Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
CDMX

La Megaofrenda regresa al Zócalo de CDMX: fecha de apertura y hasta cuándo podrás visitar el altar en 2026

Quienes deseen visitar la Megaofrenda en el Zócalo de la CDMX para tomar fotografías y conocer más acerca de una de las tradiciones de Día de Muertos podrán hacerlo por 5 días.
mar 20 octubre 2026 12:30 PM
Añadir Expansión Política en Google
Dos figuras de xoloitzcuintles, flores de cempasúchil, y una divinidad ancestral en forma de calavera. Hay gente alrededor.jpg
La imagen coresponde a la Ofrenda Monumental de 2025 en el que se destacaron figuras monumentales provenientes de distintas cosmovisiones mesoamericanas. (Foto: cultura.cdmx.gob.)

Una de las mayores atracciones que ofrecen las calles de la Ciudad de México (CDMX) es la Megaofrenda que se instala en la plancha del Zócalo, lo que atrae a miles de turistas nacionales e internacionales que desean formar parte de estas actividades por el Día de Muertos. El Gobierno capitalino ya compartió los días en los que se puede acudir para tomarse selfies, y disfrutar acompañados de familias y amigos.

“Prepara tu mejor atuendo, reúne a tu familia y amistades, y sé parte de la Gran Ofrenda Monumental en el Zócalo, una gran celebración que nos conectará con nuestras raíces”, detalló el Gobierno capitalino a través de su cuenta en 𝕏.

Publicidad

Se prevé que la Jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada Molina, acude a inaugurar la Ofrenda Monumental, además de la titular de la Secretaría de Cultura de la CDMX, Ana Francis López Bayghen Patiño, entre otras autoridades.

En la Ofrenda Monumental que se instala cada año desde 2005, se busca visibilizar parte de las tradiciones con obras de artistas.

¿Hasta cuándo estará la Ofrenda Monumental en el Zócalo de la CDMX?

De acuerdo con información del Gobierno de la CDMX, la exhibición de la Megaofrenda en la plancha del Zócalo de la CDMX estará disponible desde el jueves 29 de octubre al lunes 2 de noviembre, por lo que es una buena oportunidad para que los asistentes acudan disfrazados o con algún atuendo referente al Día de Muertos y puedan tomarse fotografías.

Tradicionalmente, cada año se elige una temática, para este 2026, La Catrina de José Guadalupe Posada, será la figura central de esta ofrenda en la que también habrá tapetes de aserrín y flores de cempasúchil.

¿Qué artista creó La Catrina?

El grabador, litógrafo, impresor y caricaturista político, José Guadalupe Posada, nació el 2 de febrero de 1852 en Aguascalientes, México y falleció a los 61 años el 20 de enero de 1913 en la CDMX, en sus últimos días vivió en pobrez; fue sepultado en una fosa común del Panteón de Dolores.

A lo largo de su vida, Guadalupe Posada expresó su crítica social al México de finales del siglo XIX e inicios del siglo XX con una serie de creaciones, en las que las escenas de muerte eran las protagonistas.

“Su obra más popular es la Catrina, cuyo nombre original es `Calavera Garbancera´, el cual hace referencia a la gente que vendía garbanza; aquella que teniendo sangre indígena pretendía ser europea (españoles o franceses) y renegaban de su propia raza, herencia y cultura”, recuerda la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Publicidad

Guadalupe Posada influyó fuertemente dentro del arte mexicano de las siguientes generaciones y fue considerado como un precursor del movimiento nacionalista en las artes plásticas por grandes artistas como: José Clemente Orozco, Diego Rivera, Francisco Díaz de León y Leopoldo Méndez.

Leer más:

Personas con papel picado como vestidos y máscaras de calavera.jpg
CDMX

Los eventos por Día de Muertos en la CDMX empiezan desde octubre

Megaofrenda en la UNAM

También se tiene prevista la instalación de la Megaofrenda en la explanada del Universum. La exhibición estará desde el 31 de octubre al 2 de noviembre en un horario de las 11:00 a las 21:00 horas.

En esta ocasión, la UNAM celebrará su 475 aniversario y define a la ofrenda como un espacio para reencontrarnos con nuestra identidad, nuestros valores y nuestro patrimonio universitario.

“Al celebrar nuestros 475 años, la Universidad se encuentra con su pasado para reafirmar su presente y mirar hacia el futuro. En cada ofrenda y en cada nombre que permanece en nuestra memoria, renovamos los lazos de empatía y pertenencia que nos unen como comunidad, desde el respeto a la diversidad y con orgullo y alegría por lo que somos. Porque recordar también es reconocer lo que hemos construido juntas y juntos”, destaca en su página oficial.

Publicidad

Tags

Día de Muertos Ciudad de México

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad