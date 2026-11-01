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CDMX

Hoy No Circula 2 de noviembre de 2026: qué autos no pueden salir en CDMX y Edomex el lunes

Un simple error puede salir muy caro. Revisa qué vehículos no circulan este lunes y evita sanciones y el corralón en el Valle de México.
dom 01 noviembre 2026 05:44 PM
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Hoy no circula del 28 de abril 2025: ¿qué carros no salen mañana lunes?
(Raquel Cunha/Reuters)

Si tienes planeado manejar este lunes 2 de noviembre en la Ciudad de México o en la zona conurbada del Estado de México, conviene hacer una pausa antes de arrancar y revisar el calendario del Hoy No Circula. Un descuido puede traducirse en multas de hasta 3,519 pesos, además del riesgo de terminar en el corralón.

El programa estará vigente de 5:00 a 22:00 horas, y cumplirlo no solo protege tu bolsillo: también te evita retrasos, sanciones y malos ratos en medio del tráfico.

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¿Qué autos no pueden circular este lunes?

De acuerdo con el calendario oficial del Hoy No Circula , este lunes 2 de noviembre la restricción aplica para los vehículos que cumplan con cualquiera de los siguientes criterios:

-Engomado amarillo

-Terminación de placa 5 o 6

-Holograma 1 y 2

Si tu automóvil entra en este grupo, lo más recomendable es dejarlo en casa y optar por alternativas como transporte público, bicicleta, motocicleta eléctrica o servicios de viaje compartido.

Hoy No Circula Lunes
Este lunes no podrán circular autos con engomado amarillo o terminación de placa 5 o 6, con hologramas 1 y 2. (Comisión Ambiental de la Megalópolis)


¿Qué autos sí pueden circular?

Están exentos de la restricción y pueden transitar con normalidad:

-Vehículos con holograma 0 o 00

Samuel García, gobernador de Nuevo León, habla durante la gira "La Transformación Avanza en Nuevo León". 
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-Autos eléctricos o híbridos

-Vehículos con holograma 1 o 2, siempre que no tengan engomado amarillo ni terminación de placa 5 o 6

¿Habrá Doble Hoy No Circula?

Para este lunes no se reporta contingencia ambiental, según la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), por lo que solo aplica la restricción habitual del programa.

Sin embargo, las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los reportes oficiales, ya que las condiciones meteorológicas y la calidad del aire pueden cambiar a lo largo del día.

En caso de que se activaran medidas extraordinarias, como el Doble Hoy No Circula, estas comenzarían a aplicarse hasta el martes, no el mismo lunes.

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¿Dónde aplica el Hoy No Circula?

En la Ciudad de México, el programa rige en las 16 alcaldías.

En el Estado de México, aplica en los siguientes municipios de la Zona Metropolitana del Valle de México:

-Atizapán de Zaragoza
-Coacalco
-Cuautitlán
-Cuautitlán Izcalli

Trenes accidentados en Toledo, España.
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-Chalco
-Chimalhuacán
-Chicoloapan
-Ecatepec
-Huixquilucan
-Ixtapaluca
-La Paz
-Naucalpan
-Nezahualcóyotl
-Nicolás Romero
-Tecámac
-Tlalnepantla
-Tultitlán
-Valle de Chalco

Además, el Hoy No Circula también opera en Toluca y Santiago Tianguistenco, de lunes a sábado, para vehículos con holograma 1 y 2. En estos municipios, las multas se aplican desde el 1 de enero de 2026, por lo que la vigilancia es permanente.

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Multas por incumplir

Circular en un día restringido puede salir caro. Con el nuevo valor de la UMA vigente en 2026, las sanciones económicas quedan así:

Multa mínima (20 UMAs): 2,346 pesos

Multa máxima (30 UMAs): 3,519 pesos

A esto se suma el posible arrastre al corralón, lo que incrementa todavía más el costo del descuido.

Tags

Ciudad de México Contaminación ambiental

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