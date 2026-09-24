Tu alcaldía sí puede quitar los coches abandonados de tu calle: así es el procedimiento que pocos conocen

¿Cuándo puedes reportar un coche abandonado en CDMX y cómo hacerlo por WhatsApp?

Para iniciar el reporte, primero debes confirmar que el vehículo lleva al menos 15 días abandonado o estacionado en el mismo lugar. Si cumple con ese tiempo, puedes documentar el caso y comunicarte con Locatel.

Por WhatsApp, el procedimiento es el siguiente:

1. Toma cuatro fotografías del vehículo: una de frente, una de la parte trasera y una de cada costado.

2. Envía las imágenes al WhatsApp de Locatel: 55 5007 8967.

3. Comienza el mensaje con tus iniciales seguidas de la frase “vehículo abandonado” y adjunta las cuatro fotografías.

4. Después de enviar el mensaje, llama al *0311 para proporcionar la ubicación exacta y los datos adicionales del automóvil que permitan completar el reporte.

Procura que las fotografías permitan identificar claramente el vehículo y el lugar donde se encuentra. La ubicación también será necesaria para que las autoridades puedan acudir a verificar que efectivamente permanece abandonado.



¿Cómo reportar un auto abandonado por internet?

Quienes prefieran evitar el trámite por WhatsApp también pueden presentar el reporte desde el portal de Locatel mediante el Sistema Unificado de Atención Ciudadana (SUAC).

Estos son los pasos:

1. Ingresa a 311locatel.cdmx.gob.mx y selecciona “Iniciar reporte SUAC”.

2. Accede con tu cuenta Llave CDMX.

3. Registra la ubicación y las características del vehículo.

4. Adjunta fotografías que sirvan como evidencia.

5. Al terminar recibirás un folio de seguimiento.

Guarda ese número porque será la referencia para consultar el avance del caso desde tu cuenta Llave CDMX. También puedes comunicarte al *0311 para solicitar información sobre el estado del reporte.