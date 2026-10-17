Alebrijes monumentales en CDMX: Si te perdiste el desfile, aquí podrás verlos gratis hasta el próximo 8 de noviembre

Las esculturas fueron elaboradas por artesanas y artesanos de 11 entidades: Ciudad de México, Estado de México , Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Tlaxcala y Veracruz.

Mientras que el contingente estuvo acompañado por 28 bandas musicales , grupos de bastoneras y agrupaciones de gimnasia, así como la Banda Sinfónica de la Secretaría de Marina.

El recorrido partió del Zócalo capitalino, continuó por la calle 5 de Mayo, cruzó Eje Central Lázaro Cárdenas y avanzó por avenida Juárez antes de incorporarse a Paseo de la Reforma.

A diferencia de ediciones anteriores, el trayecto concluyó en la Fuente de la Diana Cazadora. Las últimas figuras tenían previsto llegar entre las 15:00 y las 15:30 horas. El acceso al desfile fue gratuito.

Alebrijes elaborados por personas privadas de la libertad

Por primera vez, el desfile incluyó tres alebrijes monumentales elaborados por 27 personas privadas de la libertad en centros penitenciarios de la capital, mediante actividades artísticas promovidas por la Subsecretaría del Sistema Penitenciario y la marca Hazme Valer.

Las piezas son Ixim Nantli (La guardiana de los sueños libres), creada en el Centro de Reinserción Social Tepepan; Mictlán–Xólotl (Perro Xolo del Mictlán), realizada en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur, y Noctámbulo, elaborado en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla. En cada proyecto se pusieron en práctica sus técnicas de creación y trabajo colectivo.

Los alebrijes permitieron mostrar el resultado de los talleres culturales al interior de los centros penitenciarios y se sumaron al desfile, junto a las obras de artistas y artesanos que participan en el encuentro, organizado por el Museo de Arte Popular desde 2007.