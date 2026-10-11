Con globos aerostáticos, inaugura Utopía Temictli Tecómitl en Milpa Alta

Cuenta también con un temazcal que dará servicio de martes a domingo, una tortillería de maíz criollo, una tienda de comercio justo con artículos de productores de Milpa Alta, así como un espacio de 300 metros cuadrados para la instalación de ferias tradicionales.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, destacó que esta es la primera Utopía en Milpa Alta y permitirá acercar el Sistema Público de Cuidados a las y los habitantes de la periferia de la Ciudad de México.

“Esta Utopía también cuenta con espacios pensados en disminuir la carga a las mujeres con nuevos espacios como el sistema público de cuidados: comedor comunitario, lavandería popular, Casa de Día para Personas Mayores además de servicios dirigidos a las infancias con un Centro de Cuidado y Desarrollo Infantil”, sostuvo la mandataria.





¿Qué servicios ofrece la Utopía Temictli Tecómitl?

Estos son los servicios que se darán de forma gratuita en la Utopía Temictli Tecómitl en Milpa Alta.

Centro de Cuidado y Desarrollo Infantil.

Comedor y lavandería populares.

Canchas de futbol.

Casa de Día para Adultos Mayores.

Alberca semiolímpica.

Consultorios médicos.

Mastógrafo.

Laboratorio clínico.

Casa de las Emociones.

Auditorio para cine, danza y teatro.

Centro Colibrí para la comunidad LGBT y prevención de adicciones.

El espacio de 23,355 metros cuadrados consta de 11 edificios donde se ofrecerán 80 actividades gratuitas para la comunidad, en beneficio de alrededor de 18,000 habitantes.