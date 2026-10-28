¿Hasta cuándo estará cerrado Paseo de la Reforma? Día de Muertos, Checo Pérez y San Judas complican el tráfico

La concentración de estos eventos ha provocado cierres y afectaciones a la circulación, con consecuencias para los automovilistas y usuarios del transporte que transitan diariamente por la zona.
Ante esta situación, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, denunció una falta de coordinación con el Gobierno de la Ciudad de México y advirtió que las afectaciones viales se extenderán hasta el domingo. Estas son las actividades programadas y los cierres que debes tomar en cuenta.
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Checo Pérez provoca cierres en Reforma este miércoles 28 de octubre
El Paseo de la Reforma presenta cortes a la circulación este miércoles 28 de octubre de 2026 por el Primer Show Run de la escudería Cadillac F1 Team, en el que participa el piloto mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez. Las afectaciones se concentran entre la Glorieta de la Diana Cazadora y el Ángel de la Independencia.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) mantiene un operativo vial en la zona desde las primeras horas del día. El evento comenzó a las 10:00 horas y se prevé que concluya alrededor de las 12:30 horas, aunque el restablecimiento de la circulación dependerá de las labores de tránsito.
San Judas Tadeo provoca cierres viales en Reforma este miércoles 28 de octubre
La festividad de San Judas Tadeo provoca afectaciones viales en las inmediaciones del Templo de San Hipólito, en la zona donde convergen Paseo de la Reforma y la avenida Hidalgo, en la Ciudad de México.
La SSC aplica cortes a la circulación y dispositivos de control de tránsito este martes 27 y miércoles 28 de octubre de 2026 para proteger a los peregrinos que acuden al recinto religioso y facilitar el desplazamiento en la zona.
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Festival de Flores de Cempasúchil ocupa banquetas de Reforma hasta el 1 de noviembre
El Festival de Flores de Cempasúchil se realiza del 18 de octubre al 1 de noviembre sobre las banquetas de Paseo de la Reforma, en el tramo comprendido entre el Ángel de la Independencia y el Ahuehuete, de acuerdo con la agenda oficial de actividades .
La expo-venta reúne a 140 floricultores y productores agroecológicos de las alcaldías Tláhuac, Milpa Alta y Xochimilco, quienes ofrecen flores de temporada con motivo de las celebraciones del Día de Muertos. Aunque la actividad ocupa las banquetas, los peatones deben considerar la afluencia de visitantes en la zona.
“El Camino” ilumina Reforma con figuras de Día de Muertos hasta el 8 de noviembre
La instalación de iluminación monumental “El Camino” permanecerá del 23 de octubre al 8 de noviembre en Paseo de la Reforma, en el tramo comprendido entre el Ángel de la Independencia y la Puerta de los Leones, en la Ciudad de México.
El montaje incluye estructuras y figuras iluminadas de gran formato, como xoloitzcuintles, catrinas, altares y papel picado, colocadas en edificios y banquetas para conmemorar el Día de Muertos. Aunque la instalación no implica cierres viales por sí misma, la afluencia de visitantes puede incrementar el tránsito peatonal en este corredor.
Gran Desfile de Día de Muertos cerrará Reforma este 31 de octubre
El Gran Desfile de Día de Muertos será la principal actividad de este fin de semana en la Ciudad de México. El recorrido comenzará el sábado 31 de octubre a las 14:00 horas, sobre Paseo de la Reforma, y avanzará hacia el Zócalo capitalino. No habrá servicio de la Línea 7 del Metrobús durante la celebración.
Las afectaciones viales comenzarán antes del desfile, debido a los preparativos y cierres preventivos, y se prolongarán después de su paso, mientras se retiran las estructuras y se realizan labores de limpieza. Durante el recorrido, el tránsito vehicular permanecerá cerrado en las vialidades por las que avance el contingente de carros alegóricos, bandas musicales y comparsas.
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Alternativas viales para evitar Paseo de la Reforma
Para rodear los tramos afectados de Paseo de la Reforma por las actividades de Día de Muertos y el Gran Desfile, la Secretaría de Seguridad Ciudadana recomienda utilizar las siguientes vías alternas:
Eje 2 Poniente, en los tramos de Florencia y Río Tíber.
Eje 3 Poniente, en las zonas de Río Mississippi y Sevilla.
Avenida Chapultepec e Insurgentes, como opciones para rodear la zona.
Maestro Antonio Caso y James Sullivan, para desplazamientos por calles cercanas.
Circuito Interior, como alternativa para recorridos más amplios alrededor de los puntos afectados.
Carriles laterales de Paseo de la Reforma, en ambos sentidos, donde la circulación esté permitida.
¿Qué tomar en cuenta antes de salir?
Debido a la coincidencia de actividades por el Día de Muertos, el show de Checo Pérez y las celebraciones de San Judas Tadeo, las afectaciones pueden variar a lo largo de la semana. Antes de trasladarte, consulta los avisos de tránsito de las autoridades y considera salir con anticipación, especialmente si necesitas cruzar la zona de Reforma durante el desfile del sábado 31 de octubre.
Alessandra Rojo de la Vega acusa falta de coordinación por los cierres en Reforma
La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, expresó su molestia por las afectaciones viales en Paseo de la Reforma y denunció una falta de coordinación con el Gobierno de la Ciudad de México para informar sobre los cierres a la circulación.
A través de sus redes sociales, señaló que la avenida llevaba horas convertida en un caos y que, según la información que recibió, las restricciones se prolongarían hasta el domingo. También advirtió sobre el impacto para miles de personas, ante el tráfico registrado en distintos puntos de la zona.
La alcaldesa criticó que las autoridades capitalinas no avisaran a la demarcación sobre los cortes viales y cuestionó la manera en que se tomaron las decisiones. “No se puede gobernar una ciudad tomando decisiones que afectan a miles de personas sin informar, coordinar ni dar alternativas”, afirmó.
Por su parte, la SSC ha difundido con anticipación información sobre los dispositivos viales y las afectaciones previstas por los distintos eventos programados en Paseo de la Reforma. Los avisos buscan alertar a automovilistas y usuarios del transporte sobre los cierres y las alternativas para sus traslados.