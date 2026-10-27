Hoy No Circula martes 27 de octubre de 2026: autos que no salen a la calle en CDMX y Edomex

Si tienes planeadas actividades para este martes 27 de octubre de 2026, te recomendamos tomar precauciones si piensas conducir por calles de la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México, pues el programa Hoy No Circula operará con normalidad.

Este programa tiene como finalidad reducir la contaminación en la Zona Metropolitana del Valle de México, por lo que algunos vehículos no podrán circular durante este martes.

Recuerda que esta restricción permanece vigente de 5:00 a 22:00 horas, y se aplica en las 16 alcaldías de la CDMX, así como los municipios conurbados del Estado de México.