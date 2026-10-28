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CDMX

“Si te suben la renta más allá de la inflación en CDMX, puedes acudir a la Defensoría Inquilinaria”

Xóchitl Bravo, coordinadora de Morena en el Congreso CDMX, señala que la Defensoría Inquilinaria estará a cargo de sancionar aumentos excesivos del precio del alquiler y casos de discriminación.
mié 28 octubre 2026 11:59 PM
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Xóchitl Bravo, coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena y presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Congreso CDMX.
La Ley de Rentas Justas creará la Defensoría Inquilinaria, cuya tarea será mediar en conflictos y sancionar abusos, afirma la diputada Xóchitl Bravo. (Foto: Gabriela Esquivel / Expansión)

La Defensoría Inquilinaria será clave para combatir los abusos al momento de rentar una vivienda en la Ciudad de México, pues tendrá la tarea de mediar ante conflictos entre propietarios e inquilinos, afirma la diputada Xóchitl Bravo, coordinadora de Morena en el Congreso capitalino.

Si te suben la renta más allá de la inflación, tú puedes ir a la Defensoría Inquilinaria y ahí van a tomar decisiones y cartas sobre el asunto.

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“Esta Defensoría también ayuda para los que arriendan su propiedad privada, porque hay que decirlo, de repente hay gente que tiene muchísimos años ya viviendo en la propiedad de una persona y es muy complejo pedirles que se vayan”, señala en entrevista con Expansión Política.

Actualmente, tanto propietarios como inquilinos se encuentran solos ante un conflicto y tienen como única opción recurrir a demandas civiles o procesos penales, que son costosos en tiempo y dinero.

¿De qué se encargará la Defensoría Inquilinaria?

Bravo aclara que la Defensoría Inquilinaria tendrá la misión de cuidar los derechos y vigilar el cumplimiento de las responsabilidades de ambas partes, tanto arrendadores como arrendatarios.

A la par, será la instancia encargada de aplicar las sanciones, por ejemplo, en los casos de discriminación en los que se le niega a una persona la renta de una vivienda por tener niños o niñas pequeños.

“Hay muy poquitos niños, ya nuestra población está siendo más adulta (…) y aparte no encuentras vivienda donde acepten a tus hijos o a tus hijas, pues qué complicado”, señala la legisladora.

Xóchitl Bravo, diputada local de Morena
La coordinadora de la Jucopo explica que uno de los objetivos de la Ley Inquilinaria es que no se permitan los incrementos despropocionados en los precios de las rentas de las viviendas. (Foto: Gabriela Esquivel)


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No pueden discriminarte por tener una mascota

Vivir con mascotas es uno de los motivos más comunes por los que un propietario rechaza a una persona que busca rentar su vivienda, pese a que los animales de compañía son reconocidos como seres sintientes en la Ciudad de México desde agosto de 2025.

“No te pueden discriminar ni por tu color de piel, ni por la forma en que te vistes, ni si tienes mascotas.

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“Viene sancionado en la ley si sufren algún tipo de discriminación y en la Defensoría Inquilinaria tú puedes decir: '¿Sabes qué? No me rentó porque tengo un perrito o tengo un gatito o porque visto con huipil o porque hablo una lengua materna’. Hoy nadie lo sanciona”.
Xóchitl Bravo

La creación de la Defensoría Inquilinaria es parte de la iniciativa de Ley de Rentas Justas de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, la cual tiene en contra a legisladores del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano (MC) e incluso al Partido Verde Ecologista de México (PVEM), pese a ser aliado político de Morena.

Bravo sostiene que diputadas y diputados de Morena podrían aprobar por sí solos la legislación que busca regular la vivienda en alquiler en la capital, sin embargo busca lograr consensos con legisladores de los otros partidos.

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“Podemos sacar la Ley de Rentas Justas con mi grupo parlamentario, pero creo que valdría la pena mucho reflexionar a quién va dirigida.

“Creo que este es un momento extraordinario para poner en el centro a las mujeres, a las adultas, a los adultos mayores, a los jóvenes, que son los que más rentan, y dejar de lado el quehacer político”, sostiene la también presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

El 26.9% de las viviendas ocupadas en la capital son rentadas

Los incrementos en el costo de las rentas pegan en especial a las mujeres en México, advierte la diputada morenista.

“Las mujeres que son jefas de familia, con un ingreso único, son las que más inconvenientes tienen con el tema del alza de las rentas y que son sin previo aviso, además”, afirma Bravo.

De los hogares en alquiler en el país, 30.4% tienen a una mujer como jefa de familia, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Vivienda del 2020 (ENVI) del INEGI.

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Los hogares encabezados por una mujer tienden a depender más de la vivienda en renta, al percibir ingresos más bajos, según el estudio ‘Vivienda para nosotras’ de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

“Que te suban la renta de manera desproporcionada te implica que no tengas a lo mejor para el transporte, para los hijos, para los uniformes, para por lo menos poder salir a un ratito de esparcimiento”.
Xóchitl Bravo

El problema de la falta de regulación en la Ciudad de México no es pequeño: el 26.9% de las viviendas ocupadas en la capital son rentadas, es decir, alrededor de 812,068 hogares pagan un alquiler, según datos de la Encuesta Intercensal (EIC) 2025 del INEGI.

Las rentas cada vez son más caras, mientras se padece una escasez de vivienda accesible en venta: 3.6 millones de pesos es el precio promedio de un departamento de dos recámaras y 65 metros cuadrados, de acuerdo con el portal Inmuebles24 .

Aun así, las personas necesitan un lugar para vivir, lo que trae consigo otros problemas, como la expulsión de las personas hacia las periferias e incluso la creación de asentamientos irregulares, afectando el Suelo de Conservación como bosques, barrancas y lagos.

“Eso es la gentrificación, desplazar a las personas de sus lugares de arraigo. La intención de esta ley es, al contrario, que se les cuide, que se les proteja, y que se regule la gentrificación en la ciudad”, apunta Bravo.

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En noviembre arrancará en el Congreso de la ciudad un Parlamento Abierto con foros de discusión con organizaciones de inmobiliarias y cámaras de construcción, así como colectivos ciudadanos por el derecho a la vivienda y especialistas.

La coordinadora de Morena hizo un llamado a las y los diputados de la capital a no rechazar la ley cuando aún ni siquiera se discute y priorizar la necesidad de garantizar el derecho a la vivienda de quienes habitan la ciudad.

“Decir ‘no’ por el ‘no’, es muy irresponsable de parte de los legisladores y las legisladoras. (…) El tema no es entre los grupos parlamentarios, es qué le van a decir a la gente allá afuera que está pidiendo que se regule el tema de las rentas”, cuestiona Xóchitl Bravo.

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Vivienda Ciudad de México renta de inmuebles Congreso de la Ciudad de México

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