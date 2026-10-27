San Judas Tadeo complicará el tránsito este 28 de octubre: evita estas calles y revisa las rutas alternas

¿Qué calles tendrán afectaciones por San Judas Tadeo?

La iglesia de San Hipólito y San Casiano, ubicada en la colonia Guerrero, recibirá a miles de personas que acudirán a celebrar a San Judas Tadeo este miércoles 28 de octubre.

La llegada de los feligreses complicará la circulación en:

Avenida Hidalgo.

Paseo de la Reforma, a la altura del Metro Hidalgo.

Calles cercanas a la iglesia de San Hipólito.

Si no necesitas acudir a la zona, lo más recomendable es evitarla y buscar una ruta alterna. Los cortes pueden cambiar conforme aumente la afluencia de visitantes.



Estas son las alternativas viales para el 28 de octubre

Para rodear las inmediaciones de San Hipólito, considera estas alternativas, según tu punto de partida:

Eje Central Lázaro Cárdenas.

Avenida Chapultepec.

Circuito Interior.

Avenida Insurgentes.

Eje 1 Norte.

Avenida Ricardo Flores Magón.

La circulación dependerá de los ajustes que realicen los agentes de tránsito, por lo que conviene revisar los reportes viales antes de salir.



#PrecauciónVial | Durante el día considera afectación vehicular en Av. Paseo de la Reforma y Av. Hidalgo, inmediaciones de la Iglesia de San Hipólito, por el arribo de feligreses hasta el 28 de octubre. Consulta aquí #AlternativaVial https://t.co/vmOBourP2y — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 27, 2026

¿Qué pasará en Paseo de la Reforma por Checo Pérez?

El Show Run de Sergio “Checo” Pérez también provocará cierres en Paseo de la Reforma como parte de las actividades previas al Gran Premio de México 2026.

La exhibición está programada de las 10:00 a las 12:30 horas, en el tramo comprendido entre la glorieta de la Diana Cazadora y el Ángel de la Independencia.