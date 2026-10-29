Gobierno federal y de la CDMX se suben a 'Checomanía' y regalan boletos para la Fórmula 1

¿Quiénes pueden participar por los boletos para la F1 que regala la SEP?

“Nos acaba de llegar esto de parte de la presidenta Claudia Sheinbaum para las y los estudiantes del Bachillerato Nacional”, dijo Delgado en un mensaje publicado en lñas redes sociales de la SEP.

La promoción de boletos para el Gran Premio de México se organizó a través de una dinámica en un live este jueves 29 de octubre a las 17:00 horas a través de la cuenta oficial de Tiktok de la Secretaría de Educación y están dirigidos a las y los alumnos del Bachillerato Nacional que vivan en la Ciudad de México o en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Serán 45 boletos para los tres días de la Fórmula 1, este viernes 30 y sábado 31 de octubre, así como el domingo 1 de noviembre.

Así se distribuirán los boletos:

15 pases dobles: Viernes 30 de octubre- prácticas libres 1 y 2.

15 pases dobles: Sábado 31 de octubre - práctica libre 3 y clasificación.

15 pases dobles: Domingo 1 de noviembre - carrera del Gran Premio de México.





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A esta iniciativa, se suman otro regalo de 425 boletos dobles que se ofrecieron por parte de la jefa de Gobierno, Clara Brugada; en este caso se hizo una trivia en donde las y los participantes compitieron al contestar tres preguntas sobre la Fórmula 1 y sobre la Ciudad de México. Los ganadores serán contactados por su cuenta de Facebook.

La Fórmula 1 es la competencia más importante del automovilismo a nivel internacional. Esta edición en la Ciudad de México es especial, por el regreso de Sergio ‘Checo’ Pérez , el piloto mexicano más reconocido, quien vuelve como parte del equipo de Cadillac.

El piloto mexicano realizó una exhibición en Paseo de la Reforma previo a la competencia, quemando llantas entre el Ángel de la Independencia y la Glorieta de la Diana Cazadora.