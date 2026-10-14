Habrá nueva sede de la UNAM al sur de la CDMX, la primera que se construye en 50 años

“Anunciamos hoy una noticia extraordinaria para la juventud: en acuerdo con el rector (Leonardo Lomelí) de la Universidad Nacional (Autónoma) de México, por primera vez en más de 50 años construiremos un gran plantel, otro gran plantel de la UNAM en el sur-oriente de la Ciudad de México”, dijo es miércoles.

¿Dónde estará la nueva sede de la UNAM en CDMX?

La próxima sede de la UNAM estará en el sur-oriente de la CDMX y tendrá capacidad para 20,000 estudiantes, señaló Brugada.

Sin abundar en detalles, la jefa de Gobierno dijo que el nuevo plantel será construido por el Gobierno de la ciudad, mientras la UNAM estará encargada de equipar y operar la nueva sede.



La nueva sede de la UNAM en la CDMX busca disminuir la cantidad de jóvenes que no alcanzan un lugar en la UNAM cada año. “(Es) para ampliar la matrícula a miles de jóvenes que hoy son excluidos”, afirmó.

¿Qué universidades nuevas construirá Clara Brugada en CDMX?

El Gobierno capitalino también construirá tres universidades públicas nuevas en la periferia de la ciudad, así como cinco nuevas preparatorias en pueblos y barrios originarios de la capital.

“Que ningún joven tenga que alejarse de su comunidad para alcanzar sus sueños”, sostuvo la jefa de Gobierno.