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México

Trabajadores del IMSS anuncian otra marcha para el 30 de octubre; piden destitución de líder sindical

Buscan que se realice un Congreso Nacional Extraordinario para remover a Rafael Olivos Hernández.
jue 22 octubre 2026 10:30 AM
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Trabajadores del IMSS salen a marchar en CDMX.
La movilizaciones de trabajadores del IMSS continuarán. (Margarito Pérez/Cuartoscuro)

Eduardo Vinicio Martínez, representantes de jubilados y pensionados del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), anunció que el 30 de octubre realizarán una mega marcha en la Ciudad de México para exigir la destitución de líder sindical Rafael Olivos Hernández.

Comentó que “paralizarán la Ciudad” hasta que la Secretaría de Gobernación y la Secretaría del Trabajo y Provisión Social les permita la realización de un Congreso Nacional Extraordinario para remover al líder de este Sindicato.

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“Ya que en la mesa de negociaciones que se sentó con Zoé Robledo no se nos invitó a un trabajador. Era la representación del Institución, del Sindicato y de la base trabajadora, la cual no se nos invitó. Volviendo a tomar disposiciones contrarias a lo que los trabajadores del IMSS estamos exigiendo”, mencionó en entrevista para Grupo Fórmula.

Enfatizó que no pararán las protestas hasta que puedan realizar el Congreso Nacional para destituir el líder sindical.

En tanto, Rafael Soto, vocero organizador de las protestas de trabajadores del IMSS, comentó que los empleados aceptarían “parcialmente” la propuesta de aumento salarial que hizo el director general del del IMSS, Zoé Robledo.

“Dejamos las puertas abiertas para la negociación, pero si solo si la renuncia de Rafael Olivos se pone sobre la mesa. Estaríamos dispuestos a platicar sobre el tema salarial, pero anteponiendo el Congreso Nacional”, declaró.

Mientras, Octavio Fernández, médico anestesiólogo del Centro Médico Nacional Siglo XXI, comentó que el 31 de octubre se realizaría una asamblea constituyente para elegir representantes rumbo al Congreso Nacional.

"El 31 tomaremos las decisiones y nos organizaremos en torno a representantes y congresistas, un representante por cada 350 trabajadores, de acuerdo al turno y unidad hospitalaria; tendremos que organizarnos para hacerle frente a toda esta maquinaria estatal que nos quiere reprimir y nos quiere despedazar", comentó.

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Ayer, Zoé Robledo anunció un aumento salarial de 8% para los trabajadores del IMSS, pero hasta ahora estos últimos lo han rechazada, ya que exigen la destitución del líder sindical.

El planteamiento es que el aumento de 8% sea global y, de esa proporción, 4% se aplique de manera directa al sueldo tabular, y 4%, al Concepto 11, que es un ayuda para la renta de casa habitación.

"El incremento del 4% al salario tabular está por encima de la inflación, lo que significa una mejora en el poder adquisitivo de las y los trabajadores del IMSS", aseguró Zoé Robledo este miércoles.

Se estima que el 30 de octubre la marcha no solo sea en la Ciudad de México, sino que haya bloqueos y movilizaciones en distintos puntos del país.

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Derechos laborales Instituto Mexicano del Seguro Social

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