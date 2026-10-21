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CDMX

¿Sin bici? Así puedes rodar con Ecobici en el Paseo Nocturno de Día de Muertos 2026

Participa en este evento para celebrar el Día de Muertos en CDMX con las bicis de Ecobici, te decimos lo que debes saber para sacar tu membresía, desde precios hasta tiempo límite.
mié 21 octubre 2026 01:44 PM
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salpicadera ecobici
Existen tres tipos de membresías de Ecobici para poder disfrutar de las calles de la CDMX en bici. (Foto: Cortesía )

Si no tienes bicicleta o estás de visita en la Ciudad de México y deseas ser parte del Paseo Nocturno de Día de Muertos 2026, una solución son las membresías de Ecobici , el sistema público de bicicletas capitalino, que puedes sacar por uno o más días.

La rodada ciclista por el Día de Muertos tendrá lugar el próximo sábado 24 de octubre a partir de las 18:00 y hasta las 22:00 horas sobre Paseo de la Reforma, desde la Glorieta Cuitláhuac hasta la Glorieta del Ahuehuete, así como calles del Centro Histórico.

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¿Cuánto cuesta y cómo sacar tu membresía de Ecobici?

Ecobici es el transporte más barato en la Ciudad de México , con un costo de solo 1.60 pesos al día, pero esto solo si contratas el plan anual.

Sin embargo, si te interesa poder usar las bicicletas de las 687 estaciones que hay en la Ciudad de México –varias de ellas en la ruta del Paseo Nocturno de Día de Muertos– puedes tramitar una membresía para uno, tres o siete días.

  • Un día: 134 pesos
  • Tres días: 263 pesos
  • Siete días: 441 pesos

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Adiós al límite de 45 minutos

La membresía te permite realizar viajes ilimitados, pero cada uno debe tener una duración máxima de 45 minutos. Sin embargo, para el Paseo Nocturno, las personas con membresía estándar podrán realizar viajes de hasta 60 minutos, para facilitar su participación en el recorrido.

Al llegar a este límite, puedes anclar la bicicleta en la cicloestación más cercana y tomar otra Ecobici.

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¿Qué necesitas para obtener tu membresía de Ecobici?

Los requisitos para tramitar tu membresía de Ecobici son los siguientes:

-Identificación oficial vigente, como INE, pasaporte o licencia de conducir.
-Contar con una cuenta de correo electrónico.
-Disponer de una tarjeta de crédito o débito Visa o Mastercard, emitida por una institución bancaria y habilitada para compras por internet.
-Aceptar los términos y condiciones del servicio y pagar la membresía que elegiste.

¿Y si no tengo tarjeta bancaria? En ese caso también podrás obtener tu membresía de Ecobici, pero deberás cumplir con requisitos adicionales como realizar el trámite de manera presencial y dejar un depósito de garantía de 12,000 pesos.

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¿Cómo sacar la membresía de Ecobici paso a paso?

-Entra al sitio oficial de Ecobici o descarga la aplicación en la tienda de aplicaciones de tu celular.
-Accede y selecciona ‘Regístrate’.
-Selecciona la membresía que más te convenga en tiempo y costo.
-Completa el formulario con tus datos. Ten a la mano tu identificación oficial y correo electrónico.
-Realiza el pago con tu tarjeta bancaria.
-Revisa tu correo electrónico, pues al completar correctamente el registro y el pago, Ecobici te enviará un identificador de persona usuaria.
-Consulta el mapa de la aplicación, busca una cicloestación con bicicletas disponibles y escanea el código QR de la bicicleta para liberarla. También puedes utilizar una Tarjeta de Movilidad Integrada previamente vinculada a la cuenta.
-Localiza una bicicleta y desbloquéala. ¡Puedes comenzar a rodar!

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Ciudad de México Día de Muertos

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