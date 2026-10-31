GP de México: Cobros de hasta 600 pesos y bajas ventas, reportan comerciantes en la Fórmula 1

Cada día del Gran Premio se concentran alrededor de 110,000 apasionados del automovilismo.

Este viernes de prácticas libres, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) les permitieron vender hasta las 14:00 horas, pese a que varios comerciantes llegaron desde la mañana.

"Nos ponen cantidades hasta de 500 o 600 pesos para que nos dejen vender, pero nos dejan vender ya a la salida, no tiene caso", señala Omar.

"Pienso que todos quieren su tajada, hasta policías. En las camionetas están quitando, incluso a mi prima le quitaron 30 gorras. Eso nos afecta. Como quiera, uno viene a trabajar honestamente", lamenta.

Pese a un arranque lento, Omar espera que las ventas comiencen a acelerar este sábado de clasificación y en especial el domingo, cuando se correrán las 71 vueltas del Gran Premio.

"Si no, se queda la mercancía y ya no se vende", dice el joven comerciante.



Se espera que la Fórmula 1 deje 22,228 millones de pesos de derrama económica en la Ciudad de México este 2026, de acuerdo con la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX).

Con este flujo de visitantes –y de dinero– son muchas los comerciantes que en las calles alrededor de la pista de carreras ofrecen a miles de asistentes al Gran Premio de México sus propias versiones de gorras y camisas de escuderías como Ferrari, Mercedes y McLaren, así como Cadillac, la favorita entre las y los mexicanos por hacer posible el regreso de Sergio 'Checo' Pérez.