten cuidado: debes asegurar tu entrada a la competencia antes, pues el boleto de Ticket2Ride te dará solo el viaje de ida y regreso, pero tu lugar dentro del Autódromo es un boleto diferente.

Los autobuses estarán disponibles para abordar a partir de las 8:00 horas y hasta las 8:30 horas.

El boleto cuesta 350 pesos por día (30, 31 de octubre y 1 de noviembre) y el abono –para los tres días de la Fórmula 1– 945 pesos en el sitio oficial de Ticketmaster.

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Las rutas del Ticket2Ride GP México 2026

Auditorio Nacional: en la bahía del auditorio, Bosque de Chapultepec I Sección, Miguel Hidalgo.

Coapa: calzada de Tenorios esquina Calzada Del Hueso, frente a Sears.

Condesa: calle Parque España, esquina Avenida Veracruz, Hipódromo Condesa. En la glorieta del parque frente a Hotel Condesa.

Estadio Banorte: avenida del Imán 437, Cantil del Pedregal, Coyoacán.

Hipódromo: Av. Industria Militar, frente a la Glorieta del Caballito, Lomas de Sotelo, Hipódromo de las Américas, Miguel Hidalgo.

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Lindavista: Instituto Politécnico Nacional s/n esquina con Montevideo, Lindavista.

Perisur: Zacatepetl entre Periférico y avenida Centro Comercial, frente a Palacio de Hierro.

Plaza Carso: calle Lago Zurich, Granada, Miguel Hidalgo.

Reforma 222: calle Havre, Juárez, Cuauhtémoc.

Santa Fe: Vasco de Quiroga 3800 (frente a Palacio de Hierro), entre Mario Pani y prolongación Reforma, Santa Fe, Cuajimalpa.

Venados: Miguel Laurent 1180-1162 (a un lado de la Bahía), Letran Valle, Benito Juárez.

Mundo E: Antiguo Camino a Santa Mónica, ahora calle Benito Juárez, entre Convento de Acolman y Periférico. Frente a Funeraria Gayoso.

Interlomas: Paseo de la Herradura entre Parque de Cádiz y Blvd. Interlomas frente a Mitsubishi.

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Cómo llegar al Gran Premio de México en Metro, Metrobús o bicicleta

Puedes llegar al Autódromo Hermanos Rodríguez en transporte público o incluso en bicicleta , si además del automovilismo te gusta el ciclismo urbano.

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Metro: la estación Ciudad Deportiva de la Línea 9 es la más cercana, deberás salir por Viaducto Río de la Piedad. El costo del viaje es de cinco pesos.

Metrobús: puedes tomar la Línea 2 y bajar en las estaciones Iztacalco o UPIICSA, desde donde deberás caminar hacia el autódromo. El viaje tiene un precio de seis pesos.

En bicicleta: puedes llegar por la ciclovía de Eje 3 Sur Añil hacia el biciestacionamiento habilitado en la Puerta 8.

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Fórmula 1 Gran Premio de México Ciudad de México

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