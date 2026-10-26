¿Habrá clases el 2 de noviembre por Día de Muertos? Lo que sabemos del megapuente de noviembre

¿Hay clases el lunes 2 de noviembre?

El 1 de noviembre, día que se recuerda a Todos los Santos, según la iglesia católica, cae en domingo, por lo que no interfiere con las clases; sin embargo el lunes 2 de noviembre sí está marcado como día sin clases en el calendario oficial de la dependencia federal para los estudiantes de educación básica. Además, tienen otros dos días sin clases y son los siguientes:

Lunes 16 de noviembre de 2026

Viernes 27 de noviembre porque se celebra el Consejo Técnico Escolar correspondiente a ese mes.

Calendario oficial de la SEP para el ciclo escolar 2026-2027 y que se publicó en el DOF. (Foto: Captura de pantalla del DOF)





¿Se trabaja el lunes 2 de noviembre?

Si bien el Día de Todos los Santos no es oficial, hay algunos lugares que dan el día a sus trabajadores. Pero depende completamente de la empresa. Si tienes que trabajar ese día, no hay un pago extra por tratarse de un día más en el calendario.

¿Por qué no hay clases el lunes 2 de noviembre?

A pesar de que la separación Iglesia- Estado está garantizada en la Constitución mexicana, a lo largo de los años se ha decido la suspensión de clases porque representa una de las tradiciones en las que las familias deciden acudir a los panteones a lavar y adornar las tumbas de sus finados.

De acuerdo con el calendario católico, el 1 de noviembre corresponde a Todos los Santos, día dedicado a los “muertos chiquitos” o niños, y el día 2 de noviembre a los Fieles Difuntos, es decir, a los adultos.

Además, cada año muchas familias colocan ofrendas y altares en sus hogares decorados con flores de cempasúchil, papel picado, calaveritas de azúcar, pan de muerto, mole o algún platillo que le gustaba a sus familiares a quien va dedicada la ofrenda, y al igual que en tiempos prehispánicos, se coloca incienso para aromatizar el lugar.