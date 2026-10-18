Paseo Nocturno de Día de Muertos 2026 en CDMX: ruta de 13 km, horario y transporte permitido

A lo largo de 13 kilómetros, podrás rodar junto a cientos de catrinas, fantasmas, diablos y vampiros en el Paseo Nocturno Día de Muertos 2026 en la Ciudad de México, que tendrá lugar el próximo sábado 24 de octubre.
Conoce la ruta a detalle, los horarios y cómo llegar para unirte al paseo ciclista, que en 2025 alcanzó un récord de asistencia con 190,282 ciclistas.
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Hora y ruta del Paseo Nocturno de Día de Muertos
El Paseo Nocturno de Día de Muertos 2026 será de las 18:00 a las 22:00 horas de este sábado 24 de octubre.
La ruta irá sobre Paseo de la Reforma en dos sentidos:
Un solo sentido: desde la Glorieta del Ahuehuete hasta la Glorieta de Cuitláhuac.
En ambos sentidos: desde Izazaga hasta la Glorieta del Caballito.
En dos puntos de la ruta por el Día de Muertos habrá más actividades:
Glorieta del Ahuehuete
Concurso de disfraces.
Activación física.
Glorieta del Caballito
Préstamo de bicicletas.
Disfrázate (y a tu bici) para el Paseo Nocturno
Además de pedalear junto a miles de ciclistas, el concurso de disfraces con premios para los tres primeros lugares es uno de los principales atractivos.
Durante el Paseo Nocturno de Día de Muertos, los asistentes suelen disfrazarse y también ‘enchular’ sus bicicletas, adornándolas como naves extraterrestres, con cráneos, esqueletos o flores de cempasúchil.
El concurso se llevará a cabo en la Glorieta del Ahuehuete a partir de las 18:00 horas.
Si vives algo lejos, podrás subir con tu bicicleta al Metro, Metrobús y Trolebús a partir de las 17:00 horas, pues la Secretaría de Movilidad informó que se permitirá el acceso con bicis desde una hora antes del arranque del Paseo Nocturno para facilitar la llegada de ciclistas.
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¿Vienes desde Iztapalapa, Gustavo A. Madero o Santa Fe? No hay problema, podrás viajar con tu bicicleta en una de las tres líneas de Cablebús durante todo el día, solo recuerda que el acceso al Metro y a los otros sistemas de transporte con bicicleta se permitirá a partir de las 17:00 horas.
No tengo bici, pero quiero ir al paseo de Día de Muertos
Si no tienes bicicleta, también puedes participar en el Paseo Nocturno de Día de Muertos. En la Glorieta del Caballito habrá préstamo de bicicletas en colaboración con el Instituto de la Juventud (INJUVE) y será totalmente gratis.
Solo necesitas presentar una identificación oficial vigente como credencial de elector del INE, licencia de conducir o pasaporte. El préstamo será desde las 18:00 hasta las 22:00 horas, el mismo horario del paseo ciclista.
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Recomendaciones para el Paseo Nocturno
¿Vas a la rodada de Día de Muertos en CDMX? Aquí están algunas recomendaciones:
- Revisa el estado de tu bicicleta o patines con anticipación.
- Usa casco.
- Usa luces delanteras y traseras, así como elementos reflectantes en tu bicleta.
- Si vas con niños, niñas o animales de compañía, usa el carril de extrema derecha.
-Respeta los semáforos y cruces peatonales.
- Sigue las indicaciones de cada reglamento y servicio.