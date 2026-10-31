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GP de México: Cobros de hasta 600 pesos y bajas ventas, reportan comerciantes en la Fórmula 1

Comerciantes buscan aprovechar la llegada de miles de visitantes a la máxima competencia del automovilismo ofreciendo estampas de San 'Checo' Pérez y gorras de las escuderías.
sáb 31 octubre 2026 02:20 PM
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Un comerciante ofrece recuerdos de la Fórmula 1 en las inmediaciones del Autódromo Hermanos Rodríguez.
Omar Trejo vende gorras y estampas de San 'Checo' Pérez durante el Gran Premio de México de la Fórmula 1 en la CDMX. (Foto: Shelma Navarrete/Expansión Política)

Estampas de San 'Checo' Pérez, así como gorras de Pirelli y Cadillac son los souvenirs que vende Omar Trejo a las y los aficionados de la Fórmula 1 .

"En la mañana no nos permitieron vender, ya después de las dos (de la tarde) nos dejaron", cuenta a Expansión Política.

Omar, al igual que otros vendedores, debe esperar al público cruzando el Viaducto Río de la Piedad. La causa es que las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México, si bien toleran la venta de productos no oficiales, no les permiten ofrecer su mercancía frente al Autódromo Hermanos Rodríguez.

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Cada día del Gran Premio se concentran alrededor de 110,000 apasionados del automovilismo.

Este viernes de prácticas libres, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) les permitieron vender hasta las 14:00 horas, pese a que varios comerciantes llegaron desde la mañana.

"Nos ponen cantidades hasta de 500 o 600 pesos para que nos dejen vender, pero nos dejan vender ya a la salida, no tiene caso", señala Omar.

"Pienso que todos quieren su tajada, hasta policías. En las camionetas están quitando, incluso a mi prima le quitaron 30 gorras. Eso nos afecta. Como quiera, uno viene a trabajar honestamente", lamenta.

Pese a un arranque lento, Omar espera que las ventas comiencen a acelerar este sábado de clasificación y en especial el domingo, cuando se correrán las 71 vueltas del Gran Premio.

"Si no, se queda la mercancía y ya no se vende", dice el joven comerciante.

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Con este flujo de visitantes –y de dinero– son muchas los comerciantes que en las calles alrededor de la pista de carreras ofrecen a miles de asistentes al Gran Premio de México sus propias versiones de gorras y camisas de escuderías como Ferrari, Mercedes y McLaren, así como Cadillac, la favorita entre las y los mexicanos por hacer posible el regreso de Sergio 'Checo' Pérez.

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Ángel Macías aprendió inglés para poder vender camisas, chamarras y gorras de las diferentes escuderías de la Fórmula 1 a las y los turistas extranjeros.

"Nos tenemos que adaptar porque el turismo que viene aquí, al Gran Premio, mucha gente es extranjera, entonces todos los países, donde quiera que tú digas, hablan inglés", comenta.

Vendedor de playeras vende camisas y gorras alrededor de la Fórmula 1.
Ángel Macías, comerciante, aprendió inglés para atender a las y los turistas durante el Gran Premio de México de la Fórmula 1. (Foto: Shelma Navarrete / Expansión Política)

Mientras una gorra de la mercancía oficial puede rondar los 3,500 pesos en el Autódromo, en su puesto sobre la calle Ángel las ofrece entre 300 y 600 pesos, según el modelo.

"Los precios están muy accesibles a comparación de allá adentro, ojalá el sábado y el domingo esté mucho mejor para nosotros", señala Ángel.

Obviamente tenemos cosas de 'Checo' Pérez porque es su regreso y son sus 300 Grandes Premios, pero se ha vendido mucho de Ferrari, Mercedes siempre.
Ángel Macías, vendedor de recuerdos de la Fórmula 1.

En la Ciudad de México el 27.9% de su población ocupada trabaja en el sector informal, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 2026, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Elda ofrece a 600 pesos llantas decorativas con el logotipo de Pirelli, proveedor único y oficial de los neumáticos para la Fórmula 1.

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Tras negociar por varios minutos con una turista, la comerciante lamenta no haber logrado cerrar la venta.

“A veces la gente es rara, compran las cosas más caras allá adentro y aquí uno da más económico. Mi producto yo lo hago, lleva trabajo y no lo doy tan caro", asegura Elda.

Vendedora de llantas decorativas en la CDMX con motivo de la Fórmula 1.
Edna elabora y vende llantas decorativas durante el Gran Premio de la Fórmula 1 en la Ciudad de México. (Foto: Shelma Navarrete / Expansión Política)

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Martín ofrece fotografías enmarcadas de los pilotos más populares de la Fórmula 1 como Lewis Hamilton, Max Verstappen y Charles Leclerc, aunque el más buscado es también el piloto mexicano 'Checo' Pérez.

"La fanaticada siempre se lleva del Checo y es de lo que más traemos mercancía", comparte el joven de 26 años.

Vendedor de fotografías de pilotos de la Fórmula 1 en la CDMX.
Martín, de 26 años, ofrece fotografías enmarcadas de los pilotos más populares del Gran Premio de la Fórmula 1.

Si bien Martín reconoce que sus posters –que vende entre 100 y 150 pesos–­­ no son mercancía original, se siente orgulloso de la creatividad y calidad que le ponen a sus productos las y los comerciantes alrededor del Autódromo Hermanos Rodríguez.

"Claramente siempre va a haber dos opciones. Nosotros intentamos que nuestro producto siempre sea de la misma calidad, a lo mejor no un producto original o con autorización de la marca, pero siempre van a encontrar mucha creatividad", asegura el joven vendedor.

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