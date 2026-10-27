Gobierno CDMX lanzará un Bono Rosa para proyectos a favor de las mujeres: De Botton

¿Qué es un Bono Rosa?

Al comparecer ante el Congreso capitalino, De Botton explicó que este tipo de bonos buscan conseguir los recursos para proyectos que tengan un impacto positivo al medio ambiente y a la par, contribuyan al combate de desigualdades entre hombres y mujeres.

La Ciudad de México emitió en 2025 un Bono Verde por 3,000 millones de pesos en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) para construir dos nuevas líneas del Cablebús: la Línea 5, de Álvaro Obregón a Magdalena Contreras, y la Línea 6, de Milpa Alta a Tláhuac. Por ello recibió el premio ' Urban Transporte Financing of the Year '.

En México, el 70.1% de las mujeres de 15 años y más había experimentado al menos una situación de violencia a lo largo de su vida, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) de 2021.

La desigualdad de género también es económica: por cada 100 pesos de ingreso laboral de los hombres, las mujeres percibían 86 pesos en promedio en 2025, según el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).





Incrementa inversión pública en CDMX

En la Ciudad de México, creció en 55% de la inversión pública, lo cual ha sido posible gracias al Fideicomiso de Infraestructura, Movilidad, Agua y Seguridad (FIMAS), que se alimenta del incremento del 1% al Impuesto Sobre Nóminas que pasó del 3% al 4% en 2025.

De Botton destacó en seguridad la disminución del 18% en el delito de homicidio doloso en los dos años de la administración de Clara Brugada, jefa de Gobierno.