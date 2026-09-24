Hoy No Circula 24 de septiembre: así aplica el programa en CDMX y Edomex este jueves

Toma precauciones: el programa Hoy No Circula operará con normalidad este jueves 24 de septiembre, por lo que si tienes planeado usar tu auto, respeta las restricciones y evita multas.
Recuerda que este programa tiene como finalidad reducir las emisiones contaminantes y no se trata únicamente de restricciones vehiculares.
Publicidad
¿Qué autos no circulan este 24 de septiembre?
- Autos con engomado verde, terminación de placas 1 y 2.
- Vehículos con engomado de verificación 1 y 2.
- Autos con placas foráneas sin holograma de circulación.
Estas restricciones aplican de 5:00 a 23:00 horas. Los autos con terminación de placas 1 y 2 pero con holograma de verificación 0 y 00 pueden circular con normalidad.
Los autos híbridos y eléctricos están exentos de las restricciones del programa de manera permanente, como incentivo al uso de tecnologías alternativas.
¿Habrá Doble Hoy No Circula este 22 de septiembre?
La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) no tiene contemplada la aplicación de esta medida durante este jueves 24 de septiembre.
Esta medida extraordinaria únicamente entra en vigor cuando se registran altos niveles contaminantes en la Zona Metropolitana del Valle de México.
Publicidad
¿Dónde aplica el Hoy No Circula?
Las restricciones del programa aplican en las 16 alcaldías de la CDMX, así como en los municipios conurbados del Estado de México:
- Atizapán de Zaragoza
- Coacalco
- Cuautitlán
- Cuautitlán Izcalli
- Chalco
- Chimalhuacán
- Chicoloapan
- Ecatepec
- Huixquilucan
- Ixtapaluca
- La Paz
- Naucalpan
- Nezahualcóyotl
- Nicolás Romero
- Tecámac
- Tlalnepantla
- Tultitlán
- Valle de Chalco
Además, el programa también opera en:
- Toluca
- Santiago Tianguistenco
En estos municipios mexiquenses, el programa funciona de lunes a sábado para vehículos con holograma 1 y 2 desde el 1 de julio, mientras que las multas comenzaron a aplicarse a partir del 1 de enero de 2026.
Publicidad
Multas por no respetar el programa Hoy No Circula
Los conductores que no respeten las restricciones del programa pueden ser multados, con base en la Unidad de Medida y Actualización (UMA). De acuerdo con la vigencia de 2026, estas son las sanciones:
- 20 UMAs: equivalente a 2,346 pesos.
- 30 UMAs: equivalente a 3,519 pesos.
Adicionalmente, las autoridades de movilidad pueden aplicar cargos adicionales por el arrastre y almacenamiento del auto en el depósito vehicular, lo que puede traducirse en un fuerte golpe para la cartera de los capitalinos.