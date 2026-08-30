Estos Toyota pueden obtener 3 veces el holograma 00 en CDMX: hay modelos 2024 en la lista

Estos Toyota pueden obtener el holograma 00 hasta tres veces
En la lista hay 10 modelos Toyota con posibilidad de obtener hasta tres hologramas 00. Entre ellos aparecen vehículos deportivos, SUV, sedanes y una pickup, con años modelo que van de 2025 a 2027.
- Corolla Cross 2.0L: modelo 2026, cuatro cilindros, 1,987 cc
- GR Corolla 1.6L: modelo 2026, tres cilindros, 1,618 cc
- GR Yaris 1.6L: modelos 2025 a 2027, tres cilindros, 1,618 cc
- RAV4 2.5L 2WD: modelo 2025, cuatro cilindros, 2,487 cc
- RAV4 2.5L 4WD: modelo 2025, cuatro cilindros, 2,487 cc
- Supra 3.0L MT/AT: modelos 2025 y 2026, seis cilindros, 2,998 cc
- Tacoma 2.4L 2WD: modelos 2025 y 2026, cuatro cilindros, 2,393 cc
- Tacoma 2.4L 4WD: modelos 2025 y 2026, cuatro cilindros, 2,393 cc
- Yaris Hatchback 1.5L CVT/MT: modelos 2025 y 2026, cuatro cilindros, 1,496 cc
- Yaris Sedan 1.5L MT/CVT: modelos 2025 y 2026, cuatro cilindros, 1,496 cc
Estos Toyota pueden obtener el holograma 00 hasta dos veces
También hay modelos con posibilidad de obtener el holograma 00 hasta dos ocasiones. El apartado muestra un dato especialmente relevante para quienes tienen o buscan un vehículo relativamente reciente: hay modelos año 2024.
- Avanza 1.5L XLE CVT/LE MT MPV 2WD: modelos 2024 a 2026, cuatro cilindros, 1,496 cc
- Camry 2.5L: modelo 2024, cuatro cilindros, 2,487 cc
- Corolla 2.0L CVT: modelos 2024 a 2026, cuatro cilindros, 1,987 cc