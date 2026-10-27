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CDMX

Gobierno CDMX lanzará un Bono Rosa para proyectos a favor de las mujeres: De Botton

El secretario de Finanzas de la CDMX anunció que este 2026 la Ciudad de México emitirá por primera vez un Bono Rosa para realizar proyectos con perspectiva de género.
mar 27 octubre 2026 04:34 PM
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Juan Pablo de Botton, secretario de Administración y Finanzas de la Ciudad de México (izquierda) y una mujer junto a una niña jugando en el Monumento a la Revolución (derecha).
Juan Pablo de Botton, secretario de Finanzas de la CDMX, anunció que este año se lanzará un Bono Rosa para financiar proyectos con perspectiva de género en la Ciudad de México. (Fotos: Congreso CDMX (izq.) y Camila Ayala Benabib (der.))

Por primera vez el Gobierno de la Ciudad de México lanzará un Bono Rosa para financiar proyectos en pro de las mujeres, anunció Juan Pablo de Botton, secretario de Administración y Finanzas.

“Va a ser un bono sustentable, pero hemos trabajado todo este año para conseguir una certificación de Sustainable Fitch y este año, además de sustentable, va a ser además lo que se conoce en el sector financiero como Bono Rosa, un bono con perspectiva de género”, dijo.

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¿Qué es un Bono Rosa?

Al comparecer ante el Congreso capitalino, De Botton explicó que este tipo de bonos buscan conseguir los recursos para proyectos que tengan un impacto positivo al medio ambiente y a la par, contribuyan al combate de desigualdades entre hombres y mujeres.

La Ciudad de México emitió en 2025 un Bono Verde por 3,000 millones de pesos en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) para construir dos nuevas líneas del Cablebús: la Línea 5, de Álvaro Obregón a Magdalena Contreras, y la Línea 6, de Milpa Alta a Tláhuac. Por ello recibió el premio ' Urban Transporte Financing of the Year '.

En México, el 70.1% de las mujeres de 15 años y más había experimentado al menos una situación de violencia a lo largo de su vida, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) de 2021.

La desigualdad de género también es económica: por cada 100 pesos de ingreso laboral de los hombres, las mujeres percibían 86 pesos en promedio en 2025, según el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

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Incrementa inversión pública en CDMX

En la Ciudad de México, creció en 55% de la inversión pública, lo cual ha sido posible gracias al Fideicomiso de Infraestructura, Movilidad, Agua y Seguridad (FIMAS), que se alimenta del incremento del 1% al Impuesto Sobre Nóminas que pasó del 3% al 4% en 2025.

De Botton destacó en seguridad la disminución del 18% en el delito de homicidio doloso en los dos años de la administración de Clara Brugada, jefa de Gobierno.

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En esta materia, se compraron 3,500 nuevos vehículos para la Secretaría de Seguridad Ciudadana y 36,000 cámaras para el C5, pasando de 83,414 a 119,711 cámaras de videovigilancia en la capital, un aumento del 43.5%.

“Ya somos la ciudad más videovigilada de América Latina y de América. Tenemos más infraestructura de videovigilancia pública que incluso la ciudad de Nueva York”, aseguró.

En tanto, el Sistema Cutzamala ha alcanzado un 95% en el llenado de sus presas y bajó en 70% la cantidad de viviendas afectadas por inundaciones y encharcamientos en la ciudad durante este 2026.

En agua, De Botton destacó un aumento en la inversión en infraestructura del 21.7% hasta septiembre de este año en comparación con 2025, con más de 6,900 millones de pesos destinados a 643 obras de drenaje y agua potable.

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Gobierno de la CDMX movilidad agua Seguridad Ciudad de México

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