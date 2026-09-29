¿Tienes que ir a Arcos de Belén? Estos trámites del acta de nacimiento sí requieren acudir en CDMX

Expansión consultó al registro Civil cuyo personal le detalló que a pesar de que muchos trámites se realizan en línea o se inicia el trámite vía internet, para concluirlo, sí es necesario acudir para que se haga un expediente físico.

Las actas y las búsquedas están actualizadas hasta 2023, y si antes de esa fecha no aparecen o no se encuentren en la Plataforma Nacional del registro Civil, se debe acudir de manera presencial para el registro.

Si solo necesitas una copia certificada de tu acta de nacimiento y tu registro ya aparece correctamente en el sistema, puedes obtenerla en línea. El Gobierno de CDMX señala que el acta digital tiene la misma validez jurídica que la expedida en papel en las oficinas de Arcos de Belén.

¿Qué trámites del acta de nacimiento sí requieren acudir a Arcos de Belén?

Corrección o aclaración de actas: En el caso de que el acta de nacimiento tenga errores en nombres, apellidos, fechas o datos cruzados que requieren revisión del libro original o vía administrativa.

Desincorporación de actas: Cuando existe duplicidad o problemas mayores en el registro (suele requerir cita previa por correo).

Búsqueda de registros antiguos: Si tu acta es muy vieja, no aparece en el sistema digital o necesitas una inserción de sentencias, adopciones o resoluciones judiciales.

Casos especiales o foráneos complejos: Trámites que las oficialías locales o juzgados auxiliares no tienen la atribución de resolver.

¿Hay que ir a Arcos de Belén para registrar a un recién nacido?

Si vas a registrar por primera vez a un recién nacido en la CDMX, sí debes realizar el trámite de manera presencial, pero no necesariamente tienes que acudir a Arcos de Belén; lo más conveniente es hacerlo en la alcaldía donde la familia reside.

El registro puede hacerse en el Juzgado u oficina del Registro Civil que elijan dentro de la ciudad. Para el trámite ordinario de bebés de 0 a 6 meses es necesario presentar al recién nacido y entregar la documentación solicitada, entre ella el certificado de nacimiento y las identificaciones correspondientes. Si se busca registrar a ambos padres, ambos deben comparecer.

Arcos de Belén 19 es la sede de la Oficina Central del Registro Civil, por lo que ahí también se puede realizar el registro, pero no es la única opción.

En resumen, para registrar a un recién nacido sí hay que acudir presencialmente al Registro Civil, pero no es necesario trasladarse hasta Arcos de Belén.

Otros trámites que sí requieren acudir a Arcos de Belén

Hay que tomar en cuenta que hay oficinas y juzgados del registro Civil central que atienden casos específicos, algunos son los siguientes:

Actas de Nacimiento derivadas del procedimiento administrativo de reconocimiento de identidad de género.

Inscripción de nacimiento celebrado en el extranjero

Registro de nacimiento derivado por reconocimiento administrativo

Registro de Nacimiento Ordinario de 0 a 6 meses

Registro de Nacimiento Extemporáneo de 6 meses a 18 años

Registro de nacimiento extemporáneo, para personas mayores de 18 años

Registro de nacimiento por desincorporación gemelar

Inscripción de registro de nacimiento por sentencia

Inscripción de registro de nacimiento por adopción

Reserva de acta por duplicidad de registro de nacimiento