La Ciudad de México se prepara para celebrar el Día de Muertos este 1 y 2 de noviembre con ofrendas monumentales, instalaciones artísticas y actividades culturales, y para quienes buscan evitar parte del tránsito y conocer estos espacios de otra manera, Ecobici puede ser una alternativa para trasladarse entre algunas de las principales sedes.
Día de Muertos en CDMX: tres rutas en Ecobici para visitar ofrendas y eventos
Entre las actividades que comienzan en los próximos días destacan la Ofrenda Monumental del Zócalo, el festival de Día de Muertos en Chapultepec y el Corredor Lumínico en Paseo de la Reforma. También está programado el Gran Desfile de Día de Muertos para el sábado 31 de octubre.
Y aunque no existe una ruta única que conecte todos los eventos, es posible organizar recorridos por zonas y combinar los trayectos en bicicleta con caminatas para visitar las ofrendas y disfrutar de las actividades.
De Paseo de Reforma al Zócalo en Ecobici
Una opción para disfrutar de los eventos de Día de Muertos es comenzar en Paseo de la Reforma, donde se encuentra el Festival Flores de Cempasúchil, que reúne a productores de esta flor, y continuar por la zona para conocer la instalación luminosa El Camino a la Luz y el Mural a un Corazón Grande, que es un corredor integrado por 22 estaciones y tres túneles de luz, adornos en postes y remates con flores de cempasúchil, que transforma esta icónica avenida para conmemorar el Día de Muertos.
El recorrido lo puedes continuar hacia el Centro Histórico para visitar la Ofrenda Monumental del Zócalo, abierta del 29 de octubre al 2 de noviembre. La instalación tendrá como protagonista una catrina de cartonería de 32 metros de altura, acompañada de flores de cempasúchil y tapetes de aserrín.
Ruta sugerida: Reforma, a la altura del Ángel de la Independencia; recorrido por los puntos de interés de la avenida; y trasladate hacia el Centro Histórico para continuar a pie.
El aroma que guía a las almas ya enciende el corazón de la Ciudad de México✨— Secretaría de Turismo de la Ciudad de México (@turismocdmx) October 28, 2026
Ya comenzó el Festival de Flores de Cempasúchil 2026.
Ven a caminar entre flores cultivadas con amor por productores de la Capital y consigue las más frescas para tu altar.🏵👨🌾
📅Hasta el 2 de noviembre pic.twitter.com/JKZbGbc9sc
El Sendero del Cempasúchil en Chapultepec
Otra alternativa para este Día de Muertos es realizar una ruta en Ecobici para visitar el Bosque de Chapultepec y acudir al Festival de Día de Muertos “El Sendero del Cempasúchil”, una celebración que se llevará a cabo los días 30 y 31 de octubre, así como el 1 de noviembre en la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec, uno de los espacios públicos más emblemáticos de la capital.
Es así que durante tres días, tendrás la oportunidad de recorrer el Paseo de los Compositores, junto al Lago Mayor, el cual se transformará en un escenario lleno de luz, color y tradición, donde el arte, la cultura y la tecnología se unirán para rendir homenaje a una de las celebraciones más representativas de México.
Te esperamos del 30oc-1nov en nuestro Festival! @ChapultepecCDMX— Natasha Uren (@natushuren) October 25, 2026
📍2da Secc, paseo de los compositores
🕣2pm-10pm
🚦recuerda que tenemos muchas formas de llegar en transporte público
🕯️no te lo pierdas y acompañanos a disfrutar
del sendero de cempasúchil 🧡
Te leo en los… pic.twitter.com/bpegSmwOnn
Si visitas el Bosque también podrás disfrutar espectáculos nocturnos de drones que iluminarán el cielo con símbolos del Día de Muertos, así como de un colorido carnaval de catrinas, alebrijes, mojigangas, comparsas y personajes monumentales que llenarán de alegría los senderos del bosque.
La programación también contempla ofrendas tradicionales, instalaciones artísticas y experiencias visuales que celebran nuestras raíces culturales, además de “Water Lanterns”, una experiencia de luz y memoria sobre las aguas del Lago Mayor.
A estas actividades se sumarán presentaciones de música y danza en vivo, que acompañarán a las familias durante esta celebración.
Ruta sugerida: utiliza la Ecobici para acercarte a Reforma y continuar hacia uno de los accesos del bosque. Desde ahí, el recorrido por las instalaciones debe hacerse a pie, de acuerdo con las reglas de acceso y circulación vigentes.
Esta opción permite combinar un paseo en bicicleta con una visita cultural. Antes de acudir, conviene verificar los horarios de las actividades y las condiciones de acceso para bicicletas dentro de Chapultepec.
El Gran Desfile de Día de Muertos
El sábado 31 de octubre se realizará el Gran Desfile de Día de Muertos, programado para iniciar a las 14:00 horas. El recorrido irá desde la zona de Chapultepec por Paseo de la Reforma y continuará hacia el Centro Histórico, hasta llegar al Zócalo.
El contingente incluirá carros alegóricos, música, danzantes y figuras monumentales, además de homenajes a personajes de la cultura mexicana.
En este caso, Ecobici puede servirte para acercarte a las inmediaciones del desfile antes del inicio y evitar así el tráfico o los cortes viales.
La alternativa es que dejes la bicicleta antes de llegar a los puntos de mayor concentración y buscar un lugar para observar el desfile a pie.
El Gran Desfile de Día de Muertos llega para llenar de luz, color y tradición las calles de la Ciudad de México.🏵✨— Secretaría de Turismo de la Ciudad de México (@turismocdmx) October 27, 2026
En esta edición, celebramos la memoria y la vida con un homenaje a grandes leyendas como Juan Gabriel, Juan Rulfo y Emilio “El Indio” Fernández👨🎤🎭
📅31 de Octubre pic.twitter.com/CNUjNTGB0Q
¿Cómo consultar las estaciones de Ecobici?
Cual sea tu plan, te recomendarnos revisar el mapa oficial de Ecobici antes de salir. Ahí se pueden ubicar las cicloestaciones y consultar las opciones para tomar o devolver una bicicleta.
De esta manera, Ecobici puede facilitar los traslados entre algunos de los principales puntos de la celebración de este tradicional Día de Muertos.