Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
CDMX

San Judas Tadeo complicará el tránsito este 28 de octubre: evita estas calles y revisa las rutas alternas

El operativo por San Judas Tadeo y el Show Run de Checo Pérez modificará la circulación este miércoles 28 de octubre. Toma en cuenta las restricciones en Reforma y los cambios en el transporte público.
mar 27 octubre 2026 04:03 PM
Añadir Expansión Política en Google
Tráfico en la Ciudad de México.
Los cierres viales por la celebración religiosa y el espectáculo automovilístico podrían extenderse mientras se retiran las estructuras instaladas en Reforma. (Archivo)

Trasladarse por el Centro Histórico podría tomar más tiempo de lo habitual, con la llegada de miles de personas a la iglesia de San Hipólito por el día de San Judas Tadeo y el espectáculo de Sergio “Checo” Pérez modificarán la circulación en distintas vialidades de la CDMX este 28 de octubre.

Para evitar retrasos, te decimos qué zonas debes tomar en cuenta, cuáles son las rutas alternas y qué cambios habrá en el transporte público.

Publicidad

¿Qué calles tendrán afectaciones por San Judas Tadeo?

La iglesia de San Hipólito y San Casiano, ubicada en la colonia Guerrero, recibirá a miles de personas que acudirán a celebrar a San Judas Tadeo este miércoles 28 de octubre.

La llegada de los feligreses complicará la circulación en:

  • Avenida Hidalgo.
  • Paseo de la Reforma, a la altura del Metro Hidalgo.
  • Calles cercanas a la iglesia de San Hipólito.

Si no necesitas acudir a la zona, lo más recomendable es evitarla y buscar una ruta alterna. Los cortes pueden cambiar conforme aumente la afluencia de visitantes.

Estas son las alternativas viales para el 28 de octubre

Para rodear las inmediaciones de San Hipólito, considera estas alternativas, según tu punto de partida:

  • Eje Central Lázaro Cárdenas.
  • Avenida Chapultepec.
  • Circuito Interior.
  • Avenida Insurgentes.
  • Eje 1 Norte.
  • Avenida Ricardo Flores Magón.

La circulación dependerá de los ajustes que realicen los agentes de tránsito, por lo que conviene revisar los reportes viales antes de salir.

¿Qué pasará en Paseo de la Reforma por Checo Pérez?

El Show Run de Sergio “Checo” Pérez también provocará cierres en Paseo de la Reforma como parte de las actividades previas al Gran Premio de México 2026.

La exhibición está programada de las 10:00 a las 12:30 horas, en el tramo comprendido entre la glorieta de la Diana Cazadora y el Ángel de la Independencia.

En la imagen se ve a Sergio Pérez sosteniendo un casco de Fórmula 1.
Checo Pérez llega a Reforma: dónde y cuándo será el show de Cadillac F1 en CDMX El piloto mexicano participará en el primer Show Run de Cadillac F1 Team, sobre un tramo de Paseo de la Reforma.

Publicidad

Los carriles centrales de Reforma, en ambos sentidos, se encuentran afectados por el montaje del circuito, desde la zona de la Estela de Luz hasta el Ángel de la Independencia.

Toma en cuenta que las restricciones pueden continuar después del espectáculo mientras se retiran las estructuras.

¿Cuáles son las rutas alternas por el cierre de Reforma?

Si necesitas cruzar la zona, considera estas opciones:

  • Circuito Interior.
  • Avenida Chapultepec.
  • Eje 1 Norte y Eje Central.

Antes de elegir tu recorrido, consulta los reportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), ya que las condiciones pueden cambiar durante el día.

¿Habrá cambios en el Metro y el Metrobús?

En la estación Hidalgo del Metro, de las líneas 2 y 3, contará con un operativo especial de seguridad y apoyo por la llegada de feligreses.

Mientras que en el Metrobús Línea 7, de la estación de El Ahuehuete a Chapultepec, el servicio es por las laterales de Reforma en ambos sentidos, con retraso en el servicio. Además, de la estación De los Misterios a Gustavo A. Madero no hay servicio.

Personas esperan en fila para pagar su impuesto predial en Toluca, Estado de México.
Nueva Ley Catastral en México entra en vigor: qué cambia para casas y terrenos a partir de 2027 La ley entró en vigor este 24 de octubre. Cada propiedad en México será identificada por una Clave Única Catastral y tendrá una Cédula Única Catastral y Registral.

Recomendaciones para evitar retrasos

Si tienes que trasladarte por el Centro Histórico o Reforma este miércoles:

Sal con tiempo adicional.

Evita las inmediaciones de San Hipólito si no vas a la celebración.

Publicidad

Busca rutas alternas para no cruzar el tramo cerrado de Reforma.

Consulta los reportes viales antes de salir y durante tu recorrido.

Si utilizas transporte público, revisa los avisos del Metro y el Metrobús.

Tags

automóviles, movilidad Ciudad de México

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad