¿Habrá clases en la UNAM, IPN y UAM el viernes 2 de octubre? Estas escuelas ya anunciaron suspensión
Cada 2 de octubre, estudiantes de diversas universidades del país realizan marchas para recordar la matanza de 1968, en la que fueron asesinados estudiantes que participaban en el movimiento estudiantil.
El 2 de octubre se conmemora la matanza de Tlatelolco de 1968, cuando una movilización estudiantil fue reprimida en la Plaza de las Tres Culturas, en la Ciudad de México.
Durante el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz, el gobierno reportó en su momento entre 20 y 30 personas muertas; sin embargo, John Rodda, corresponsal en México del periódico The Guardian, estimó que la cifra podía llegar a 350 víctimas. Hasta ahora, no existe una cifra oficial que permita establecer con certeza cuántas personas murieron aquella tarde.
Desde 1969, cada 2 de octubre estudiantes y organizaciones realizan marchas para recordar a las víctimas y exigir justicia. En la CDMX, algunas universidades anunciaron que no tendrán clases el próximo viernes, por lo que sus comunidades estudiantiles suspenderán actividades académicas para participar en las conmemoraciones.
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¿Qué universidades no tendrán clases el 2 de octubre?
Aunque la convocatoria a la movilización contempla contingentes de estudiantes de la UNAM, el IPN y la UAM, hasta el momento la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de Ciudad Universitaria es la única que ha informado sobre la suspensión de clases para el viernes 2 de octubre.
“Se comunica que derivado del resolutivo de la asamblea estudiantil, llevada a cabo el viernes 25 de septiembre, se acordó suspender las actividades en la facultad los días 28, a partir de las 11:00 horas y 2 de octubre”, informó la dirección de la facultad.
La Facultad de Arquitectura acordó no tener clases el 2 de octubre y que la suspensión comprende actividades académico-administrativas.
Se prevé que durante estos días se sumen más escuelas y facultades, principalmente de la UNAM en donde se decida que no haya actividades escolares para acudir a la movilización a la cual convocó el Comité 68 Pro Libertades Democráticas.
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Regularmente algunos jóvenes de educación media y superior del IPN, UNAM, UAM, y UACM, participan en la marcha y mitin que se tiene previsto inicie a las 16:00 horas, y tienen como punto de reunión la Plaza de las Tres Culturas, ubicada en Tlatelolco.
La convocatoria no contempla la suspensión de clases; sin embargo, se prevé que los anuncios sobre algún cambio a través de los canales oficiales de las escuelas, por lo que se recomienda estar atentos a las redes sociales, además de que regularmente los del turno vespertino no tienen clases.
¿Habrá clases en escuelas de la SEP?
Para educación básica, el viernes 2 de octubre es día de clases de acuerdo a lo establecido en el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública 2026-2027 en el que no aparece como suspensión de labores docentes.
Los hechos que originaron las demandas de los estudiantes surgieron tras la ocupación militar y policial de planteles escolares después de una riña entre alumnos de la Escuela Vocacional 5 y la Escuela Preparatoria particular Isaac Ochoterena, el 23 de julio de 1968.
¿Qué exigían los estudiantes en el 68?
El 2 de octubre de 1968 los jóvenes se congregaron en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco en donde expusieron sus demandas:
Libertad de todos los presos políticos.
Derogación del artículo 145 del Código Penal Federal.
Desaparición del cuerpo de granaderos.
Destitución de los jefes policiacos Luis Cueto, Raúl Mendiolea y A. Frías.
Indemnización a los familiares de todos los muertos y heridos desde el inicio del conflicto.
Deslindamiento de responsabilidades de los funcionarios culpables de los hechos sangrientos.
En el mitin participaron estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, El Colegio de México, la Escuela de Agricultura de Chapingo, la Universidad Iberoamericana, la Universidad La Salle (México), Escuela Normal de Maestros, Escuela Nacional de Antropología e Historia y otras universidades del interior de la República, recordó la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Matanza en la Plaza de las Tres Culturas
Minutos antes de las 6 de la tarde de ese día, el mitin estaba casi por finalizar cuando un helicóptero comenzó a sobrevolar la plaza.
A pesar de que algunos corrieron a los departamentos de los edificios cercanos para salvaguardar su vida, los soldados ingresaron y los sacaron para después asesinarlos.
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Suspensión de clases en Puebla
La Universidad Tecnológica de Tehuacán emitió un comunicado en el que detalla que del 24 de septiembre al 2 de octubre de 2026 se suspenden las clases presenciales en las licenciaturas de Negocios y Mercadotecnia y Tecnologías de la Información tendrán servicio educativo a distancia debido a trabajos de mantenimiento en el Edificio E, particularmente en infraestructura hidráulica y sanitaria.