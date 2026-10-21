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CDMX

Paseo Nocturno de Día de Muertos 2026 en CDMX: ruta de 26 km, horario y cómo llegar

Rueda con miles de catrines, fantasmas, calaveras y diablos sobre Paseo de la Reforma. Conoce cómo llegar llegar en bicicleta e incluso cómo participar si no tienes una.
mié 21 octubre 2026 11:34 AM
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Personas disfrazadas y en bicicleta participan en el Paseo Nocturno de Día de Muertos en la Ciudad de México.
Este sábado 24 de octubre tendrá lugar en la Ciudad de México el Paseo Nocturno Día de Muertos 2026 con una ruta de 26 kilómetros sobre Paseo de la Reforma, Chapultepec y Centro Histórico. (Camila Ayala Benabib/Cuartoscuro)

A lo largo de 26 kilómetros, podrás rodar junto a cientos de catrinas, fantasmas, diablos y vampiros en el Paseo Nocturno Día de Muertos 2026 en la Ciudad de México, que tendrá lugar el próximo sábado 24 de octubre.

Conoce la ruta a detalle, los horarios y cómo llegar para unirte al paseo ciclista, que alcanzó un récord de asistencia en 2025 con 190,282 asistentes.

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Hora y ruta del Paseo Nocturno de Día de Muertos

El Paseo Nocturno de Día de Muertos 2026 será de las 18:00 a las 22:00 horas de este sábado 24 de octubre.

La ruta irá sobre Paseo de la Reforma, desde la Fuente de Petróleos hasta la Glorieta Cuitláhuac en los siguientes trayectos:

  • Un solo sentido: desde la Glorieta del Ahuehuete hasta la Glorieta de Cuitláhuac.
  • Por carriles laterales de Paseo de la Reforma: de Glorieta del Ahuehuete a Gandhi.
  • En ambos sentidos: de Gandhi a Fuente de Petróleos.
  • Ruta Chapultepec: por la 1ra Sección del Bosque de Chapultepec, acceso por Acuario y salida por Gandhi.
  • Ruta Antropología: de Gandhi y pasa alrededor del Museo de Antropología e Historia.
  • Ruta Centro Histórico: en ambos sentidos desde la Glorieta del Caballito por Avenida Juárez y 5 de Febrero hasta Izazaga.

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En dos puntos de la ruta por el Día de Muertos habrá más actividades:

Glorieta del Ahuehuete

  • Concurso de disfraces.
  • Baile fitness.
  • Actividades lúdicas y deportivas (Instituto de la Juventud).
  • Préstamo de bicicletas.
  • Servicio mecánico.

Glorieta del Caballito

  • Biciescuela CDMX.
  • Servicio médico.
  • Servicio mecánico.
  • Locatel.

Mapa con la ruta del Paseo Nocturno Día de Muertos 2026.
Conoce la ruta que seguirá el Paseo Nocturno Día de Muertos 2026 en la CDMX, así como los puntos con sanitarios públicos, servicio médico y servicio mecánico para tu bicicleta, además de los lugares donde habrá activación física, concurso de disfraces y préstamo de bicis. (Gráfico: Secretaría de Movilidad CDMX)


Disfrázate (y a tu bici) para el Paseo Nocturno

Además de pedalear junto a miles de ciclistas, el concurso de disfraces en la Glorieta del Ahuehuete contará con premios para los tres primeros lugares.

  • Registro: de 18:00 a 19:30 horas.
  • Concurso: 20:00 horas.
  • Premiación: 21:30 horas.
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Durante el Paseo Nocturno de Día de Muertos, los asistentes suelen disfrazarse y también ‘enchular’ sus bicicletas, adornándolas como naves extraterrestres, con cráneos, esqueletos o flores de cempasúchil.

¿Cómo llego al Paseo Nocturno de Día de Muertos?

Podrás subir con tu bicicleta al Metro , Metrobús y Trolebús a partir de las 17:00 horas, pues la Secretaría de Movilidad informó que se permitirá el acceso con bicis desde una hora antes del arranque del Paseo Nocturno para facilitar la llegada de ciclistas.

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¿Vienes desde Iztapalapa , Gustavo A. Madero o Santa Fe? No hay problema, podrás viajar con tu bicicleta en una de las tres líneas de Cablebús durante todo el día, solo recuerda que el acceso al Metro y a los otros sistemas de transporte con bicicleta se permitirá solo a partir de las 17:00 horas, no antes.

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No tengo bici, pero quiero ir al paseo de Día de Muertos

Si no tienes bicicleta, también puedes participar en el Paseo Nocturno de Día de Muertos. En la Glorieta del Ahuehuete habrá préstamo de bicicletas en colaboración con el Instituto de la Juventud (INJUVE) y será totalmente gratis.

Solo necesitas presentar una identificación oficial vigente como credencial de elector del INE, licencia de conducir o pasaporte. El préstamo será desde las 18:00 hasta las 22:00 horas, el mismo horario del paseo ciclista.

Recomendaciones para el Paseo Nocturno

¿Vas a la rodada de Día de Muertos en CDMX? Aquí están algunas recomendaciones:

- Revisa el estado de tu bicicleta o patines con anticipación.
- Usa casco.
- Usa luces delanteras y traseras, así como elementos reflectantes en tu bicicleta.
- Si vas con niños, niñas o animales de compañía, usa el carril de extrema derecha.
-Respeta los semáforos y cruces peatonales.
- Sigue las indicaciones de cada reglamento y servicio.

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Ciudad de México ECOBICI, HSBC, movilidad sostenible, comunidad ciclista, estilo de vida urbano Bicicletas Bicicletas

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