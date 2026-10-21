¿Listo para pedalear al Mictlán? Ecobici se suma al paseo nocturno de Día de Muertos con 60 minutos de viaje

Para esta ocasión se anunció que las personas usuarias con membresía estándar podrán realizar viajes de hasta 60 minutos, es decir 15 minutos adicionales a los 45 habituales, a fin de facilitar su participación en el recorrido.

Además, como parte de la celebración, Ecobici presentó también una salpicadera conmemorativa diseñada por la artista Alina Torres (@where.the.papper.things.are), elaborada originalmente a mano, mediante la técnica papercraft y posteriormente digitalizada para su incorporación a las bicicletas del sistema.

Rally con premios y bicicletas conmemorativas

Ecobici también realizará el rally “Camino al Mictlán”, inspirado en los nueve niveles del inframundo mexica. De esta manera, las personas participantes podrán buscar viniles especiales colocados en las bicicletas y obtener premios.

Durante el paseo se anunció también que la Rocola Ecobici acompañará a las y los asistentes con una selección musical especial y sorpresas para quienes participen y en las pantallas de las cicloestaciones se compartirán leyendas de edificios emblemáticos y lugares “embrujados” de la Ciudad de México.

Las pantallas de las cicloestaciones también mostrarán leyendas relacionadas con edificios emblemáticos y lugares considerados “embrujados” de la Ciudad de México.