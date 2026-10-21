Paseo Nocturno de Día de Muertos 2026 en CDMX: ruta de 26 km, horario y cómo llegar

No tengo bici, pero quiero ir al paseo de Día de Muertos
Si no tienes bicicleta, también puedes participar en el Paseo Nocturno de Día de Muertos. En la Glorieta del Ahuehuete habrá préstamo de bicicletas en colaboración con el Instituto de la Juventud (INJUVE) y será totalmente gratis.
Solo necesitas presentar una identificación oficial vigente como credencial de elector del INE, licencia de conducir o pasaporte. El préstamo será desde las 18:00 hasta las 22:00 horas, el mismo horario del paseo ciclista.
Recomendaciones para el Paseo Nocturno
¿Vas a la rodada de Día de Muertos en CDMX? Aquí están algunas recomendaciones:
- Revisa el estado de tu bicicleta o patines con anticipación.
- Usa casco.
- Usa luces delanteras y traseras, así como elementos reflectantes en tu bicicleta.
- Si vas con niños, niñas o animales de compañía, usa el carril de extrema derecha.
-Respeta los semáforos y cruces peatonales.
- Sigue las indicaciones de cada reglamento y servicio.