Durante la administración de Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, en la capital se han reducido en 19% los delitos de alto impacto, informó Pablo Vázquez Camacho, secretario de Seguridad Ciudadana (SSC).
Durante su comparecencia ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, Vázquez Camacho destacó que uno de los principales ejes del Gobierno de Ciudad de México es la prevención de la violencia mediante la atención de las causas, la recuperación de los espacios comunitarios, el fortalecimiento de la participación ciudadana y la generación de oportunidades para la población que enfrentaba mayores condiciones de vulnerabilidad.
CDMX reduce 19% los delitos de alto impacto durante gobierno de Clara Brugada, destaca Pablo Vázquez
Durante la administración de Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, en la capital se han reducido en 19% los delitos de alto impacto, informó Pablo Vázquez Camacho, secretario de Seguridad Ciudadana (SSC).
¿Qué dijo Pablo Vázquez durante su comparecencia?
El funcionario dijo que la estrategia integral de seguridad está sustentada en la continuidad institucional, su coordinación intergubernamental, la atención a las causas, la proximidad con la ciudadania, la profesionalización policial y el fortalecimiento permanente las capacidades de inteligencia e investigación.
Vázquez dijo que así como los delitos de alto impacto registran reducción cercana al 19%, el homicidio doloso una disminución superior al 18%, con niveles históricos, así mismo, el robo de vehículo con violencia disminuyó 55% y sin violencia en 14%, el robo a pasajero en microbús, bajó 50%, el robo a negocio 13%, el robo a casa habitación 10 % y el robo a pasajero en taxi 21%, mientras que el robo de autopartes 6%.
“Los avances alcanzados no se concentran en una zona específica, sino que forman parte de una estrategia integral desplegada en todo el territorio de la capital. Las 16 alcaldías avanzan juntas y la seguridad crece en todo el territorio de nuestra ciudad”, expuso.
Hoy comparecí ante el @Congreso_CdMex, como parte de la glosa del Segundo Informe de Gobierno que hace unos días presentó la Jefa de Gobierno, @ClaraBrugadaM, en cumplimiento del deber de rendición de cuentas. Como titular de la @SSC_CDMX, es un honor presentar los resultados del trabajo realizado por miles de mujeres y hombres que integran la Policía de la Ciudad de México. Continuar con la estrategia de seguridad y construcción de paz iniciada hace casi ocho años por nuestra Presidenta, la Dra. @Claudiashein, representa un gran reto, una gran responsabilidad, pero también la oportunidad de servir a las y los ciudadanos. Reitero nuestro compromiso de avanzar con profesionalismo, transparencia y cercanía con la ciudadanía. Somos parte de una generación de policías que eligió transformarse para servir mejor a la gente. Agradezco profundamente a todas y todos los que pertenecen a la mejor Policía del país, la Policía de la #CiudadDeMéxico. Los resultados que hoy presentamos son de ustedes. La seguridad no es una meta definitiva que se alcanza una sola vez. Es una tarea permanente que exige constancia, innovación, adaptación y compromiso institucional. Gracias, gracias, gracias por su vocación de servicio y por demostrar con hechos que podemos seguir construyendo una ciudad más segura, justa y en paz. Seguiremos trabajando para que nuestra seguridad nunca olvide a las mujeres y los hombres que la hacen posible, una seguridad que reconozca no solamente la fuerza de una institución, sino también su corazón, conciencia y razón de ser.— Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) October 22, 2026
Vázquez dijo que las detenciones y judicializaciones continúan fortaleciéndose en delitos prioritarios como el homicidio, pues el incremento de judicializaciones es del 18%, en el robo a casa habitación, el incremento es de 51%, en cuanto al robo a vehículo, sube en 22%, y el delito de violación se aumentan las judicializaciones un 22%.
…en cuanto al delito de homicidio doloso se presenta una disminución de 18%, con niveles en los meses de agosto y septiembre de 2026 que no se veían en los últimos 20 años, mientras el robo de vehículo con violencia ha disminuido un 55%. https://t.co/BDC5pZGMDr— Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) October 22, 2026
¿Cómo evalúan los capitalinos a la Policía de la CDMX?
El funcionario dijo también que en la evaluación ciudadana, en el primer semestre del presente año la efectividad de la Policía alcanzó un máximo histórico de 49.5%.
También destacó que es importante mantener una policía con perspectiva de género, pues ha brindado protección, orientación y acompañamiento a más de 26,000 mujeres.
El funcionario dijo que sigue siendo muy importante la proximidad de las autoridades, pues “no se limita únicamente a incrementar la presencia policial; supone también una transformación en la forma de relacionarse con la ciudadanía”.
“La seguridad requiere también de transformar dinámicas y ecosistemas sociales que reduzcan desigualdades, que fomenten el ejercicio de derechos y que garanticen mecanismos de justicia social para generar condiciones que permitan a las personas desarrollar plenamente sus proyectos de vida. La paz se construye todos los días, en cada barrio, con oportunidades, con la comunidad y con presencia institucional”, explicó ante el Congreso.