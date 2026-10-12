Hoy No Circula del lunes 12 de octubre: qué autos descansan en CDMX y Edomex

El programa Hoy No Circula se aplicará este lunes 12 de octubre en la Ciudad de México y el Estado de México.
La restricción estará vigente de las 5:00 a las 22:00 horas, por lo que los automovilistas deben revisar las características de su vehículo antes de salir.
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¿Qué autos no circulan el lunes 12 de octubre?
Este lunes deberán dejar de circular los vehículos que cumplan con estas características:
Engomado: amarillo.
Terminación de placa: 5 y 6.
Holograma: 1 y 2.
Horario: de 5:00 a 22:00 horas.
La medida aplica en la Ciudad de México y en las zonas del Estado de México donde está vigente el programa.
¿Qué autos están exentos del Hoy No Circula?
De manera general, los vehículos con holograma 0 y 00 pueden circular sin las restricciones ordinarias de este lunes.
También existen exenciones para determinados vehículos eléctricos e híbridos, unidades de emergencia y automóviles con holograma Exento, siempre que cumplan los requisitos correspondientes.
Los vehículos con placas foráneas deben revisar las reglas aplicables, pues pueden tener restricciones adicionales.
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¿Hay Doble Hoy No Circula este lunes?
No hay contingencia ambiental activa, por lo que el programa opera con las restricciones habituales. Sin embargo, las condiciones ambientales pueden cambiar, por eso conviene revisar los avisos de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) antes de salir.
El programa se aplica en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) , que contempla las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en los siguientes municipios del Estado de México:
-Atizapán de Zaragoza
-Coacalco
-Cuautitlán
-Cuautitlán Izcalli
-Chalco
-Chimalhuacán
-Chicoloapan
-Ecatepec
-Huixquilucan
-Ixtapaluca
-La Paz
-Naucalpan
-Nezahualcóyotl
-Nicolás Romero
-Tecámac
-Tlalnepantla
-Tultitlán
-Valle de Chalco
Además, la Secretaría de Medio Ambiente del Edomex ya aplica el programa en el Valle de Toluca (ZMVT) y en Santiago Tianguistenco.
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Multas por incumplir el Hoy No Circula
En la Ciudad de México, si no respetas la medida, la sanción va de 20 a 30 UMA, mientras que en el Edomex, la multa es de 20 UMA. En 2026, el valor vigente de la UMA es de 117.31 pesos, por lo que las multas quedan de la siguiente manera: