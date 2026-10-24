Catrinas y bicis decoradas toman Reforma durante el Paseo Nocturno en CDMX

Como cada año, miles de capitalinos se dieron cita caracterizados con maquillaje de catrina, disfraces y bicicletas decoradas con flores de cempasúchil para rodar entre altares y ofrendas monumentales.

El recorrido de este año se perfilaba como el más largo en la historia del Paseo Nocturno de Día de Muertos, con una ruta de 26 kilómetros desde la Fuente de Petróleos hasta el Zócalo capitalino, pasando por el Ángel de la Independencia, la Glorieta del Ahuehuete y avenida Juárez. Sin embargo, debido a la alta afluencia de personas sobre Paseo de la Reforma, que invadieron el espacio destinado al paseo ciclista, personal del Gobierno de la Ciudad de México anunció la cancelación del tramo hacia Chapultepec. Así, el recorrido, que inició en el Zócalo, concluyó para varios participantes en la Glorieta del Ahuehuete.

El paseo arrancó a las 18:00 horas y terminará a 22:00 horas, con una amplia gama de actividades culturales para los asistentes.



En el Ángel de la Independencia habrá concurso de disfraces y de bicicletas mejor caracterizadas, mientras que frente al Monumento a la Revolución se colocará una ofrenda colectiva donde los asistentes podrán dejar fotografías de sus seres queridos.

El evento es totalmente gratuito y abierto a todo público, no solo ciclistas, también está permitido el acceso a patinadores, corredores y peatones. Y de hecho, en los primeros minutos del evento, fue posible ver a más peatones que ciclistas.

Para quienes no cuenten con bicicleta, el sistema Ecobici ampliará su servicio hasta la medianoche y el programa Muévete en Bici ofrecer préstamo gratuito de bicicletas en la Glorieta de la Diana, aunque el mismo está sujeto a la demanda.