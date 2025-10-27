¿Cómo descargar tu acta de nacimiento gratis en PDF en línea?

¿Qué hacer en caso de que mi acta no esté digitalizada?
En caso de que tu acta de nacimiento no esté digitalizada puedes solicitar al gobierno federal que lo realice siguiendo los siguientes pasos:
Enviar un correo electrónico directamente al enlace designado de la entidad federativa donde fuiste registrado colocando en el asunto del correo “Solicitud de incorporación de acta” y adjuntar lo siguiente:
1.- Imagen escaneada del acta de nacimiento.
2.- Imagen escaneada de la CURP.
Observaciones:
- Ambas imágenes en formato PDF
- Las imágenes no deben tener tachaduras ni enmendaduras.
- No enviar fotografías, la información se distorsiona.
En el siguiente link encontrarás el Directorio de Enlaces de Atención del Sistema de Impresión de Actas Interestatales (SIDEA), quienes son los encargados de incorporar las actas a la Base de Datos Nacional del Registro Civil.
https://www.gob.mx/actas/documentos/directorio-de-enlaces-de-atencion-del-sistema-de-impresion-de-actas-interestatales-sidea
Una vez localizado el registro Civil estatal a quien le habrás de solicitar que se digitalice el acta, debes enviar un correo con los siguientes datos:
- Nombre completo (nombre(s), primer apellido, segundo apellido
- Sexo (femenino/masculino)
- Fecha de nacimiento
- Entidad de registro
- Municipio de registro
- Oficialía de registro
- Número de acta
- Número de libro