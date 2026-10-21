¿Sin bici? Así puedes rodar con Ecobici en el Paseo Nocturno de Día de Muertos 2026

¿Cuánto cuesta y cómo sacar tu membresía de Ecobici?
Ecobici es el transporte más barato en la Ciudad de México , con un costo de solo 1.60 pesos al día, pero esto solo si contratas el plan anual.
Sin embargo, si te interesa poder usar las bicicletas de las 687 estaciones que hay en la Ciudad de México –varias de ellas en la ruta del Paseo Nocturno de Día de Muertos– puedes tramitar una membresía para uno, tres o siete días.
- Un día: 134 pesos
- Tres días: 263 pesos
- Siete días: 441 pesos
Adiós al límite de 45 minutos
La membresía te permite realizar viajes ilimitados, pero cada uno debe tener una duración máxima de 45 minutos. Sin embargo, para el Paseo Nocturno, las personas con membresía estándar podrán realizar viajes de hasta 60 minutos, para facilitar su participación en el recorrido.
Al llegar a este límite, puedes anclar la bicicleta en la cicloestación más cercana y tomar otra Ecobici.
¿Qué necesitas para obtener tu membresía de Ecobici?
Los requisitos para tramitar tu membresía de Ecobici son los siguientes:
-Identificación oficial vigente, como INE, pasaporte o licencia de conducir.
-Contar con una cuenta de correo electrónico.
-Disponer de una tarjeta de crédito o débito Visa o Mastercard, emitida por una institución bancaria y habilitada para compras por internet.
-Aceptar los términos y condiciones del servicio y pagar la membresía que elegiste.
¿Y si no tengo tarjeta bancaria? En ese caso también podrás obtener tu membresía de Ecobici, pero deberás cumplir con requisitos adicionales como realizar el trámite de manera presencial y dejar un depósito de garantía de 12,000 pesos.