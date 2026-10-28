¿Hasta cuándo estará cerrado Paseo de la Reforma? Día de Muertos, Checo Pérez y San Judas complican el tráfico

Festival de Flores de Cempasúchil ocupa banquetas de Reforma hasta el 1 de noviembre

El Festival de Flores de Cempasúchil se realiza del 18 de octubre al 1 de noviembre sobre las banquetas de Paseo de la Reforma, en el tramo comprendido entre el Ángel de la Independencia y el Ahuehuete, de acuerdo con la agenda oficial de actividades .

La expo-venta reúne a 140 floricultores y productores agroecológicos de las alcaldías Tláhuac, Milpa Alta y Xochimilco, quienes ofrecen flores de temporada con motivo de las celebraciones del Día de Muertos. Aunque la actividad ocupa las banquetas, los peatones deben considerar la afluencia de visitantes en la zona.

“El Camino” ilumina Reforma con figuras de Día de Muertos hasta el 8 de noviembre

La instalación de iluminación monumental “El Camino” permanecerá del 23 de octubre al 8 de noviembre en Paseo de la Reforma, en el tramo comprendido entre el Ángel de la Independencia y la Puerta de los Leones, en la Ciudad de México.

El montaje incluye estructuras y figuras iluminadas de gran formato, como xoloitzcuintles, catrinas, altares y papel picado, colocadas en edificios y banquetas para conmemorar el Día de Muertos. Aunque la instalación no implica cierres viales por sí misma, la afluencia de visitantes puede incrementar el tránsito peatonal en este corredor.

Gran Desfile de Día de Muertos cerrará Reforma este 31 de octubre

El Gran Desfile de Día de Muertos será la principal actividad de este fin de semana en la Ciudad de México. El recorrido comenzará el sábado 31 de octubre a las 14:00 horas, sobre Paseo de la Reforma, y avanzará hacia el Zócalo capitalino. No habrá servicio de la Línea 7 del Metrobús durante la celebración.

Las afectaciones viales comenzarán antes del desfile, debido a los preparativos y cierres preventivos, y se prolongarán después de su paso, mientras se retiran las estructuras y se realizan labores de limpieza. Durante el recorrido, el tránsito vehicular permanecerá cerrado en las vialidades por las que avance el contingente de carros alegóricos, bandas musicales y comparsas.