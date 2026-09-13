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CDMX

El alerón de tu auto puede darte una multa de más de 1,000 pesos y quitarte un punto en CDMX

Personalizar un automóvil con ciertos accesorios puede tener consecuencias que van más allá de una multa económica.
dom 13 septiembre 2026 06:36 AM
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Auto deportivo con un alerón de fibra de carbono en la cajuela.
La disposición no solo establece una sanción económica, también puede tener consecuencias sobre la licencia. (Expansión|Gemini)

Instalar un alerón al carro para darle una apariencia más deportiva puede parecer una decisión exclusivamente estética, pero el Reglamento de Tránsito de Ciudad de México contempla una situación que puede convertir ciertos accesorios en un problema para el conductor.

La disposición no solo establece una sanción económica, también puede tener consecuencias sobre la licencia. ¿Qué tiene que ocurrir para que un alerón instalado en el auto termine provocando una multa?

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Un alerón puede convertirse en una infracción

El Reglamento de Tránsito de Ciudad de México , en su artículo 38, fracción II, inciso a, establece que los conductores de vehículos motorizados no deben llevar objetos que obstruyan su visibilidad o que puedan distraerlos durante la conducción.

Esta disposición también contempla accesorios y modificaciones colocados tanto en el exterior como en el interior del automóvil. Por ello, un alerón, una estructura metálica, un elemento añadido a la carrocería u otro accesorio puede generar una sanción cuando reduzca o limite el campo de visión del conductor.

La restricción puede involucrar la visibilidad hacia el frente, los costados o incluso la que se obtiene mediante los espejos del vehículo.

Hombre instalando una nueva pantalla en la parte frontal del carro. Estas pantallas suelen funcionar para controlar el infoentretenimiento.
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De cuánto es la multa por traer un alerón prohibido en CDMX

Las sanciones contempladas por esta disposición equivalen a 5, 7 o 10 UMA. Para 2026, el valor de una UMA es de 117.31 pesos, por lo que cada sanción corresponde a las siguientes cantidades:

- 5 UMA: 586.55 pesos

- 7 UMA: 821.17 pesos

- 10 UMA: 1,173.10 pesos

Además de la sanción económica, la infracción implica la pérdida de un punto de la licencia de conducir.

Así puedes revisar cuántos puntos tienes en tu licencia

En Ciudad de México, los vehículos y conductores registrados comienzan cada semestre con 10 puntos. El saldo puede consultarse mediante el portal oficial de Fotocívicas:

https://tramites.cdmx.gob.mx/fotocivicas/public/

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Para revisar el historial, es necesario ingresar al portal, iniciar sesión con Llave CDMX y proporcionar la placa del vehículo. Quienes todavía no tienen una cuenta pueden registrarse con su CURP, correo electrónico y datos personales.

Una vez dentro, el sistema muestra los puntos disponibles y las infracciones o sanciones correspondientes.

Fotografía de la licencia para conducir de Ciudad de México.
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El número de puntos también determina las medidas que pueden aplicarse. Con 9 puntos se genera una amonestación; entre 8 y 6 se contemplan cursos en línea de seguridad vial; con 5 puntos se requiere un curso presencial de sensibilización, mientras que con 4 o menos se establece trabajo comunitario de dos horas por cada punto perdido.

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La reducción del saldo puede tener consecuencias en otros trámites relacionados con el vehículo, como el proceso de verificación. Por eso, revisar los puntos permite saber si una infracción ya tuvo efecto sobre la licencia y qué medidas podrían corresponder.

Tags

automóviles, movilidad Ciudad de México

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