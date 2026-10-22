CDMX reduce 19% los delitos de alto impacto durante gobierno de Clara Brugada, destaca Pablo Vázquez

¿Qué dijo Pablo Vázquez durante su comparecencia?

El funcionario dijo que la estrategia integral de seguridad está sustentada en la continuidad institucional, su coordinación intergubernamental, la atención a las causas, la proximidad con la ciudadania, la profesionalización policial y el fortalecimiento permanente las capacidades de inteligencia e investigación.

Vázquez dijo que así como los delitos de alto impacto registran reducción cercana al 19%, el homicidio doloso una disminución superior al 18%, con niveles históricos, así mismo, el robo de vehículo con violencia disminuyó 55% y sin violencia en 14%, el robo a pasajero en microbús, bajó 50%, el robo a negocio 13%, el robo a casa habitación 10 % y el robo a pasajero en taxi 21%, mientras que el robo de autopartes 6%.

“Los avances alcanzados no se concentran en una zona específica, sino que forman parte de una estrategia integral desplegada en todo el territorio de la capital. Las 16 alcaldías avanzan juntas y la seguridad crece en todo el territorio de nuestra ciudad”, expuso.

Hoy comparecí ante el @Congreso_CdMex, como parte de la glosa del Segundo Informe de Gobierno que hace unos días presentó la Jefa de Gobierno, @ClaraBrugadaM, en cumplimiento del deber de rendición de cuentas. Como titular de la @SSC_CDMX, es un honor presentar los resultados del trabajo realizado por miles de mujeres y hombres que integran la Policía de la Ciudad de México. Continuar con la estrategia de seguridad y construcción de paz iniciada hace casi ocho años por nuestra Presidenta, la Dra. @Claudiashein, representa un gran reto, una gran responsabilidad, pero también la oportunidad de servir a las y los ciudadanos. Reitero nuestro compromiso de avanzar con profesionalismo, transparencia y cercanía con la ciudadanía. Somos parte de una generación de policías que eligió transformarse para servir mejor a la gente. Agradezco profundamente a todas y todos los que pertenecen a la mejor Policía del país, la Policía de la #CiudadDeMéxico. Los resultados que hoy presentamos son de ustedes. La seguridad no es una meta definitiva que se alcanza una sola vez. Es una tarea permanente que exige constancia, innovación, adaptación y compromiso institucional. Gracias, gracias, gracias por su vocación de servicio y por demostrar con hechos que podemos seguir construyendo una ciudad más segura, justa y en paz. Seguiremos trabajando para que nuestra seguridad nunca olvide a las mujeres y los hombres que la hacen posible, una seguridad que reconozca no solamente la fuerza de una institución, sino también su corazón, conciencia y razón de ser. — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) October 22, 2026





Vázquez dijo que las detenciones y judicializaciones continúan fortaleciéndose en delitos prioritarios como el homicidio, pues el incremento de judicializaciones es del 18%, en el robo a casa habitación, el incremento es de 51%, en cuanto al robo a vehículo, sube en 22%, y el delito de violación se aumentan las judicializaciones un 22%.