La Megaofrenda regresa al Zócalo de CDMX: fecha de apertura y hasta cuándo podrás visitar el altar en 2026

Se prevé que la Jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada Molina, acude a inaugurar la Ofrenda Monumental, además de la titular de la Secretaría de Cultura de la CDMX, Ana Francis López Bayghen Patiño, entre otras autoridades.

En la Ofrenda Monumental que se instala cada año desde 2005, se busca visibilizar parte de las tradiciones con obras de artistas.

¿Hasta cuándo estará la Ofrenda Monumental en el Zócalo de la CDMX?

De acuerdo con información del Gobierno de la CDMX, la exhibición de la Megaofrenda en la plancha del Zócalo de la CDMX estará disponible desde el jueves 29 de octubre al lunes 2 de noviembre, por lo que es una buena oportunidad para que los asistentes acudan disfrazados o con algún atuendo referente al Día de Muertos y puedan tomarse fotografías.

Tradicionalmente, cada año se elige una temática, para este 2026, La Catrina de José Guadalupe Posada, será la figura central de esta ofrenda en la que también habrá tapetes de aserrín y flores de cempasúchil.

¿Qué artista creó La Catrina?

El grabador, litógrafo, impresor y caricaturista político, José Guadalupe Posada, nació el 2 de febrero de 1852 en Aguascalientes, México y falleció a los 61 años el 20 de enero de 1913 en la CDMX, en sus últimos días vivió en pobrez; fue sepultado en una fosa común del Panteón de Dolores.

A lo largo de su vida, Guadalupe Posada expresó su crítica social al México de finales del siglo XIX e inicios del siglo XX con una serie de creaciones, en las que las escenas de muerte eran las protagonistas.

“Su obra más popular es la Catrina, cuyo nombre original es `Calavera Garbancera´, el cual hace referencia a la gente que vendía garbanza; aquella que teniendo sangre indígena pretendía ser europea (españoles o franceses) y renegaban de su propia raza, herencia y cultura”, recuerda la Secretaría de Relaciones Exteriores.