Trabajadores del IMSS anuncian otra marcha para el 30 de octubre; piden destitución de líder sindical

“Ya que en la mesa de negociaciones que se sentó con Zoé Robledo no se nos invitó a un trabajador. Era la representación del Institución, del Sindicato y de la base trabajadora, la cual no se nos invitó. Volviendo a tomar disposiciones contrarias a lo que los trabajadores del IMSS estamos exigiendo”, mencionó en entrevista para Grupo Fórmula.

Enfatizó que no pararán las protestas hasta que puedan realizar el Congreso Nacional para destituir el líder sindical.

En tanto, Rafael Soto, vocero organizador de las protestas de trabajadores del IMSS, comentó que los empleados aceptarían “parcialmente” la propuesta de aumento salarial que hizo el director general del del IMSS, Zoé Robledo.

“Dejamos las puertas abiertas para la negociación, pero si solo si la renuncia de Rafael Olivos se pone sobre la mesa. Estaríamos dispuestos a platicar sobre el tema salarial, pero anteponiendo el Congreso Nacional”, declaró.

Mientras, Octavio Fernández, médico anestesiólogo del Centro Médico Nacional Siglo XXI, comentó que el 31 de octubre se realizaría una asamblea constituyente para elegir representantes rumbo al Congreso Nacional.

"El 31 tomaremos las decisiones y nos organizaremos en torno a representantes y congresistas, un representante por cada 350 trabajadores, de acuerdo al turno y unidad hospitalaria; tendremos que organizarnos para hacerle frente a toda esta maquinaria estatal que nos quiere reprimir y nos quiere despedazar", comentó.