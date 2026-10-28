“Si te suben la renta más allá de la inflación en CDMX, puedes acudir a la Defensoría Inquilinaria”

“Podemos sacar la Ley de Rentas Justas con mi grupo parlamentario, pero creo que valdría la pena mucho reflexionar a quién va dirigida.
“Creo que este es un momento extraordinario para poner en el centro a las mujeres, a las adultas, a los adultos mayores, a los jóvenes, que son los que más rentan, y dejar de lado el quehacer político”, sostiene la también presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).
El 26.9% de las viviendas ocupadas en la capital son rentadas
Los incrementos en el costo de las rentas pegan en especial a las mujeres en México, advierte la diputada morenista.
“Las mujeres que son jefas de familia, con un ingreso único, son las que más inconvenientes tienen con el tema del alza de las rentas y que son sin previo aviso, además”, afirma Bravo.
De los hogares en alquiler en el país, 30.4% tienen a una mujer como jefa de familia, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Vivienda del 2020 (ENVI) del INEGI.
Los hogares encabezados por una mujer tienden a depender más de la vivienda en renta, al percibir ingresos más bajos, según el estudio ‘Vivienda para nosotras’ de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
“Que te suban la renta de manera desproporcionada te implica que no tengas a lo mejor para el transporte, para los hijos, para los uniformes, para por lo menos poder salir a un ratito de esparcimiento”.
Xóchitl Bravo
El problema de la falta de regulación en la Ciudad de México no es pequeño: el 26.9% de las viviendas ocupadas en la capital son rentadas, es decir, alrededor de 812,068 hogares pagan un alquiler, según datos de la Encuesta Intercensal (EIC) 2025 del INEGI.