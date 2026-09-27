Autoridades prevén debilitamiento de huracán Polo

Además, señaló que por las condiciones océano-atmosféricas, se pronostica su debilitamiento gradual durante las próximas 12 horas, por lo que podría bajar a categoría 2 en la escala Saffir-Simpson, es decir los daños disminuyen de “devastadores” a “considerables”.

Por ello, ya hay puertos cerrados a la navegación, en el Puerto San Blas, Nayarit, y embarcaciones en Baja California Sur, como puerto Cabo San Lucas, Puerto San José del Cabo, Puerto Loreto y Puerto Adolfo López Mateos; en Michoacán, como Lázaro Cárdenas, y Sonora, Puerto Yavaros.

“Se recomienda extremar prevenciones y precauciones reglamentarias a la navegación de puerto y cabotaje, de igual manera a la población costera, por crecida de ríos e inundaciones y deslaves en zonas bajas”, señaló la dependencia.

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El #HuracánPolo, categoría 3, se localiza a 339 km al norte-noreste de Isla Clarión, Colima, y a 445 km al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.



⚠️ De acuerdo con las condiciones océano-atmosféricas, se prevé un debilitamiento gradual durante… pic.twitter.com/V8W1whlRag — SEMAR México (@SEMAR_mx) September 27, 2026



Ante el avance del Huracán, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) explicó que los días 28 y 29 de septiembre serán “los más críticos” en cuanto a las precipitaciones principalmente en Baja California Sur, Sonora y Sinaloa, donde habrá lluvias fuertes hasta torrenciales, vientos de hasta 200 kilómetros por hora y oleajes.

“A partir de mañana lunes en las primeras horas del día van a comenzar a sentirse sus efectos (de Polo) en las costas de Baja California Sur. El punto de impacto en la porción central del estado, muy cerca del municipios Comondú. Se estima que entre categoría 3 y 2 ya cuando este al ingresar a la costa”, dijo Conagua en un video.