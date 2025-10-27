¿Cómo descargar tu acta de nacimiento gratis en PDF en línea?

El gobierno federal ha simplificado su obtención así como otros documentos y trámites que se pueden realizar en internet.

Qué datos contiene el acta de nacimiento

El acta de nacimiento es el documento oficial que acredita tu nombre, sexo, nacionalidad mexicana, indica la fecha y lugar de tu nacimiento, así como la filiación con tus padres o las personas que detenten la patria potestad.

Acta de nacimiento en línea

Ingresa a: www.gob.mx/ActaNacimiento

Escribe tu CURP o datos personales

Para validar la búsqueda, escribe el nombre de tu padre o madre.

Revisa que tus datos sean correctos en la vista previa.

Selecciona tu forma de pago, puede ser en línea o pago referenciado.

Descarga tu acta de nacimiento o envíala a tu correo electrónico.

Es importante que destines tiempo a verificar que todos tus datos sean correctos para después descargar el acta de nacimiento.