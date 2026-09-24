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CDMX

Hoy No Circula 24 de septiembre: así aplica el programa en CDMX y Edomex este jueves

Respeta las restricciones del programa para este jueves y evita multas.
jue 24 septiembre 2026 06:01 AM
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Hoy No Circula 18 de marzo de 2026: qué autos no pueden salir en CDMX y Edomex este miércoles
Respeta las restricciones del programa y evita multas. (LIVINUS/Getty Images)

Toma precauciones: el programa Hoy No Circula operará con normalidad este jueves 24 de septiembre, por lo que si tienes planeado usar tu auto, respeta las restricciones y evita multas.

Recuerda que este programa tiene como finalidad reducir las emisiones contaminantes y no se trata únicamente de restricciones vehiculares.

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¿Qué autos no circulan este 24 de septiembre?

- Autos con engomado verde, terminación de placas 1 y 2.

- Vehículos con engomado de verificación 1 y 2.

- Autos con placas foráneas sin holograma de circulación.

Hoy No Circula jueves
Restringen la circulación de vehículos con engomado verde o terminación de placa 1 y 2 con holograma 1 y 2. (Came)


Estas restricciones aplican de 5:00 a 23:00 horas. Los autos con terminación de placas 1 y 2 pero con holograma de verificación 0 y 00 pueden circular con normalidad.

Los autos híbridos y eléctricos están exentos de las restricciones del programa de manera permanente, como incentivo al uso de tecnologías alternativas.

¿Habrá Doble Hoy No Circula este 22 de septiembre?

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) no tiene contemplada la aplicación de esta medida durante este jueves 24 de septiembre.

Esta medida extraordinaria únicamente entra en vigor cuando se registran altos niveles contaminantes en la Zona Metropolitana del Valle de México.

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¿Dónde aplica el Hoy No Circula?

Las restricciones del programa aplican en las 16 alcaldías de la CDMX, así como en los municipios conurbados del Estado de México:

- Atizapán de Zaragoza

- Coacalco

- Cuautitlán

- Cuautitlán Izcalli

- Chalco

- Chimalhuacán

- Chicoloapan

- Ecatepec

- Huixquilucan

- Ixtapaluca

- La Paz

- Naucalpan

- Nezahualcóyotl

- Nicolás Romero

- Tecámac

- Tlalnepantla

- Tultitlán

- Valle de Chalco

Además, el programa también opera en:

- Toluca

- Santiago Tianguistenco

En estos municipios mexiquenses, el programa funciona de lunes a sábado para vehículos con holograma 1 y 2 desde el 1 de julio, mientras que las multas comenzaron a aplicarse a partir del 1 de enero de 2026.

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Multas por no respetar el programa Hoy No Circula

Los conductores que no respeten las restricciones del programa pueden ser multados, con base en la Unidad de Medida y Actualización (UMA). De acuerdo con la vigencia de 2026, estas son las sanciones:

- 20 UMAs: equivalente a 2,346 pesos.

- 30 UMAs: equivalente a 3,519 pesos.

Adicionalmente, las autoridades de movilidad pueden aplicar cargos adicionales por el arrastre y almacenamiento del auto en el depósito vehicular, lo que puede traducirse en un fuerte golpe para la cartera de los capitalinos.

Tags

Multas automóviles, movilidad Ciudad de México

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