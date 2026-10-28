Día de Muertos en CDMX: tres rutas en Ecobici para visitar ofrendas y eventos

Entre las actividades que comienzan en los próximos días destacan la Ofrenda Monumental del Zócalo, el festival de Día de Muertos en Chapultepec y el Corredor Lumínico en Paseo de la Reforma. También está programado el Gran Desfile de Día de Muertos para el sábado 31 de octubre.

Y aunque no existe una ruta única que conecte todos los eventos, es posible organizar recorridos por zonas y combinar los trayectos en bicicleta con caminatas para visitar las ofrendas y disfrutar de las actividades.







De Paseo de Reforma al Zócalo en Ecobici

Una opción para disfrutar de los eventos de Día de Muertos es comenzar en Paseo de la Reforma, donde se encuentra el Festival Flores de Cempasúchil, que reúne a productores de esta flor, y continuar por la zona para conocer la instalación luminosa El Camino a la Luz y el Mural a un Corazón Grande, que es un corredor integrado por 22 estaciones y tres túneles de luz, adornos en postes y remates con flores de cempasúchil, que transforma esta icónica avenida para conmemorar el Día de Muertos.

El recorrido lo puedes continuar hacia el Centro Histórico para visitar la Ofrenda Monumental del Zócalo, abierta del 29 de octubre al 2 de noviembre. La instalación tendrá como protagonista una catrina de cartonería de 32 metros de altura, acompañada de flores de cempasúchil y tapetes de aserrín.

Ruta sugerida: Reforma, a la altura del Ángel de la Independencia; recorrido por los puntos de interés de la avenida; y trasladate hacia el Centro Histórico para continuar a pie.