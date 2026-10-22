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México

CDMX reduce 19% los delitos de alto impacto durante gobierno de Clara Brugada, destaca Pablo Vázquez

Pablo Vázquez Camacho reportó la disminución durante su comparecencia ante el Congreso capitalino y destacó las acciones de prevención de la violencia.
jue 22 octubre 2026 03:49 PM
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En la imagen se ve a Pablo Vázquez en la tribuna del Congreso durante su comparecencia.
Pablo Vázquez habló ante el Congreso de CDMX tras el segundo informe de Clara Brugada. (Foto: Especial )

Durante la administración de Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, en la capital se han reducido en 19% los delitos de alto impacto, informó Pablo Vázquez Camacho, secretario de Seguridad Ciudadana (SSC).
Durante su comparecencia ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, Vázquez Camacho destacó que uno de los principales ejes del Gobierno de Ciudad de México es la prevención de la violencia mediante la atención de las causas, la recuperación de los espacios comunitarios, el fortalecimiento de la participación ciudadana y la generación de oportunidades para la población que enfrentaba mayores condiciones de vulnerabilidad.

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¿Qué dijo Pablo Vázquez durante su comparecencia?

El funcionario dijo que la estrategia integral de seguridad está sustentada en la continuidad institucional, su coordinación intergubernamental, la atención a las causas, la proximidad con la ciudadania, la profesionalización policial y el fortalecimiento permanente las capacidades de inteligencia e investigación.

Vázquez dijo que así como los delitos de alto impacto registran reducción cercana al 19%, el homicidio doloso una disminución superior al 18%, con niveles históricos, así mismo, el robo de vehículo con violencia disminuyó 55% y sin violencia en 14%, el robo a pasajero en microbús, bajó 50%, el robo a negocio 13%, el robo a casa habitación 10 % y el robo a pasajero en taxi 21%, mientras que el robo de autopartes 6%.

“Los avances alcanzados no se concentran en una zona específica, sino que forman parte de una estrategia integral desplegada en todo el territorio de la capital. Las 16 alcaldías avanzan juntas y la seguridad crece en todo el territorio de nuestra ciudad”, expuso.


Vázquez dijo que las detenciones y judicializaciones continúan fortaleciéndose en delitos prioritarios como el homicidio, pues el incremento de judicializaciones es del 18%, en el robo a casa habitación, el incremento es de 51%, en cuanto al robo a vehículo, sube en 22%, y el delito de violación se aumentan las judicializaciones un 22%.

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¿Cómo evalúan los capitalinos a la Policía de la CDMX?

El funcionario dijo también que en la evaluación ciudadana, en el primer semestre del presente año la efectividad de la Policía alcanzó un máximo histórico de 49.5%.

También destacó que es importante mantener una policía con perspectiva de género, pues ha brindado protección, orientación y acompañamiento a más de 26,000 mujeres.

El funcionario dijo que sigue siendo muy importante la proximidad de las autoridades, pues “no se limita únicamente a incrementar la presencia policial; supone también una transformación en la forma de relacionarse con la ciudadanía”.

“La seguridad requiere también de transformar dinámicas y ecosistemas sociales que reduzcan desigualdades, que fomenten el ejercicio de derechos y que garanticen mecanismos de justicia social para generar condiciones que permitan a las personas desarrollar plenamente sus proyectos de vida. La paz se construye todos los días, en cada barrio, con oportunidades, con la comunidad y con presencia institucional”, explicó ante el Congreso.

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Ciudad de México Seguridad Violencia

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