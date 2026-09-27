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CDMX

Juárez, Hidalgo, Guerrero y más estaciones cerrarán en la Línea 3 del Metrobús

Los usuarios podrán consultar los avisos de cierre en las redes sociales de Metrobús, las pantallas de los autobuses y las lonas instaladas en las estaciones.
dom 27 septiembre 2026 12:21 PM
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Metrobús esperando en una estación.
Los cierres de las estaciones de la Línea 3 se realizarán en ambos sentidos durante los fines de semana programados. (Tramino/Getty Images)

Si utilizas la Línea 3 del Metrobús, toma en cuenta los próximos cierres programados para octubre. Algunas estaciones serán intervenidas, por lo que tendrán un cierre en ambos sentidos, y las suspensiones se darán entre el 3 al 25 de octubre.

Las estaciones que se estarán cerradas serán Juárez, Hidalgo, Mina y Guerrero.

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Estas estaciones de Línea 3 cerrarán por obras

Metrobús programó cierres en cinco estaciones de la Línea 3, todos durante fines de semana y en ambos sentidos. Estas son las fechas para tomar en cuenta:

Juárez, el sábado 3 y domingo 4 de octubre.

Hidalgo, el sábado 10 y domingo 11 de octubre.

Mina, el sábado 17 y domingo 18 de octubre.

Guerrero, el sábado 24 y domingo 25 de octubre.

Los cierres forman parte de los trabajos de rehabilitación de la guía táctil y otros elementos de accesibilidad de las estaciones.

¿Qué alternativas hay?

Para Juárez, una alternativa es la estación Juárez del Metro, perteneciente a la Línea 3. En Hidalgo, también existe una estación del Metro con el mismo nombre, con correspondencia entre las líneas 2 y 3.

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En Mina, una opción es utilizar la estación de Metro Hidalgo o, en otro caso se encuentra cercana la estación del Museo San Carlos de la Línea 4 del mismo Metrobús.

Quienes utilicen Guerrero pueden recurrir a la estación Guerrero del Metro, que conecta las líneas 3 y B.

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¿Qué otras estaciones serán rehabilitadas?

El programa de Metrobús contempla trabajos en 15 estaciones de las líneas 1, 2 y 3, con la rehabilitación de aproximadamente 1,200 metros lineales de guía táctil y 114 tapas de registro.

En la Línea 1 se intervendrá Deportivo 18 de Marzo.

En la Línea 2 los trabajos serán en De la Salle, Patriotismo, Amores, Dr. Vértiz, Centro SCOP y UPIICSA.

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En la Línea 3, además de los cierres ya programados, también se contemplan trabajos en Obrero Mundial, Centro Médico y Poniente 128.

Metrobús informó que los cierres serán anunciados mediante sus redes sociales oficiales, las pantallas de los autobuses y lonas informativas colocadas en las estaciones.

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Los trabajos comenzaron en agosto y forman parte de las acciones del sistema para mejorar la accesibilidad y avanzar hacia una movilidad más inclusiva.

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Metrobús Ciudad de México

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