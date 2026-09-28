Hoy No Circula lunes 28 de septiembre: ¿Qué autos no circulan en CDMX y Edomex?

¿Qué autos no circulan el lunes 28 de septiembre?

Los vehículos que deberán descansar durante este lunes son:

Engomado amarillo.

Placas terminadas en 5 y 6.

Holograma 1 y 2.

La restricción aplica durante todo el horario establecido, por lo que estos vehículos no podrán circular de las 5:00 a las 22:00 horas en las zonas donde opera el programa.

Este lunes no podrán circular autos con engomado amarillo o terminación de placa 5 o 6, con hologramas 1 y 2. (Comisión Ambiental de la Megalópolis)





¿Dónde aplica el Hoy No Circula?

En la Ciudad de México, el programa aplica en sus 16 alcaldías. En el Estado de México, la restricción se extiende a los municipios que forman parte de las zonas metropolitanas contempladas por el programa.

Además de la Zona Metropolitana del Valle de México, desde 2025 el programa también contempla las zonas metropolitanas de Toluca y de Santiago Tianguistenco, de acuerdo con la normativa estatal.