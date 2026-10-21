¿Listo para pedalear al Mictlán? Ecobici se suma al paseo nocturno de Día de Muertos con 60 minutos de viaje

¿Quieres sumarte al Paseo Nocturno Muévete en Bici de Día de Muertos en la Ciudad de México, pero no tienes bicicleta propia? Ecobici puede ser una alternativa para participar en esta rodada, que se realizará el próximo sábado 24 de octubre con actividades inspiradas en las tradiciones mexicanas.
Así que prepara el casco y las ganas de pedalear, porque Ecobici también tendrá una serie de actividades especiales bajo el concepto “Pedaleando con recuerdos”, iniciativa que combina movilidad, arte y tradición.
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Para esta ocasión se anunció que las personas usuarias con membresía estándar podrán realizar viajes de hasta 60 minutos, es decir 15 minutos adicionales a los 45 habituales, a fin de facilitar su participación en el recorrido.
Además, como parte de la celebración, Ecobici presentó también una salpicadera conmemorativa diseñada por la artista Alina Torres (@where.the.papper.things.are), elaborada originalmente a mano, mediante la técnica papercraft y posteriormente digitalizada para su incorporación a las bicicletas del sistema.
Rally con premios y bicicletas conmemorativas
Ecobici también realizará el rally “Camino al Mictlán”, inspirado en los nueve niveles del inframundo mexica. De esta manera, las personas participantes podrán buscar viniles especiales colocados en las bicicletas y obtener premios.
Durante el paseo se anunció también que la Rocola Ecobici acompañará a las y los asistentes con una selección musical especial y sorpresas para quienes participen y en las pantallas de las cicloestaciones se compartirán leyendas de edificios emblemáticos y lugares “embrujados” de la Ciudad de México.
Las pantallas de las cicloestaciones también mostrarán leyendas relacionadas con edificios emblemáticos y lugares considerados “embrujados” de la Ciudad de México.
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¿Cuándo será el Paseo Nocturno de Día de Muertos?
El Paseo Nocturno Muévete en Bici de Día de Muertos 2026 se realizará el sábado 24 de octubre de las 18:00 a las 22:00 horas.