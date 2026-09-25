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CDMX

Hoy No Circula Sabatino, 26 de septiembre 2026: autos que descansan en CDMX y Edomex

Evita multas y malos ratos, estas son las restricciones del Hoy No Circula sabatino para este 26 de septiembre.
vie 25 septiembre 2026 05:26 PM
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Tráfico en la Ciudad de México en Churubusco a la altura de plaza Mitikah.
El programa Hoy No Circula limita la circulación de vehículos en la CDMX y el Estado de México con el objetivo de reducir la contaminación ambiental. (Expansión|Gemini)

Si tienes planeado salir este fin de semana en CDMX o en el Estado de México, toma precauciones, ya que el programa Hoy No Circula se aplicará con normalidad este sábado 26 de septiembre.

Te decimos qué carros no pueden salir a la calle y cuál es la multa por no respetar el programa.

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Qué autos no salen el sábado 26 de septiembre en CDMX por el Hoy no Circula

Las restricciones están vigentes de las 5:00 a las 22:00 horas. De acuerdo con el calendario oficial, los vehículos que deben suspender su circulación son:

- Autos con holograma 2: todos los vehículos, sin importar su terminación de placas.

- Autos con holograma 1: vehículos con terminación de placas en número par: 2, 4, 6 y 8.

- Autos con placas foráneas.

Los autos con holograma de verificación 0 y 00, así como autos eléctricos e híbridos pueden salir a las calles sin ninguna restricción.

¿Habrá Doble Hoy No Circula este 26 de septiembre?

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) no tiene prevista la aplicación de esta medida extraordinaria para este sábado.

Recuerda que se trata de una medida extraordinaria que solo aplica cuando se activa la contingencia ambiental por altos niveles de contaminación.

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¿Dónde se aplica el Hoy No Circula sabatino?

El programa aplica de 5:00 a 23:00 horas en las 16 alcaldías de la CDMX, así como en los municipios conurbados del Estado de México:

- Atizapán de Zaragoza

- Coacalco

- Cuautitlán

- Cuautitlán Izcalli

- Chalco

- Chimalhuacán

- Chicoloapan

- Ecatepec

- Huixquilucan

- Ixtapaluca

- La Paz

- Naucalpan

- Nezahualcóyotl

- Nicolás Romero

- Tecámac

- Tlalnepantla

- Tultitlán

- Valle de Chalco

Adicionalmente, el programa Hoy No Circula también aplica en los municipios mexiquenses de Toluca y Santiago Tianquistenco. En dichas demarcaciones, se aplica de lunes a sábado con restricciones para autos con hologramas de verificación 1 y 2.

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Multas por no respetar el programa

Incumplir con las restricciones vigentes del programa puede convertirse en un severo golpe a la economía de los conductores. Estas son las multas vigentes, equivalentes a la Unidad de Medida y Actualización (UMA):

- Mínima: 20 UMAs (2,346 pesos).

- Máxima: 30 UMAs (3,519 pesos).

Estas sanciones se aplican a quienes circulen en el horario restringido sin cumplir con las excepciones del programa.

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Tags

automóviles, movilidad Multas Ciudad de México

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