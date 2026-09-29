“Este gobierno nunca atentará contra la propiedad privada”, afirma secretario de Planeación CDMX

Irazoque respondió a críticas contra el proyecto de Programa Metropolitano cuyo propósito es permitir la coordinación en la Zona Metropolitana con vigencia hasta 2050 y cuya consulta pública comenzó el pasado 24 de septiembre.

De acuerdo con la propia Secretaría de Planeación de la CDMX, lo que sí conlleva el Programa Metropolitano es:

Estrategias de escala metropolitana para fortalecer centralidades en zonas que ya cuentan con infraestructura y servicios.

Crear una propuesta para mejorar la recaudación mediante la actualización catastral.

Sobre predios baldíos o subutilizados, se retoma el Artículo 16 de la Constitución de la Ciudad de México sobre la promoción del uso eficiente y equitativo del suelo urbano, en especial para vivienda. Sin embargo, no se aplica de forma automática, sino bajo una declaratoria específica a un predio en particular y conforme a un proceso.



El secretario de Planeación aclaró que este es un proyecto para orientar a las cuatro entidades que conforman la Zona Metropolitana, pero los gobiernos de la Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo y Morelos mantienen el poder de decisión sobre la definición de impuestos y desarrollo urbano.

“Este documento de política pública no puede tener un impacto inmediato en términos de crear alzas de predial, de crear cambios de usos de suelo, ni mucho menos va a crear la violación la propiedad privada de ninguna persona.