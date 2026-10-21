Paseo Nocturno de Día de Muertos 2026 en CDMX: ruta de 26 km, horario y cómo llegar

Durante el Paseo Nocturno de Día de Muertos, los asistentes suelen disfrazarse y también ‘enchular’ sus bicicletas, adornándolas como naves extraterrestres, con cráneos, esqueletos o flores de cempasúchil.

¿Cómo llego al Paseo Nocturno de Día de Muertos?

Podrás subir con tu bicicleta al Metro , Metrobús y Trolebús a partir de las 17:00 horas, pues la Secretaría de Movilidad informó que se permitirá el acceso con bicis desde una hora antes del arranque del Paseo Nocturno para facilitar la llegada de ciclistas.

¿Vienes desde Iztapalapa , Gustavo A. Madero o Santa Fe? No hay problema, podrás viajar con tu bicicleta en una de las tres líneas de Cablebús durante todo el día, solo recuerda que el acceso al Metro y a los otros sistemas de transporte con bicicleta se permitirá solo a partir de las 17:00 horas, no antes.