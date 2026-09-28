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CDMX

Hoy No Circula lunes 28 de septiembre: ¿Qué autos no circulan en CDMX y Edomex?

El Hoy No Circula regresa este lunes 28 de septiembre. Estos son los vehículos que tendrán restricciones para circular y el horario que deberán tomar en cuenta.
lun 28 septiembre 2026 06:01 AM
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Hoy No Circula
El programa Hoy No Circula opera de las 05:00 a las 22:00 horas en la Zona Metropolitana del Valle de México. (Pixabay)

El lunes 28 de septiembre vuelve a aplicarse el programa Hoy No Circula en la Ciudad de México y zonas del Estado de México. Los conductores deberán revisar la terminación de su placa, el color del engomado y el holograma antes de salir.

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¿Qué autos no circulan el lunes 28 de septiembre?

Los vehículos que deberán descansar durante este lunes son:

  • Engomado amarillo.
  • Placas terminadas en 5 y 6.
  • Holograma 1 y 2.

La restricción aplica durante todo el horario establecido, por lo que estos vehículos no podrán circular de las 5:00 a las 22:00 horas en las zonas donde opera el programa.

Hoy No Circula Lunes
Este lunes no podrán circular autos con engomado amarillo o terminación de placa 5 o 6, con hologramas 1 y 2. (Comisión Ambiental de la Megalópolis)


¿Dónde aplica el Hoy No Circula?

En la Ciudad de México, el programa aplica en sus 16 alcaldías. En el Estado de México, la restricción se extiende a los municipios que forman parte de las zonas metropolitanas contempladas por el programa.

Además de la Zona Metropolitana del Valle de México, desde 2025 el programa también contempla las zonas metropolitanas de Toluca y de Santiago Tianguistenco, de acuerdo con la normativa estatal.

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¿Qué autos sí pueden circular?

Los vehículos con hologramas 00 y 0 están exentos de las restricciones ordinarias del Hoy No Circula. También existen excepciones para determinados vehículos eléctricos e híbridos, unidades de emergencia, seguridad pública, servicios urbanos y otros casos establecidos por la normativa.

En la imagen se observan cientos de personas en el Bosque de Chapultepec.
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Multas por no respetar el programa Hoy No Circula

Estas son las multas vigentes, equivalentes a la Unidad de Medida y Actualización (UMA) actual:

- Multa mínima: 20 UMAs, 2,346 pesos.

- Multa máxima: 30 UMAs, 3,519 pesos.

Además de las multas, se deben sumar otros cargos por el arrastre y almacenamiento del vehículo en el depósito.

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¿Habrá Doble Hoy No Circula este 28 de septiembre?

De acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), este lunes no hay restricciones adicionales para circular.

La contingencia se trata de una medida extraordinaria que únicamente entra en vigor cuando se declara la activación de contaminación, con la finalidad de reducir las emisiones en el Valle de México.

Tags

Ciudad de México automóviles, movilidad Contaminación ambiental

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