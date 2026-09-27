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México

Autoridades prevén debilitamiento de huracán Polo

Las autoridades federales cerraron puertos a la navegación en cuatro estados y alertaron que los días 28 y 29 de septiembre serán los más críticos por vientos de 200 km/h y olas de hasta 9 metros.
dom 27 septiembre 2026 05:01 PM
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Embarcación se voltea por vientos y oleaje del huracán Polo.
Acapulco, Guerrero, se prepara para el paso del huracán Polo. (FRANCISCO ROBLES/AFP)

El huracán Polo sigue avanzando por el Pacífico mexicano, por lo que ya se acerca a Baja California Sur; aunque se mantiene en categoría 3, las autoridades federales prevén que se debilite en las próximas horas.

Según la Secretaría de Marina, el huracán se localiza a 339 kilómetro al norte-noroeste de Isla Clarión, Colima, y a 445 kilómetro al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

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Además, señaló que por las condiciones océano-atmosféricas, se pronostica su debilitamiento gradual durante las próximas 12 horas, por lo que podría bajar a categoría 2 en la escala Saffir-Simpson, es decir los daños disminuyen de “devastadores” a “considerables”.

Por ello, ya hay puertos cerrados a la navegación, en el Puerto San Blas, Nayarit, y embarcaciones en Baja California Sur, como puerto Cabo San Lucas, Puerto San José del Cabo, Puerto Loreto y Puerto Adolfo López Mateos; en Michoacán, como Lázaro Cárdenas, y Sonora, Puerto Yavaros.

“Se recomienda extremar prevenciones y precauciones reglamentarias a la navegación de puerto y cabotaje, de igual manera a la población costera, por crecida de ríos e inundaciones y deslaves en zonas bajas”, señaló la dependencia.


Ante el avance del Huracán, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) explicó que los días 28 y 29 de septiembre serán “los más críticos” en cuanto a las precipitaciones principalmente en Baja California Sur, Sonora y Sinaloa, donde habrá lluvias fuertes hasta torrenciales, vientos de hasta 200 kilómetros por hora y oleajes.

“A partir de mañana lunes en las primeras horas del día van a comenzar a sentirse sus efectos (de Polo) en las costas de Baja California Sur. El punto de impacto en la porción central del estado, muy cerca del municipios Comondú. Se estima que entre categoría 3 y 2 ya cuando este al ingresar a la costa”, dijo Conagua en un video.

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Explicó que el lunes estará atravesando Baja California Sur, por lo que el martes llegará Sonora , donde habrá precipitaciones, y conforme se vaya desplazando, señaló en la grabación, se irá debilitando conforme se acerca a la costa.

Sin embargo, Conagua mencionó que independientemente de la intensidad del huracán, el oleaje será “severo” sobre la costa de Baja California Sur, ya que se estima que sea de 8 a 9 metros de altura significamente y de 6 a 8 metros sobre la costa de Sonora.

“Es una condición de riesgo para la navegación marítima y nadie debe estar cerca de la linea de costa, porque es muy peligroso y pueden poner su vida en riesgo”, se menciona en el video que subió la Comisión.

Mientras, el Gobierno de Baja California Sur ya lanzó recomendaciones a la población que durante este fenómeno:

- No cruces arroyos

- Alejate de postes, bardas y cables

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Lluvias Florence

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