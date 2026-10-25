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CDMX

Mega Procesión 2026: cientos de catrinas y catrines pasean por las calles de la CDMX

El tradicional desfile de Día de Muertos llenó Paseo de la Reforma desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo capitalino.
dom 25 octubre 2026 09:19 PM
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Desfile Catrinas
Cientos de catrines y catrinas llenaron las calles de la Ciudad de México en la Mega Procesión de Catrinas 2026. (Foto: Camila Ayala Benabib / Cuartoscuro.com)

Cientos de catrines y catrinas llenaron Paseo de la Reforma con música, flores de cempasúchil y baile en la Mega Procesión de Catrinas 2026 la tarde de este domingo 25 de octubre en la Ciudad de México.

Las personas se reunieron para seguir el recorrido desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo capitalino, pasando por calles del Centro Histórico como Avenida Juárez y 5 de Mayo.

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Fueron 36 bloques de catrinas y catrines los que atravesaron la ciudad a partir de las 18:00 horas, cada uno con temas diferentes: catrinas prehispánicas, trajes folclóricos, adelitas revolucionarias, alebrijes, medievales, pachucos y rumberas, ciclistas, motociclistas e incluso con mascotas.

Desfile Catrinas
Las catrinas desfilaron con vestidos típicos mexicanos en calles del Centro Histórico de la Ciudad de México. (Foto: Camila Ayala Benabib / Cuartoscuro.com)


La protesta social también se hizo presente, con madres buscadoras maquilladas como catrinas que portaban sobre su pecho playeras con las fotografías y nombres de sus hijas e hijos desaparecidos.


Desde la mañana las y los asistentes pudieron acercarse a las carpas para ser maquillados como la tradicional catrina, creada alrededor de 1912 por el ilustrador y grabador mexicano José Guadalupe Posada.

Originalmente era una crítica de Posada para demostrar que ricos o pobres, todas las personas son iguales ante la muerte.

Desfile Catrinas
La figura de 'La Catrina' fue bautizada así por el muralista mexicano Diego Rivera en su obra 'Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central' en 1947. (Foto: Camila Ayala Benabib / Cuartoscuro.com)


Mega Procesión de Catrinas comenzó en 2014 por iniciativa de Jessy Esquivias, creadora y productora cultural, en la primera edición con apenas 300 participantes así como la ayuda de un grupo de maquillistas.

Con el tiempo, ganó interés la iniciativa y cada vez se sumaron más catrinas y catrines voluntarios, así como maquillistas.

Desfile Catrinas
Algunas catrinas y catrines llevaron vestimentas con motivos prehispánicos. (Foto: Camila Ayala Benabib / Cuartoscuro.com)


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Uno de los eventos principales será el Gran Desfile de Día de Muertos 2026 el próximo sábado 31 de octubre a partir de las 14:00 horas, con carros alegóricos, mojigangas, música y danzantes.

Comenzará en la Glorieta de la Diana Cazadora para recorrer Paseo de la Reforma, Avenida Juárez, Eje Central y 5 de Mayo hasta el Zócalo.

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    Ciudad de México Día de Muertos

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