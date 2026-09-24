Hoy No Circula 24 de septiembre: así aplica el programa en CDMX y Edomex este jueves

¿Qué autos no circulan este 24 de septiembre?

- Autos con engomado verde, terminación de placas 1 y 2.

- Vehículos con engomado de verificación 1 y 2.

- Autos con placas foráneas sin holograma de circulación.

Restringen la circulación de vehículos con engomado verde o terminación de placa 1 y 2 con holograma 1 y 2. (Came)



Estas restricciones aplican de 5:00 a 23:00 horas. Los autos con terminación de placas 1 y 2 pero con holograma de verificación 0 y 00 pueden circular con normalidad.

Los autos híbridos y eléctricos están exentos de las restricciones del programa de manera permanente, como incentivo al uso de tecnologías alternativas.

¿Habrá Doble Hoy No Circula este 22 de septiembre?

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) no tiene contemplada la aplicación de esta medida durante este jueves 24 de septiembre.

Esta medida extraordinaria únicamente entra en vigor cuando se registran altos niveles contaminantes en la Zona Metropolitana del Valle de México.