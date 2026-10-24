La Ciudad de México se ilumina esta noche para celebrar una edición especial del Paseo Nocturno dedicado al Día de Muertos , que se lleva a cabo sobre Paseo de la Reforma, la primera Sección del Bosque de Chapultepec y el Centro Histórico.
Catrinas y bicis decoradas toman Reforma durante el Paseo Nocturno en CDMX
Como cada año, miles de capitalinos se dieron cita caracterizados con maquillaje de catrina, disfraces y bicicletas decoradas con flores de cempasúchil para rodar entre altares y ofrendas monumentales.
El recorrido de este año se perfilaba como el más largo en la historia del Paseo Nocturno de Día de Muertos, con una ruta de 26 kilómetros desde la Fuente de Petróleos hasta el Zócalo capitalino, pasando por el Ángel de la Independencia, la Glorieta del Ahuehuete y avenida Juárez. Sin embargo, debido a la alta afluencia de personas sobre Paseo de la Reforma, que invadieron el espacio destinado al paseo ciclista, personal del Gobierno de la Ciudad de México anunció la cancelación del tramo hacia Chapultepec. Así, el recorrido, que inició en el Zócalo, concluyó para varios participantes en la Glorieta del Ahuehuete.
El paseo arrancó a las 18:00 horas y terminará a 22:00 horas, con una amplia gama de actividades culturales para los asistentes.
En el Ángel de la Independencia habrá concurso de disfraces y de bicicletas mejor caracterizadas, mientras que frente al Monumento a la Revolución se colocará una ofrenda colectiva donde los asistentes podrán dejar fotografías de sus seres queridos.
El evento es totalmente gratuito y abierto a todo público, no solo ciclistas, también está permitido el acceso a patinadores, corredores y peatones. Y de hecho, en los primeros minutos del evento, fue posible ver a más peatones que ciclistas.
Para quienes no cuenten con bicicleta, el sistema Ecobici ampliará su servicio hasta la medianoche y el programa Muévete en Bici ofrecer préstamo gratuito de bicicletas en la Glorieta de la Diana, aunque el mismo está sujeto a la demanda.
Despliegan seguridad por Paseo Nocturno
Como parte del operativo de seguridad, se desplegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Subsecretaría de Control de Tránsito para cerrar la vialidad a los automovilistas desde las 18:00 horas.
Además, se recomendó a los participantes portar casco, luces delanteras y traseras, y respetar en todo momento el carril confinado para evitar accidentes.
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La rodada nocturna se ha convertido en una de las tradiciones más esperadas de la temporada, ya que combina deporte, cultura y la conmemoración de una de las festividades más importantes de México.
Tan solo en la edición de 2024 se contabilizaron más de 75 mil asistentes, de acuerdo con cifras oficiales del Gobierno de la Ciudad de México.
Ecobici amplía su horario por el Paseo Nocturno de Día de Muertos
Este sábado y en el marco del Paseo Ciclista Nocturno, el sistema Ecobici participa ofreciendo beneficios especiales para los usuarios.
Los usuarios con membresía estándar pueden hacer viajes de hasta 60 minutos (en lugar de los 45 minutos habituales) para facilitar su recorrido.
Además, como parte de la celebración, Ecobici presentó también una salpicadera conmemorativa diseñada por la artista Alina Torres (@where.the.papper.things.are), elaborada originalmente a mano, mediante la técnica papercraft y posteriormente digitalizada para su incorporación a las bicicletas del sistema.
Ecobici también realiza el rally “Camino al Mictlán”, inspirado en los nueve niveles del inframundo mexica. De esta manera, las personas participantes podrán buscar viniles especiales colocados en las bicicletas y obtener premios.
Durante el paseo, la Rocola Ecobici también acompaña a las y los asistentes con una selección musical especial y sorpresas para quienes participen y en las pantallas de las cicloestaciones se compartirán leyendas de edificios emblemáticos y lugares “embrujados” de la Ciudad de México.