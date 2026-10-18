Paseo Nocturno de Día de Muertos 2026 en CDMX: ruta de 13 km, horario y transporte permitido

Hora y ruta del Paseo Nocturno de Día de Muertos

El Paseo Nocturno de Día de Muertos 2026 será de las 18:00 a las 22:00 horas de este sábado 24 de octubre.

La ruta irá sobre Paseo de la Reforma en dos sentidos:

Un solo sentido: desde la Glorieta del Ahuehuete hasta la Glorieta de Cuitláhuac.

En ambos sentidos: desde Izazaga hasta la Glorieta del Caballito.

En dos puntos de la ruta por el Día de Muertos habrá más actividades:

Glorieta del Ahuehuete

Concurso de disfraces.

Activación física.

Glorieta del Caballito

Préstamo de bicicletas.

Conoce la ruta que seguirá el Paseo Nocturno Día de Muertos 2026 en la CDMX, así como los puntos con sanitarios públicos, servicio médico y servicio mecánico para tu bicicleta, además de los lugares donde habrá activación física, concurso de disfraces y préstamo de bicis. (Gráfico: Secretaría de Movilidad CDMX)





Disfrázate (y a tu bici) para el Paseo Nocturno

Además de pedalear junto a miles de ciclistas, el concurso de disfraces con premios para los tres primeros lugares es uno de los principales atractivos.

Durante el Paseo Nocturno de Día de Muertos, los asistentes suelen disfrazarse y también ‘enchular’ sus bicicletas, adornándolas como naves extraterrestres, con cráneos, esqueletos o flores de cempasúchil.

El concurso se llevará a cabo en la Glorieta del Ahuehuete a partir de las 18:00 horas.





¿Cómo llego al Paseo Nocturno de Día de Muertos?

Si vives algo lejos, podrás subir con tu bicicleta al Metro , Metrobús y Trolebús a partir de las 17:00 horas, pues la Secretaría de Movilidad informó que se permitirá el acceso con bicis desde una hora antes del arranque del Paseo Nocturno para facilitar la llegada de ciclistas.