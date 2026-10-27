Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
CDMX

Hoy No Circula martes 27 de octubre de 2026: autos que no salen a la calle en CDMX y Edomex

Este programa busca reducir emisiones contaminantes en la Zona Metropolitana del Valle de México.
mar 27 octubre 2026 05:01 AM
Añadir Expansión Política en Google
Hoy No Circula 21 de mayo 2024: ¿Qué autos no circulan este martes?
Evita multas, sigue las restricciones del programa Hoy No Circula. (Miguel Tovar/LatinContent/Getty Images)

Si tienes planeadas actividades para este martes 27 de octubre de 2026, te recomendamos tomar precauciones si piensas conducir por calles de la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México, pues el programa Hoy No Circula operará con normalidad.

Este programa tiene como finalidad reducir la contaminación en la Zona Metropolitana del Valle de México, por lo que algunos vehículos no podrán circular durante este martes.

Recuerda que esta restricción permanece vigente de 5:00 a 22:00 horas, y se aplica en las 16 alcaldías de la CDMX, así como los municipios conurbados del Estado de México.

Publicidad

Autos que no circulan este martes 27 de octubre

De acuerdo con el calendario oficial del programa Hoy No Circula, estos son los autos que no pueden circular este martes:

- Engomado color rosa.

- Terminación de placas 7 y 8, holograma de verificación 1 o 2.

Hoy No Circula Martes
Este martes no circulan los autos con engomado rosa, terminación de placa 7 u 8 y holograma 1 o 2. (Came)


Si tu auto cumple con estos criterios, evita multas y considera otras opciones de movilidad, como Metro, autobuses, bicicleta o aplicaciones de taxis.

Autos que sí circulan este martes

Recuerda que no todos los autos con terminación de placas 7 y 8 tienen prohibido circular. Estos son los autos que sí pueden circular:

- Autos con terminación de placas 7 y 8, holograma de verificación 00 y 0.

- Autos eléctricos o híbridos.

- Unidades con holograma de circulación 1 y 2 que no tengan terminación de placas 7 y 8.

¿Habrá Doble Hoy No Circula este 27 de octubre?

Autoridades ambientales descartaron la aplicación del Doble Hoy No Circula.

Cuatro jóvenes estudiantes con mochila al hombro saliendo de un salón de clases adornado con papel picado y catrinas.jpg
¿Habrá clases el 2 de noviembre por Día de Muertos? Lo que sabemos del megapuente de noviembre Los alumnos de educación básica están sujetos a un calendario que comparte la SEP a inicios de cada inicio del nuevo ciclo escolar. Estos son los días de descanso para el correspondiente al 2026-2027.


Esta medida extraordinaria solo entra en vigencia cuando la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) cuando se activa la Fase 1 de contingencia ambiental por altos niveles de contaminación.

Publicidad

¿Dónde aplica el Hoy No Circula?

El programa aplica en las 16 alcaldías de la CDMX, así como los municipios de la Zona Metropolitana del Estado de México:

- Atizapán de Zaragoza

- Coacalco

- Cuautitlán

- Cuautitlán Izcalli

- Chalco

- Chimalhuacán

Guadalupe Taddei: quiénes pueden ocupar su lugar tras renunciar a la presidencia del INE Luego de que Guadalupe Taddei anunció que presentará su renuncia este lunes, el INE deberá elegir a quien ocupe su lugar de forma provisional y definir el proceso para nombrar a su sucesor definitivo.

- Chicoloapan

- Ecatepec

- Huixquilucan

- Ixtapaluca

- La Paz

- Naucalpan

- Nezahualcóyotl

- Nicolás Romero

- Tecámac

- Tlalnepantla

- Tultitlán

- Valle de Chalco

- Toluca

- Santiago Tianguistenco

Los municipios de Toluca y Santiago Tianguistenco se incorporaron al programa desde el 1 de julio de 2025. En ambos casos, las restricciones aplican de lunes a sábado para los vehículos con holograma 1 y 2, mientras que las multas por incumplir la medida comenzaron a imponerse oficialmente el 1 de enero de 2026.

Publicidad

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

No respetar las restricciones puede convertirse en un problema de consideración. Con base en el valor vigente de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), las sanciones económicas son de:

-2,346 pesos, como multa mínima.

-3,519 pesos, como multa máxima.

A estas cantidades pueden sumarse otros costos, como el arrastre del vehículo al corralón, la estancia de la unidad y los trámites administrativos necesarios para recuperarla.

Tags

Ciudad de México automóviles, movilidad Contaminación ambiental

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad