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CDMX

“Este gobierno nunca atentará contra la propiedad privada”, afirma secretario de Planeación CDMX

El Programa Metropolitano para CDMX, Edomex, Hidalgo y Morelos busca mejorar la coordinación entre entidades, no subir impuestos ni expropiar inmuebles o terrenos, afirmó Enrique Irazoque.
mar 29 septiembre 2026 04:48 PM
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Enrique Irazoque, secretario de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana de la Ciudad de México
El Programa Metropolitano, que se encuentra en consulta pública hasta el próximo 24 de noviembre, no busca subir impuestos como el predial ni expropiar terrenos o viviendas, afirmó Enrique Irazoque, secretario de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana de la CDMX (Metropoli). (Foto: Congreso CDMX)

Ni aumento de predial ni expropiación de viviendas y terrenos desocupados: el proyecto de Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México (POZMVM) no implica subir impuestos ni ir en contra de la propiedad privada, afirmó Enrique Irazoque, secretario de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana de la Ciudad de México (Metropoli).

“Este gobierno ni antes, ni hoy, ni después, va a atentar contra la propiedad privada de nadie”, dijo en conferencia de prensa.

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Irazoque respondió a críticas contra el proyecto de Programa Metropolitano cuyo propósito es permitir la coordinación en la Zona Metropolitana con vigencia hasta 2050 y cuya consulta pública comenzó el pasado 24 de septiembre.

De acuerdo con la propia Secretaría de Planeación de la CDMX, lo que sí conlleva el Programa Metropolitano es:

  • Estrategias de escala metropolitana para fortalecer centralidades en zonas que ya cuentan con infraestructura y servicios.
  • Crear una propuesta para mejorar la recaudación mediante la actualización catastral.
  • Sobre predios baldíos o subutilizados, se retoma el Artículo 16 de la Constitución de la Ciudad de México sobre la promoción del uso eficiente y equitativo del suelo urbano, en especial para vivienda. Sin embargo, no se aplica de forma automática, sino bajo una declaratoria específica a un predio en particular y conforme a un proceso.

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El secretario de Planeación aclaró que este es un proyecto para orientar a las cuatro entidades que conforman la Zona Metropolitana, pero los gobiernos de la Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo y Morelos mantienen el poder de decisión sobre la definición de impuestos y desarrollo urbano.

“Este documento de política pública no puede tener un impacto inmediato en términos de crear alzas de predial, de crear cambios de usos de suelo, ni mucho menos va a crear la violación la propiedad privada de ninguna persona.

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“Como ningún otro documento de política pública puede ir en contra de los derechos de las personas, por supuesto que no puede estar por encima de las atribuciones de las autoridades de las entidades federativas”, afirmó en conferencia de prensa junto a diputados de Morena en el Congreso capitalino.

La consulta del Programa Metropolitano continuará hasta el próximo 24 de noviembre tanto con eventos como foros y conversatorios como de manera virtual .

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Irazoque sostuvo que es urgente actualizar el Programa Metropolitano pues 23 millones de personas (17% de la población nacional) viven en la Zona Metropolitana del Valle de México, genera el 28% del Producto Interno Bruto (PIB) del país y se realizan 35 millones de viajes diarios.

“Es urgente actualizar el documento porque el actual data de 1998, una Zona Metropolitana que ya no existe", aseguró.

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Ciudad de México Zona metropolitana del Valle de México Predial

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