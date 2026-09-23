Metro CDMX: Línea 12 vive jornada de caos y retrasos este 23 de septiembre

¿Qué pasa en la Línea 12 del Metro?

Usuarios de la llamada Línea Dorada comenzaron a reportar retrasos en el servicio poco después de las 12:00 del día, sin que el Sistema de Transporte Colectivo (STC) se pronunciara de manera oficial al respecto.

A los múltiples reportes y quejas que usuarios han realizado en redes sociales, el Metro ha respondido con el mismo mensaje: “Se realiza revisión en zona de vías en la Línea 12, por lo que la marcha es lenta. Personal del sistema trabaja para normalizar la circulación de los trenes”.

Hasta el momento, no se han hecho reportes oficiales sobre cierre de estaciones, pues el Metro asegura que todas permanecen abiertas y en funcionamiento.