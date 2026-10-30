¿Se trabaja el 2 de noviembre?

El artículo 74 de la LFT establece de manera general cuáles son los días de descanso obligatorio en México. Para 2026, corresponden las siguientes fechas en lo que resta del año:

Lunes 16 de noviembre, por la conmemoración del inicio de la Revolución (20 de noviembre).

Viernes 25 de diciembre, por Navidad

A pesar de que esta festividad está dentro del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad y es reconocido a nivel internacional, tanto el domingo 1 y lunes 2 de noviembre no están establecidos como días oficiales de descanso.

La fecha que sí establece la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo es el tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre. Este 2026, corresponde al lunes 16 de noviembre.

¿Cuánto pagan si trabajo en día de descanso oficial?

Dado que el 1 y el 2 no son días estipulados como de asueto oficial, el pago que recibes por laborar estos días es el normal por trabajar un domingo o lunes cualquiera.

La dependencia federal recuerda que las personas trabajadoras que deban presentarse a laborar de manera habitual tendrán derecho a recibir independientemente del salario que les corresponda por el descanso obligatorio, un salario doble por el servicio prestado, es decir, el salario será triple.

Además, si un día de descanso obligatorio cae en domingo, la persona empleadora deberá cubrir a la persona trabajadora el pago de la prima dominical señalado en el artículo 71 de la Ley Federal del Trabajo.

¿Hay clases en escuelas de la SEP el 2 de noviembre?

El lunes 2 de noviembre está marcado como día sin clases en el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para los estudiantes de educación básica. Además, tienen otros dos días sin clases y son los siguientes:

Lunes 2 de noviembre de 2026

Lunes 16 de noviembre de 2026

Viernes 27 de noviembre porque se celebra el Consejo Técnico Escolar correspondiente a ese mes.