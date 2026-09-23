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CDMX

Metro CDMX: Línea 12 vive jornada de caos y retrasos este 23 de septiembre

Cerca del mediodía, usuarios comenzaron a reportar fallas y retrasos en la Línea; el Metro no ha informado sobre las causas exactas del problema.
mié 23 septiembre 2026 07:41 PM
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Usuarios esperan el Metro de la Línea 12 en la estación San Andrés Tomatlán
Los reportes de afectaciones comenzaron después del mediodía. (Graciela López Herrera)

La Línea 12 del Metro de la Ciudad de México (CDMX), que va de Mixcoac a Tláhuac, ha vivido una jornada caótica durante este miércoles 23 de septiembre.

Los primeros reportes de complicaciones aparecieron en redes sociales poco después del mediodía y han persistido a lo largo de la tarde y noche.

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¿Qué pasa en la Línea 12 del Metro?

Usuarios de la llamada Línea Dorada comenzaron a reportar retrasos en el servicio poco después de las 12:00 del día, sin que el Sistema de Transporte Colectivo (STC) se pronunciara de manera oficial al respecto.

A los múltiples reportes y quejas que usuarios han realizado en redes sociales, el Metro ha respondido con el mismo mensaje: “Se realiza revisión en zona de vías en la Línea 12, por lo que la marcha es lenta. Personal del sistema trabaja para normalizar la circulación de los trenes”.

Hasta el momento, no se han hecho reportes oficiales sobre cierre de estaciones, pues el Metro asegura que todas permanecen abiertas y en funcionamiento.

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De acuerdo con los reportes de usuarios, los tramos de espera entre trenes son lentos, variando de entre 10 a 20 minutos en cada estación. El Metro no ha dado información sobre cuánto más tardará la “revisión” en las vías de la línea.

Los afectados señalan que la parte elevada, de Culhuacán a Tláhuac, es la que presenta mayores afectaciones en el servicio, pero en redes circulan videos de estaciones completamente saturadas en la zona de túnel.

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Metro desmiente cierre de la Línea 12

En medio del caos que se vive en la Línea 12, comenzó a surgir una imagen falsa que aseguraba que se llevaría a cabo un cierre del 25 de septiembre al 5 de octubre.

El Metro señaló que hasta el momento no se tienen contemplados cierres en esta o en las otras 11 líneas que conforman este sistema de transporte, y que en caso de que así fuera, se brindaría información oportuna a los usuarios.

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Sistema de Transporte Colectivo Metro

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