¿Habrá clases el 2 de noviembre por Día de Muertos? Lo que sabemos del megapuente de noviembre

Este año, las actividades por Día de Muertos inician desde el viernes 30 de octubre y hasta el lunes 2 de noviembre, lo que representa una oportunidad para que las familias disfruten de un fin de semana extendido de descanso, ya que de acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP), uno de estos días no habrá clases.
A través de redes sociales y en pláticas entre padres de familia de estudiantes de los niveles preescolar, primaria y secundaria, surge la duda de si habrá o no clases durante una de las fechas más emblemáticas del país. Esto es lo que determinaron las autoridades educativas.
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¿Hay clases el lunes 2 de noviembre?
El 1 de noviembre, día que se recuerda a Todos los Santos, según la iglesia católica, cae en domingo, por lo que no interfiere con las clases; sin embargo el lunes 2 de noviembre sí está marcado como día sin clases en el calendario oficial de la dependencia federal para los estudiantes de educación básica. Además, tienen otros dos días sin clases y son los siguientes:
Lunes 16 de noviembre de 2026
Viernes 27 de noviembre porque se celebra el Consejo Técnico Escolar correspondiente a ese mes.
¿Se trabaja el lunes 2 de noviembre?
Si bien el Día de Todos los Santos no es oficial, hay algunos lugares que dan el día a sus trabajadores. Pero depende completamente de la empresa. Si tienes que trabajar ese día, no hay un pago extra por tratarse de un día más en el calendario.
¿Por qué no hay clases el lunes 2 de noviembre?
A pesar de que la separación Iglesia- Estado está garantizada en la Constitución mexicana, a lo largo de los años se ha decido la suspensión de clases porque representa una de las tradiciones en las que las familias deciden acudir a los panteones a lavar y adornar las tumbas de sus finados.
De acuerdo con el calendario católico, el 1 de noviembre corresponde a Todos los Santos, día dedicado a los “muertos chiquitos” o niños, y el día 2 de noviembre a los Fieles Difuntos, es decir, a los adultos.
Además, cada año muchas familias colocan ofrendas y altares en sus hogares decorados con flores de cempasúchil, papel picado, calaveritas de azúcar, pan de muerto, mole o algún platillo que le gustaba a sus familiares a quien va dedicada la ofrenda, y al igual que en tiempos prehispánicos, se coloca incienso para aromatizar el lugar.
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¿Qué días no hay clases este 2026?
La SEP detalló que hay nueve días de suspensión de clases, los cuales se distribuyen de la siguiente manera:
Miércoles 16 de septiembre de 2026
Lunes 2 de noviembre de 2026
Lunes 16 de noviembre de 2026
Viernes 25 de diciembre de 2026
Viernes 1 de enero de 2027
Miércoles 6 de enero de 2027
Lunes 1 de febrero de 2027
Lunes 15 de marzo de 2027
Miércoles 5 de mayo de 2027
En tanto, los periodos de vacaciones son las correspondientes a fin de año, que abarcan desde el lunes 21 de diciembre de 2026 al miércoles 6 de enero de 2027, por lo que los estudiantes regresarán a clases el jueves 7 de enero de ese año.
Después, vienen las vacaciones de primavera que abarcan desde el lunes 22 de marzo al viernes 2 de abril de 2027. El fin de clases es el viernes 9 de julio de 2027.
El artículo 74 de la LFT establece de manera general cuáles son los días de descanso obligatorio en México. Para 2026, corresponden las siguientes fechas en lo que resta del año:
Lunes 16 de noviembre, por la conmemoración del inicio de la Revolución (20 de noviembre).
Viernes 25 de diciembre, por Navidad.
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Tanto en las escuelas como los gobiernos locales tienen agendadas una serie de actividades con el objetivo de que los habitantes de la CDMX, Edomex y turistas nacionales e internacionales disfruten del colorido de estas fechas enmarcada por flores de cempasúchil, el papel picado, imágenes de la Catrina, desfiles y demás.