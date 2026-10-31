Gran Desfile de Día de Muertos: Juan Gabriel y "El Indio" Fernández vuelven a las calles entre calaveritas y bailes

Miles de familias, infancias, y grupos de extranjeros se dieron cita este 31 de octubre en la décima edición del Gran Desfile de Día de Muertos , que trajo a la vida a grandes íconos de la culturamexicana para celebrar su legado.
El desfile inició a las 2:00 de la tarde a la altura de la Diana Cazadora y recorrió Paseo de la Reforma, Avenida Juárez y Eje Central rumbo al Zócalo de la Ciudad de México.
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Más de 4,000 personas desfilaron, con 12 carros alegóricos, dos globos monumentales, bandas musicales y cientos de danzantes.
Toman Paseo de la Reforma Juan Gabriel y "El Indio" Fernández
A una década de la creación de este tradicional desfile, la Secretaría de Cultura capitalina rindió homenaje a figuras fundamentales para el cine, la literatura, la danza y la música.
Este año el tributo central fue para cuatro personalidades: Juan Gabriel, a 10 años de su fallecimiento ; Juan Rulfo, a 40 años de su muerte; Emilio "El Indio" Fernández, también a 40 años de su muerte; y la escritora y coreógrafa Nellie Campobello.
El homenaje a "El Divo de Juárez" se presentó con el carro titulado "Amor Eterno: Juan Gabriel", que incluyó una figura central del cantante, hecha de cartonería, de aproximadamente 4 metros de altura, que lo sitúa en su emblemático concierto de Bellas Artes, acompañado de la Orquesta Nacional del Inframundo.
Alrededor del carro giraban cuatro mojigangas; es decir, figuras gigantes de cartón, que portaban trajes característicos del intérprete y una cabeza de calaca. Su paso enloqueció a los asistentes, quienes corearon sus canciones y hasta derramaron lágrimas para recordarlo.
Para "El Indio" Fernández se desplegó un carro alegórico inspirado en su emblemática película María Candelaria, con un diseño en grises y negros en referencia al cine de la Época de Oro y una representación de su casa con forma de canoa.
En tanto que Juan Rulfo, autor de Pedro Páramo y El Llano en llamas, fue evocado con una calaverita globo y con una comitiva que portaba trajes inspirados en Comala y el imaginario del Mictlán.
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En honor a Nellie Campobello, pionera en el rescate y preservación de los bailes tradicionales de México, también desfiló un globo gigantesco en forma de calaverita de azúcar y una procesión que celebró su legado como historiadora y coreógrafa.
Catrina de 32 metros recibió al desfile en el Zócalo
El desfile arrancó a las 14:00 y, luego de tres horas de duración, culminó en el Zócalo, donde se instaló la Ofrenda Monumental con una Catrina de 32 metros, que busca romper el Récord Guinness.
En la Plaza de la Constitución, un campo de 100 mil flores de cempasúchil, de productores de suelo de conservación, esperaban los carros alegóricos y a los asistentes al desfile para concluir con broche de oro las festividades culturales por el Día de Muertos.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana desplegó un operativo de 1,572 oficiales, drones y un helicóptero Cóndor para resguardar a la ciudadanía que permanece en las inmediaciones del primer cuadro de la Ciudad en este día.
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Además de los homenajes, el desfile resaltó en sus carros alegóricos expresiones de la cultura popular como la lucha libre, la música sonidera y especies endémicas como el ajolote, bajo tres ejes temáticos: raíces, cultura popular y personajes ilustres.
El carro que despertó mayor curiosidad y celebración de los capitalinos fue el de la "taquería", que reflejó una importante parte de la comida tradicional mexicana, al igual que el del pan de muerto, que fue acompañado por la canción "el panadero con el pan".