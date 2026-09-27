Juárez, Hidalgo, Guerrero y más estaciones cerrarán en la Línea 3 del Metrobús

Si utilizas la Línea 3 del Metrobús, toma en cuenta los próximos cierres programados para octubre. Algunas estaciones serán intervenidas, por lo que tendrán un cierre en ambos sentidos, y las suspensiones se darán entre el 3 al 25 de octubre.
Las estaciones que se estarán cerradas serán Juárez, Hidalgo, Mina y Guerrero.
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Estas estaciones de Línea 3 cerrarán por obras
Metrobús programó cierres en cinco estaciones de la Línea 3, todos durante fines de semana y en ambos sentidos. Estas son las fechas para tomar en cuenta:
Juárez, el sábado 3 y domingo 4 de octubre.
Hidalgo, el sábado 10 y domingo 11 de octubre.
Mina, el sábado 17 y domingo 18 de octubre.
Guerrero, el sábado 24 y domingo 25 de octubre.
Los cierres forman parte de los trabajos de rehabilitación de la guía táctil y otros elementos de accesibilidad de las estaciones.
¿Qué alternativas hay?
Para Juárez, una alternativa es la estación Juárez del Metro, perteneciente a la Línea 3. En Hidalgo, también existe una estación del Metro con el mismo nombre, con correspondencia entre las líneas 2 y 3.
En Mina, una opción es utilizar la estación de Metro Hidalgo o, en otro caso se encuentra cercana la estación del Museo San Carlos de la Línea 4 del mismo Metrobús.
Quienes utilicen Guerrero pueden recurrir a la estación Guerrero del Metro, que conecta las líneas 3 y B.
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¿Qué otras estaciones serán rehabilitadas?
El programa de Metrobús contempla trabajos en 15 estaciones de las líneas 1, 2 y 3, con la rehabilitación de aproximadamente 1,200 metros lineales de guía táctil y 114 tapas de registro.
En la Línea 1 se intervendrá Deportivo 18 de Marzo.
En la Línea 2 los trabajos serán en De la Salle, Patriotismo, Amores, Dr. Vértiz, Centro SCOP y UPIICSA.