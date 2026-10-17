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CDMX

Alebrijes monumentales en CDMX: Si te perdiste el desfile, aquí podrás verlos gratis hasta el próximo 8 de noviembre

Si te perdiste el Desfile de Alebrijes Monumentales en la Ciudad de México, aún podrás visitarlos de forma gratuita hasta el próximo 8 de noviembre.
sáb 17 octubre 2026 08:38 PM
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Imagen de uno de los alebrijes monumentales que desfilaron por Paseo de la Reforma este 17 de octubre de 2026.
Los alebrijes podrán visitarse gratis hasta el 8 de noviembre de 2026 sobre Paseo de la Reforma. (Foto: Tomás Pérez/Cuartoscuro)

La Ciudad de México celebró la edición 18 del Desfile y Concurso de Alebrijes Monumentales, con figuras fantásticas de gran formato que recorrieron calles del Centro Histórico y Paseo de la Reforma como parte de las actividades previas al Día de Muertos.

El desfile comenzó a las 12:00 horas y Walther Boelsterly, director del Museo de Arte Popular, informó que en el arranque se habían contabilizado 168 alebrijes de los 205 registrados, ya que algunas piezas cancelaron su participación.

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Las esculturas fueron elaboradas por artesanas y artesanos de 11 entidades: Ciudad de México, Estado de México , Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Tlaxcala y Veracruz.

Mientras que el contingente estuvo acompañado por 28 bandas musicales , grupos de bastoneras y agrupaciones de gimnasia, así como la Banda Sinfónica de la Secretaría de Marina.

El recorrido partió del Zócalo capitalino, continuó por la calle 5 de Mayo, cruzó Eje Central Lázaro Cárdenas y avanzó por avenida Juárez antes de incorporarse a Paseo de la Reforma.

A diferencia de ediciones anteriores, el trayecto concluyó en la Fuente de la Diana Cazadora. Las últimas figuras tenían previsto llegar entre las 15:00 y las 15:30 horas. El acceso al desfile fue gratuito.

Alebrijes elaborados por personas privadas de la libertad

Por primera vez, el desfile incluyó tres alebrijes monumentales elaborados por 27 personas privadas de la libertad en centros penitenciarios de la capital, mediante actividades artísticas promovidas por la Subsecretaría del Sistema Penitenciario y la marca Hazme Valer.

Las piezas son Ixim Nantli (La guardiana de los sueños libres), creada en el Centro de Reinserción Social Tepepan; Mictlán–Xólotl (Perro Xolo del Mictlán), realizada en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur, y Noctámbulo, elaborado en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla. En cada proyecto se pusieron en práctica sus técnicas de creación y trabajo colectivo.

Los alebrijes permitieron mostrar el resultado de los talleres culturales al interior de los centros penitenciarios y se sumaron al desfile, junto a las obras de artistas y artesanos que participan en el encuentro, organizado por el Museo de Arte Popular desde 2007.

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Visita los alebrijes monumentales en Paseo de la Reforma

Las figuras de alebrijes monumentales que participaron en el Desfile se instalarán en Paseo de la Reforma para una exposición gratuita que podrá visitarse hasta el domingo 8 de noviembre de 2026.

La muestra ofrece una segunda oportunidad para observar las esculturas a todos aquellos que no pudieron asistir al recorrido. Sus dimensiones, colores y combinaciones dejarán a más de uno con la boca abierta.

Las figuras estarán ubicadas en el tramo que va de la fuente de la Diana Cazadora hasta el Ángel de la Independencia.

El desfile también forma parte del concurso organizado por el Museo de Arte Popular y la ceremonia de premiación está programada para el sábado 24 de octubre, a las 18:00 horas, en el recinto ubicado en Revillagigedo 11. El primer lugar recibirá 70 mil pesos; el segundo, 50 mil, y el tercero, 40 mil.

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Día de Muertos Costumbres y tradiciones Ciudad de México

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