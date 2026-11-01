Hoy No Circula 2 de noviembre de 2026: qué autos no pueden salir en CDMX y Edomex el lunes

Si tienes planeado manejar este lunes 2 de noviembre en la Ciudad de México o en la zona conurbada del Estado de México, conviene hacer una pausa antes de arrancar y revisar el calendario del Hoy No Circula. Un descuido puede traducirse en multas de hasta 3,519 pesos, además del riesgo de terminar en el corralón.
El programa estará vigente de 5:00 a 22:00 horas, y cumplirlo no solo protege tu bolsillo: también te evita retrasos, sanciones y malos ratos en medio del tráfico.
Además, el Hoy No Circula también opera en Toluca y Santiago Tianguistenco, de lunes a sábado, para vehículos con holograma 1 y 2. En estos municipios, las multas se aplican desde el 1 de enero de 2026, por lo que la vigilancia es permanente.
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Multas por incumplir
Circular en un día restringido puede salir caro. Con el nuevo valor de la UMA vigente en 2026, las sanciones económicas quedan así:
Multa mínima (20 UMAs): 2,346 pesos
Multa máxima (30 UMAs): 3,519 pesos
A esto se suma el posible arrastre al corralón, lo que incrementa todavía más el costo del descuido.