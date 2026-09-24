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CDMX

Tu alcaldía sí puede quitar los coches abandonados de tu calle: así es el procedimiento que pocos conocen

Un vehículo olvidado durante semanas puede convertirse en un problema para toda la colonia, pero existe una vía oficial para reportarlo en CDMX.
jue 24 septiembre 2026 10:19 AM
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Tsuru abandonado en las calles de la Ciudad de México. Lois vehículos que acumulan basura y residuos tóxicos para la comunidad pueden ser reportados ante las alcaldías para retirarlos.
Los vehículos que permanecen durante largos periodos en la vía pública suelen generar dudas entre vecinos sobre qué autoridad puede intervenir y en qué casos corresponde hacerlo. (Expansión|Gemini)

Un coche abandonado frente a tu casa o en la misma esquina durante días puede terminar ocupando espacio, acumulando basura o generando molestias entre vecinos.

En la Ciudad de México existe un procedimiento para reportar estos vehículos y solicitar que la autoridad revise el caso. Antes de levantar el aviso, conviene saber cuándo se considera abandono, qué pruebas necesitas y qué sucede después de enviar el reporte.

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¿Cuándo puedes reportar un coche abandonado en CDMX y cómo hacerlo por WhatsApp?

Para iniciar el reporte, primero debes confirmar que el vehículo lleva al menos 15 días abandonado o estacionado en el mismo lugar. Si cumple con ese tiempo, puedes documentar el caso y comunicarte con Locatel.

Por WhatsApp, el procedimiento es el siguiente:

1. Toma cuatro fotografías del vehículo: una de frente, una de la parte trasera y una de cada costado.

2. Envía las imágenes al WhatsApp de Locatel: 55 5007 8967.

3. Comienza el mensaje con tus iniciales seguidas de la frase “vehículo abandonado” y adjunta las cuatro fotografías.

4. Después de enviar el mensaje, llama al *0311 para proporcionar la ubicación exacta y los datos adicionales del automóvil que permitan completar el reporte.

Procura que las fotografías permitan identificar claramente el vehículo y el lugar donde se encuentra. La ubicación también será necesaria para que las autoridades puedan acudir a verificar que efectivamente permanece abandonado.

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¿Cómo reportar un auto abandonado por internet?

Quienes prefieran evitar el trámite por WhatsApp también pueden presentar el reporte desde el portal de Locatel mediante el Sistema Unificado de Atención Ciudadana (SUAC).

Estos son los pasos:

1. Ingresa a 311locatel.cdmx.gob.mx y selecciona “Iniciar reporte SUAC”.

2. Accede con tu cuenta Llave CDMX.

3. Registra la ubicación y las características del vehículo.

4. Adjunta fotografías que sirvan como evidencia.

5. Al terminar recibirás un folio de seguimiento.

Guarda ese número porque será la referencia para consultar el avance del caso desde tu cuenta Llave CDMX. También puedes comunicarte al *0311 para solicitar información sobre el estado del reporte.

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¿Qué pasa después del reporte y cuándo pueden retirar el coche?

Una vez recibido el aviso, personal de tránsito y de la alcaldía acudirá al punto señalado para verificar las condiciones del vehículo. Si corresponde, dejarán una papeleta de aviso para informar que debe ser retirado del lugar.

A partir de esa notificación, el propietario tendrá tres días para mover el automóvil. Si permanece en el mismo sitio después de ese plazo, podrá ser retirado mediante una grúa.

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Si hay multas para aquellos que dejan abandonados autos en vía pública

Abandonar un vehículo en la vía pública puede generar una sanción. De acuerdo con el artículo 35 del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, la infracción aplica cuando un automóvil permanece sin moverse por más de 15 días, acumula residuos que provoquen malos olores o fauna nociva, no está en condiciones de circular o participó en un hecho de tránsito y permanece en el lugar sin el permiso correspondiente.

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Las multas van de 10 a 20 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Con una UMA de 117.31 pesos en 2026, la sanción puede ir de 1,173.10 a 2,346.20 pesos.

Así, reportar un coche abandonado no significa que una grúa llegará inmediatamente después de tu llamada o mensaje. Primero debe existir un reporte, la autoridad tiene que verificar el vehículo y se concede un plazo para que sea retirado voluntariamente; si permanece ahí, la alcaldía puede continuar con el retiro.

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