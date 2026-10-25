Mega Procesión 2026: cientos de catrinas y catrines pasean por las calles de la CDMX

Cientos de catrines y catrinas llenaron Paseo de la Reforma con música, flores de cempasúchil y baile en la Mega Procesión de Catrinas 2026 la tarde de este domingo 25 de octubre en la Ciudad de México.
Las personas se reunieron para seguir el recorrido desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo capitalino, pasando por calles del Centro Histórico como Avenida Juárez y 5 de Mayo.
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Fueron 36 bloques de catrinas y catrines los que atravesaron la ciudad a partir de las 18:00 horas, cada uno con temas diferentes: catrinas prehispánicas, trajes folclóricos, adelitas revolucionarias, alebrijes, medievales, pachucos y rumberas, ciclistas, motociclistas e incluso con mascotas.
La protesta social también se hizo presente, con madres buscadoras maquilladas como catrinas que portaban sobre su pecho playeras con las fotografías y nombres de sus hijas e hijos desaparecidos.
Desde la mañana las y los asistentes pudieron acercarse a las carpas para ser maquillados como la tradicional catrina, creada alrededor de 1912 por el ilustrador y grabador mexicano José Guadalupe Posada.
Originalmente era una crítica de Posada para demostrar que ricos o pobres, todas las personas son iguales ante la muerte.
Mega Procesión de Catrinas comenzó en 2014 por iniciativa de Jessy Esquivias, creadora y productora cultural, en la primera edición con apenas 300 participantes así como la ayuda de un grupo de maquillistas.
Con el tiempo, ganó interés la iniciativa y cada vez se sumaron más catrinas y catrines voluntarios, así como maquillistas.