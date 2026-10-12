Hoy No Circula del lunes 12 de octubre: qué autos descansan en CDMX y Edomex

¿Qué autos no circulan el lunes 12 de octubre?

Este lunes deberán dejar de circular los vehículos que cumplan con estas características:

Engomado: amarillo.

Terminación de placa: 5 y 6.

Holograma: 1 y 2.

Horario: de 5:00 a 22:00 horas.

La medida aplica en la Ciudad de México y en las zonas del Estado de México donde está vigente el programa.

(@SSC_CDMX)





¿Qué autos están exentos del Hoy No Circula?

De manera general, los vehículos con holograma 0 y 00 pueden circular sin las restricciones ordinarias de este lunes.

También existen exenciones para determinados vehículos eléctricos e híbridos, unidades de emergencia y automóviles con holograma Exento, siempre que cumplan los requisitos correspondientes.

Los vehículos con placas foráneas deben revisar las reglas aplicables, pues pueden tener restricciones adicionales.