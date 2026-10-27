San Judas Tadeo complicará el tránsito este 28 de octubre: evita estas calles y revisa las rutas alternas

Los carriles centrales de Reforma, en ambos sentidos, se encuentran afectados por el montaje del circuito, desde la zona de la Estela de Luz hasta el Ángel de la Independencia.
Toma en cuenta que las restricciones pueden continuar después del espectáculo mientras se retiran las estructuras.
¿Cuáles son las rutas alternas por el cierre de Reforma?
Si necesitas cruzar la zona, considera estas opciones:
- Eje 1 Norte y Eje Central.
Antes de elegir tu recorrido, consulta los reportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), ya que las condiciones pueden cambiar durante el día.
¿Habrá cambios en el Metro y el Metrobús?
En la estación Hidalgo del Metro, de las líneas 2 y 3, contará con un operativo especial de seguridad y apoyo por la llegada de feligreses.
Mientras que en el Metrobús Línea 7, de la estación de El Ahuehuete a Chapultepec, el servicio es por las laterales de Reforma en ambos sentidos, con retraso en el servicio. Además, de la estación De los Misterios a Gustavo A. Madero no hay servicio.
Recomendaciones para evitar retrasos
Si tienes que trasladarte por el Centro Histórico o Reforma este miércoles:
Sal con tiempo adicional.
Evita las inmediaciones de San Hipólito si no vas a la celebración.