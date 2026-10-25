Mega Procesión 2026: cientos de catrinas y catrines pasean por las calles de la CDMX

Fueron 36 bloques de catrinas y catrines los que atravesaron la ciudad a partir de las 18:00 horas, cada uno con temas diferentes: catrinas prehispánicas, trajes folclóricos, adelitas revolucionarias, alebrijes, medievales, pachucos y rumberas, ciclistas, motociclistas e incluso con mascotas.

Las catrinas desfilaron con vestidos típicos mexicanos en calles del Centro Histórico de la Ciudad de México. (Foto: Camila Ayala Benabib / Cuartoscuro.com)



La protesta social también se hizo presente, con madres buscadoras maquilladas como catrinas que portaban sobre su pecho playeras con las fotografías y nombres de sus hijas e hijos desaparecidos.

Así la Marcha de las Catrinas rumbo al Zócalo capitalino. #CDMX pic.twitter.com/biOYOu4dg8 — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) October 26, 2026



Desde la mañana las y los asistentes pudieron acercarse a las carpas para ser maquillados como la tradicional catrina, creada alrededor de 1912 por el ilustrador y grabador mexicano José Guadalupe Posada.

Originalmente era una crítica de Posada para demostrar que ricos o pobres, todas las personas son iguales ante la muerte.

La figura de 'La Catrina' fue bautizada así por el muralista mexicano Diego Rivera en su obra 'Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central' en 1947. (Foto: Camila Ayala Benabib / Cuartoscuro.com)



Mega Procesión de Catrinas comenzó en 2014 por iniciativa de Jessy Esquivias, creadora y productora cultural, en la primera edición con apenas 300 participantes así como la ayuda de un grupo de maquillistas.

Con el tiempo, ganó interés la iniciativa y cada vez se sumaron más catrinas y catrines voluntarios, así como maquillistas.

Algunas catrinas y catrines llevaron vestimentas con motivos prehispánicos. (Foto: Camila Ayala Benabib / Cuartoscuro.com)









¿Habrá más desfiles por Día de Muertos en CDMX?

Uno de los eventos principales será el Gran Desfile de Día de Muertos 2026 el próximo sábado 31 de octubre a partir de las 14:00 horas, con carros alegóricos, mojigangas, música y danzantes.

Comenzará en la Glorieta de la Diana Cazadora para recorrer Paseo de la Reforma, Avenida Juárez, Eje Central y 5 de Mayo hasta el Zócalo.

