“Si te suben la renta más allá de la inflación en CDMX, puedes acudir a la Defensoría Inquilinaria”

“Esta Defensoría también ayuda para los que arriendan su propiedad privada, porque hay que decirlo, de repente hay gente que tiene muchísimos años ya viviendo en la propiedad de una persona y es muy complejo pedirles que se vayan”, señala en entrevista con Expansión Política.

Actualmente, tanto propietarios como inquilinos se encuentran solos ante un conflicto y tienen como única opción recurrir a demandas civiles o procesos penales, que son costosos en tiempo y dinero.

¿De qué se encargará la Defensoría Inquilinaria?

Bravo aclara que la Defensoría Inquilinaria tendrá la misión de cuidar los derechos y vigilar el cumplimiento de las responsabilidades de ambas partes, tanto arrendadores como arrendatarios.

A la par, será la instancia encargada de aplicar las sanciones, por ejemplo, en los casos de discriminación en los que se le niega a una persona la renta de una vivienda por tener niños o niñas pequeños.

“Hay muy poquitos niños, ya nuestra población está siendo más adulta (…) y aparte no encuentras vivienda donde acepten a tus hijos o a tus hijas, pues qué complicado”, señala la legisladora.

La coordinadora de la Jucopo explica que uno de los objetivos de la Ley Inquilinaria es que no se permitan los incrementos despropocionados en los precios de las rentas de las viviendas. (Foto: Gabriela Esquivel)









No pueden discriminarte por tener una mascota

Vivir con mascotas es uno de los motivos más comunes por los que un propietario rechaza a una persona que busca rentar su vivienda, pese a que los animales de compañía son reconocidos como seres sintientes en la Ciudad de México desde agosto de 2025.

“No te pueden discriminar ni por tu color de piel, ni por la forma en que te vistes, ni si tienes mascotas.