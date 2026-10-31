Gran Desfile de Día de Muertos: Juan Gabriel y "El Indio" Fernández vuelven a las calles entre calaveritas y bailes

Más de 4,000 personas desfilaron, con 12 carros alegóricos, dos globos monumentales, bandas musicales y cientos de danzantes.

Toman Paseo de la Reforma Juan Gabriel y "El Indio" Fernández

A una década de la creación de este tradicional desfile, la Secretaría de Cultura capitalina rindió homenaje a figuras fundamentales para el cine, la literatura, la danza y la música.

Este año el tributo central fue para cuatro personalidades: Juan Gabriel , a 10 años de su fallecimiento ; Juan Rulfo, a 40 años de su muerte; Emilio "El Indio" Fernández, también a 40 años de su muerte; y la escritora y coreógrafa Nellie Campobello.

Carro Alegórico "Amor Eterno", en honor a Juan Gabriel, que participó en el Gran Desfile del Día de Muertos. (Gobierno de la Ciudad de México)



El homenaje a "El Divo de Juárez" se presentó con el carro titulado "Amor Eterno: Juan Gabriel", que incluyó una figura central del cantante, hecha de cartonería, de aproximadamente 4 metros de altura, que lo sitúa en su emblemático concierto de Bellas Artes, acompañado de la Orquesta Nacional del Inframundo.

Alrededor del carro giraban cuatro mojigangas; es decir, figuras gigantes de cartón, que portaban trajes característicos del intérprete y una cabeza de calaca. Su paso enloqueció a los asistentes, quienes corearon sus canciones y hasta derramaron lágrimas para recordarlo.

Para "El Indio" Fernández se desplegó un carro alegórico inspirado en su emblemática película María Candelaria, con un diseño en grises y negros en referencia al cine de la Época de Oro y una representación de su casa con forma de canoa.

En tanto que Juan Rulfo, autor de Pedro Páramo y El Llano en llamas, fue evocado con una calaverita globo y con una comitiva que portaba trajes inspirados en Comala y el imaginario del Mictlán.