Hoy No Circula 2 de noviembre de 2026: qué autos no pueden salir en CDMX y Edomex el lunes

¿Qué autos no pueden circular este lunes?

De acuerdo con el calendario oficial del Hoy No Circula , este lunes 2 de noviembre la restricción aplica para los vehículos que cumplan con cualquiera de los siguientes criterios:

-Engomado amarillo

-Terminación de placa 5 o 6

-Holograma 1 y 2

Si tu automóvil entra en este grupo, lo más recomendable es dejarlo en casa y optar por alternativas como transporte público, bicicleta, motocicleta eléctrica o servicios de viaje compartido.

Este lunes no podrán circular autos con engomado amarillo o terminación de placa 5 o 6, con hologramas 1 y 2. (Comisión Ambiental de la Megalópolis)





¿Qué autos sí pueden circular?

Están exentos de la restricción y pueden transitar con normalidad:

-Vehículos con holograma 0 o 00



-Autos eléctricos o híbridos

-Vehículos con holograma 1 o 2, siempre que no tengan engomado amarillo ni terminación de placa 5 o 6

¿Habrá Doble Hoy No Circula?

Para este lunes no se reporta contingencia ambiental, según la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), por lo que solo aplica la restricción habitual del programa.

Sin embargo, las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los reportes oficiales, ya que las condiciones meteorológicas y la calidad del aire pueden cambiar a lo largo del día.

En caso de que se activaran medidas extraordinarias, como el Doble Hoy No Circula, estas comenzarían a aplicarse hasta el martes, no el mismo lunes.