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CDMX

¿Tienes que ir a Arcos de Belén? Estos trámites del acta de nacimiento sí requieren acudir en CDMX

A pesar de que las personas pueden realizar el trámite en línea a través de Llave CDMX, hay ocasiones en las que sí deben acudir a las oficinas en la colonia Doctores para concluirlo.
mar 29 septiembre 2026 05:08 PM
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Fachada de edificio color beige con letras de "Oficina Central del registro Civil" y cuatro hombres y una mujer con chaleco azul .jpg
En las oficinas generales del registro Civil en la CDMX pueden acudir las personas a realizar diversos trámites. (Foto: Saúl López/Cuartoscuro)

Algunas personas tienen problemas con los documentos oficiales de identificación como es el acta de nacimiento, por lo que deben hacer la corrección del documento en línea, acudir a las oficinas del Registro Civil cercano a sus viviendas, o bien, a la Dirección General del Registro Civil de la CDMX, mejor conocido como Arcos de Belén y que se ubica en la alcaldía Cuauhtémoc.

Sin embargo, no todas los problemas se atienden de manera presencial. Te detallamos en qué casos sí y en cuáles es mejor evitar el traslado a dichas oficinas.

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Trámites del acta de nacimiento que puedes hacer en línea en CDMX

Tras la incorporación de la Llave CDMX que implementó el Gobierno capitalino para trámites en línea, ya no es necesario en la mayoría de los casos acudir a las dependencias correspondientes. En el caso de la Dirección General del Registro Civil hay 33 papeleos que se pueden realizar o iniciar en línea.

El acta de nacimiento es de los papeles de identificación más requeridos tanto por instituciones gubernamentales como privadas, es por ello que se debe contar con ella sin ningún error. En el caso de que ya está dada de alta, puedes obtener una copia del acta de nacimiento actualizada y certificada en línea .

Otros ejemplos de lo que sí se puede hacer en línea son los siguientes:

- Expedición de Acta de Nacimiento Digital.

- Registro de Nacimiento a Domicilio.

- Búsqueda de antecedentes registrales de nacimiento. (pero sí hay que acudir en el caso de que no aparezca el acta en Llave CDMX).

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Expansión consultó al registro Civil cuyo personal le detalló que a pesar de que muchos trámites se realizan en línea o se inicia el trámite vía internet, para concluirlo, sí es necesario acudir para que se haga un expediente físico.

Las actas y las búsquedas están actualizadas hasta 2023, y si antes de esa fecha no aparecen o no se encuentren en la Plataforma Nacional del registro Civil, se debe acudir de manera presencial para el registro.

Si solo necesitas una copia certificada de tu acta de nacimiento y tu registro ya aparece correctamente en el sistema, puedes obtenerla en línea. El Gobierno de CDMX señala que el acta digital tiene la misma validez jurídica que la expedida en papel en las oficinas de Arcos de Belén.

¿Qué trámites del acta de nacimiento sí requieren acudir a Arcos de Belén?

Corrección o aclaración de actas: En el caso de que el acta de nacimiento tenga errores en nombres, apellidos, fechas o datos cruzados que requieren revisión del libro original o vía administrativa.

Desincorporación de actas: Cuando existe duplicidad o problemas mayores en el registro (suele requerir cita previa por correo).

Búsqueda de registros antiguos: Si tu acta es muy vieja, no aparece en el sistema digital o necesitas una inserción de sentencias, adopciones o resoluciones judiciales.

Casos especiales o foráneos complejos: Trámites que las oficialías locales o juzgados auxiliares no tienen la atribución de resolver.

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¿Hay que ir a Arcos de Belén para registrar a un recién nacido?

Si vas a registrar por primera vez a un recién nacido en la CDMX, sí debes realizar el trámite de manera presencial, pero no necesariamente tienes que acudir a Arcos de Belén; lo más conveniente es hacerlo en la alcaldía donde la familia reside.

El registro puede hacerse en el Juzgado u oficina del Registro Civil que elijan dentro de la ciudad. Para el trámite ordinario de bebés de 0 a 6 meses es necesario presentar al recién nacido y entregar la documentación solicitada, entre ella el certificado de nacimiento y las identificaciones correspondientes. Si se busca registrar a ambos padres, ambos deben comparecer.

Arcos de Belén 19 es la sede de la Oficina Central del Registro Civil, por lo que ahí también se puede realizar el registro, pero no es la única opción.

En resumen, para registrar a un recién nacido sí hay que acudir presencialmente al Registro Civil, pero no es necesario trasladarse hasta Arcos de Belén.

Otros trámites que sí requieren acudir a Arcos de Belén

Hay que tomar en cuenta que hay oficinas y juzgados del registro Civil central que atienden casos específicos, algunos son los siguientes:

Actas de Nacimiento derivadas del procedimiento administrativo de reconocimiento de identidad de género.

Inscripción de nacimiento celebrado en el extranjero

Registro de nacimiento derivado por reconocimiento administrativo

Registro de Nacimiento Ordinario de 0 a 6 meses

Registro de Nacimiento Extemporáneo de 6 meses a 18 años

Registro de nacimiento extemporáneo, para personas mayores de 18 años

Registro de nacimiento por desincorporación gemelar

Inscripción de registro de nacimiento por sentencia

Inscripción de registro de nacimiento por adopción

Reserva de acta por duplicidad de registro de nacimiento

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En la mayoría de los casos sí se requiere acudir a Arcos de Belén para realizar correcciones en el acta de nacimiento, sobre todo cuando el juzgado o Registro Civil más cercano no tenga la oportunidad de hacerlo.

Hay juzgados que cuentan con su archivo propio, por lo que deben acudir directamente a éste a que se les expida el acta de nacimiento, porque en la oficina central se expiden copias fieles de este documento a partir de 1979 provenientes de todos los juzgados de la CDMX.

Para papeleos de las personas que nacieron después del 2023 no deberían tener problemas al ingresar al sistema digital, ya que desde ese año se digitalizan las acta de nacimiento y están en la Plataforma Nacional.

La oficina central de la Dirección General del Registro Civil de la CDMX se encuentra en Avenida Arcos de Belén 19, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

Los horarios de atención son los siguientes:

  • Oficina Central: Lunes a viernes de 8:00 a 15:30 horas.
  • Juzgados del Registro Civil: Lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas.
  • Fines de semana: cerrado

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